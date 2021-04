Apple AirTag vs Tile vs Galaxy SmartTag: ¿Cómo se comparan los rastreadores?

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Después de muchos años de rumores, Apple se ha unido a la refriega del seguimiento, entrando en el mercado que estaba muy establecido por Tile.

El Galaxy SmartTag y SmartTag + de Samsung se anunciaron a principios de 2021, pero en realidad es un dispositivo de segunda generación de Samsung, quien originalmente lanzó SmartThings Tracker, un dispositivo LTE, en 2018.

De repente, el mercado de rastreadores Bluetooth es un espacio congestionado, así que así es como se comparan estas tres plataformas.

Apple encuentra mi

Samsung SmartThings Buscar

Aplicación de mosaico

Comencemos con los puntos obvios: Apple AirTag funciona con Find My, que solo está disponible en dispositivos Apple. Samsung Galaxy SmartTag funciona con SmartThings Find, que solo está disponible en dispositivos Samsung Galaxy.

Ambos rastreadores funcionan dentro de un jardín amurallado: solo los dispositivos Apple ubicarán el AirTag, solo los dispositivos Samsung Galaxy ubicarán el SmartTag. Ambas redes son potencialmente enormes, ya que son líderes del mercado en ventas de teléfonos inteligentes, pero hay una trampa para Samsung.

Apple requiere que use una ID de Apple para su iPhone (lo que significa que existe la posibilidad de que todos los iPhones encuentren un AirTag), pero Samsung no requiere el uso de una cuenta Samsung en un dispositivo Galaxy.

Para que Galaxy SmartTag funcione, debe iniciar sesión en una cuenta Samsung, por lo que existe la posibilidad de que no todos los teléfonos Samsung detecten Galaxy SmartTag, porque algunas personas optarán por no usar la cuenta Samsung.

Esto significa que la red de Apple es potencialmente más grande, los mil millones de dispositivos iOS de los que a Apple le gusta hablar.

Tile , por otro lado, tiene un enfoque independiente de la marca y puede ser utilizado por dispositivos iPhone o Android. Esto abre las puertas a todos los dispositivos capaces de localizar Tiles, pero hay un problema aquí: solo los usuarios de Tile con la aplicación instalada detectarán un Tile.

Eso significa que Tile simplemente está limitado por la cantidad de usuarios activos actuales, enfrentando un desafío mayor que Samsung, pero Apple tiene una clara ventaja con la gran cantidad de dispositivos de detección potenciales.

Bluetooth de baja energía

Registro de ubicación desde teléfono inteligente

En esencia, hay muy poca diferencia en cómo funcionan realmente estos dispositivos. Todos usan Bluetooth Low Energy (BLE) para mantener una conexión con el dispositivo rastreador, registrando la ubicación a partir de los datos de ubicación del teléfono para que sepa dónde está ese dispositivo.

Mientras está en contacto con el dispositivo, podrá hacer que reproduzca un sonido para localizarlo.

Cuando pierda un dispositivo, podrá ver, en la aplicación respectiva, la última ubicación donde estuvo conectado a ese dispositivo.

Si pierde un dispositivo, el proceso vuelve a ser el mismo. Puede marcar el elemento como perdido, momento en el que, si el rastreador es detectado por teléfonos compatibles en la red más amplia, utilizando BLE en segundo plano, recibirá una notificación anónima y segura que le indicará dónde se encontró su dispositivo, por lo que puedes ir a buscarlo.

Bluetooth Low Energy es especialmente bueno en esto porque necesita muy poca energía de la batería para decir "¡Existo!", Lo que significa que la batería durará aproximadamente un año en todos estos dispositivos.

En esencia, todos estos dispositivos funcionan de la misma manera.

Manzana U1

Samsung también tiene UWB

Tile ofrecerá en 2021

La banda ultraancha, o UWB , juega un papel importante cuando se trata de encontrar una ubicación precisa. Esto es cuando ha perdido sus llaves en casa y simplemente no puede verlas: UWB puede guiarlo a la ubicación precisa, brindando un rango preciso, lo cual es una buena característica.

Para Apple, esto lo proporciona el chip U1 tanto en el iPhone 11/12 como en el AirTag para brindarle una guía gráfica de regreso a su dispositivo. Es un uso inteligente de esta tecnología, pero Apple no es el único que lo ofrece.

Samsung también ofrece UWB para un seguimiento preciso de la ubicación, pero primero lanzó la versión solo Bluetooth de SmartTag, y el modelo UWB acaba de salir a la venta. Solo Galaxy SmartTag + ofrece UWB, por lo que debe tener la versión correcta para obtener esta función.

Por supuesto, también necesita tener un teléfono Samsung con UWB y eso es actualmente solo el Galaxy Note 20 Ultra, el Galaxy S21 + y el Galaxy S21 Ultra. Una vez más, Apple ha puesto UWB en más dispositivos (modelos de iPhone 11 y modelos de iPhone 12), por lo que es más fácil para los usuarios de Apple aprovechar el seguimiento avanzado de UWB.

Tile ha hecho ruido sobre UWB, confirmando planes en enero de 2021 , pero no ha lanzado un rastreador que ofrezca esta tecnología más nueva. Es un momento desafortunado, ya que ahora hay dos rivales en el mercado que lo ofrecen.

Nuevamente, la inclusión de UWB en dispositivos Android fuera de Samsung es bastante rara, por lo que aún no existe una amplia base de usuarios.

Etiqueta de aire: 39,1 x 39,1 x 8,0 mm, 11 g

Azulejos profesionales: 42 x 42 x 6,5 mm, 12 g

Galaxy SmartTag: 38 x 38 x 8 mm, 12 g

Los tamaños de estos dispositivos son cercanos, con AirTag como un botón redondo, Samsung adoptando la ardilla y el mosaico de un cuadrado.

