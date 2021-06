Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Apple ha actualizado su dispositivo de seguimiento AirTag para ayudar a prevenir el seguimiento no deseado o el acecho.

El dispositivo de rastreo hacía ruidos anteriormente cuando se separaba de su propietario registrado durante tres días. Esta función se introdujo para disuadir a los usuarios de dejar caer una etiqueta en el bolsillo o bolso de una persona insospechada y seguirla a través de la aplicación Find My.

Sin embargo, Apple ha acortado significativamente el tiempo entre la ruptura de una conexión y una alerta. Ahora hará ruidos en un punto aleatorio después de ocho a 24 horas.

"La reciente introducción de AirTag incluyó las primeras funciones proactivas de la industria que desalientan el seguimiento no deseado. Siguiendo con nuestro compromiso de continuar mejorando la privacidad y seguridad de AirTag, a partir de hoy actualizaremos el período de tiempo después del cual un AirTag que está separado de su propietario reproducir un sonido cuando se mueva ", dijo Apple en un comunicado enviado a Pocket-lint.

"Este período de tiempo está cambiando de tres días a un tiempo aleatorio entre ocho y 24 horas".

La compañía también presentará una aplicación de Android en los próximos meses, que hará ping a un AirTag o un accesorio Find My si está cerca, para nuevamente asegurarse de que no haya dispositivos no deseados cerca.

"A finales de este año, también presentaremos una aplicación de Android que permitirá a los usuarios detectar un accesorio habilitado para AirTag o Find My network separado de su propietario que pueda estar viajando con un usuario", agregó.

Escrito por Rik Henderson.