La gran diferencia es que Samsung y Tile tienen un agujero en una esquina, por lo que es fácil de colocar, pero para Apple, necesitará comprar un accesorio , un mercado completamente nuevo, aunque Apple parece haber diseñado el AirTag para ser mostrados, mientras que Tile y Samsung se sienten como dispositivos que habrías guardado.

Todos ofrecen resistencia al agua, Apple con IP67, Tile Pro con IP55 y Samsung con IPX3. Apple es el más resistente al agua, pero vale la pena señalar que Tile ofrece una variedad de estilos, incluidos Tile Sticker y Tile Slim, que son completamente impermeables.

AirTag, SmartTag y Tile Pro usan una batería CR2032 que es reemplazable.

AirTag: No declarado, 10 metros efectivos

Tile Pro: 122 metros reclamados, 80 metros efectivos

Galaxy SmartTag: 120 metros reclamados, 40 metros efectivos

Apple no ha declarado oficialmente el alcance, pero tanto Samsung como Tile ofrecen un alcance máximo de alrededor de 120 metros. Este es un rango técnico máximo dictado por Bluetooth, pero se verá afectado por el dispositivo que está utilizando para detectarlo y el entorno en el que se encuentra. Hemos probado todos estos dispositivos al aire libre en un terreno plano para comparar el rango.

Comparar los tres dispositivos uno al lado del otro es revelador. El AirTag es el primero en perder contacto y descubrimos que teníamos que estar a unos 10 metros para estar conectados a él. El chip U1 lo guiará a la ubicación precisa cuando se trata de encontrar, pero tendrá que estar mucho más cerca que los otros dispositivos para activar ese proceso.

El Samsung Galaxy SmartTag hará contacto a unos 40 metros de distancia, lo que le permitirá activar el sonido y usar el detector de señal para acercarse a él.

El Tile Pro ofrece un alcance considerablemente mayor y descubrimos que todavía estaba en contacto a unos 80 metros de distancia. Esto nos permitiría reproducir el sonido para ayudar a localizarlo. El altavoz de Tile Pro también es mucho más fuerte, por lo que es mucho más probable que lo escuches.

La ventaja de un alcance más largo es que es mucho más probable que se conecte al Tile o que se vuelva a conectar al Tile cuando se acerque a él; los otros dispositivos dependerán de que otros informen la ubicación o utilicen la última ubicación conocida para obtenerlo. cerca de ello. Tile es el vencedor fácil cuando se trata de rango.

Apple: datos de contacto de NFC

Mosaico: alertas inteligentes (Premium), uso compartido de mosaicos

Samsung: botón programable

Si bien las funciones de seguimiento de ubicación de estos dispositivos son similares, se ofrecen diferentes funciones fuera de la búsqueda de ubicación precisa de UWB.

La característica única de Apple es la capacidad de usar cualquier dispositivo NFC (sí, incluso un teléfono Android) para tocar un AirTag y obtener los datos de contacto del propietario de esa etiqueta, si es que los ha proporcionado. La idea es que puedas llamar al propietario si encuentras su bolso. Sin embargo, probamos esto con un par de teléfonos Android y no funcionó.

Apple también tiene una función que le permitirá saber si parece estar moviéndose con un AirTag no reconocido. Esto es para evitar que alguien deslice uno en su bolso para que puedan rastrearlo. Samsung también ofrece la misma característica .

La característica única de Samsung es que el botón es programable. Una doble pulsación hará sonar su teléfono, en caso de que lo haya perdido, lo que también ofrece Tile.

Samsung va más allá al permitir funciones de pulsación única y pulsación larga, que pueden activar acciones de SmartThings. Por ejemplo, puede presionar prolongadamente el botón para encender sus cámaras de seguridad domésticas compatibles con SmartThings, o las luces de bienvenida de su hogar, o lo que sea, siempre que esté en SmartThings . Por supuesto, la SmartTag debe estar conectada a su teléfono para que esto funcione.

Tile ofrece una colección de funciones Premium que tienen un costo adicional ($ 2.99 / mes). El más útil de estos es el Smart Alert que le notifica si deja algo atrás. Esta es la notificación que le indicará que ha dejado sus llaves en la cafetería. Es básicamente una alerta de desconexión cuando estás separado de tu Tile.

Tile también permite compartir Tiles. Esto te permitirá compartir un Tile con otra persona para que puedan ayudarte a localizarlo. Esto es genial si, por ejemplo, dos de ustedes quieren encontrar las llaves del auto. No necesitas al propietario del Tile en casa, la persona compartida puede encontrarlo por sí mismo.

La oferta Premium de Tile también incluye cosas como el reemplazo gratuito de la batería, aunque las baterías no son difíciles de comprar ni caras, por lo que es poco probable que sea un motivador clave para pagar una suscripción.

De todas estas cosas, la alerta inteligente de Tile es la más útil, ya que le indica cuándo ha dejado algo atrás.

Tile funciona con otros dispositivos (HP, Skullcandy, Fitbit, Bose y más) para ofrecer un sistema más amplio. Tile ha estado construyendo este sistema para ampliar el atractivo de Tile y unir dispositivos que, de otro modo, no tendrían dicho seguimiento.

Tile también realiza un seguimiento de los teléfonos que tienen instalada la aplicación Tile, ya que son efectivamente otro dispositivo Tile.

Apple, por supuesto, usa Find My para ubicar todos los dispositivos en los que ha iniciado sesión: AirPods, iPad, MacBook, etc. Apple ha anunciado recientemente la compatibilidad con terceros a través del programa Works with Find My.

Esto incluye bicicletas Van Moof, por ejemplo, pero dado el tamaño de la red de Apple, es probable que tenga una amplia adopción.

Samsung ofrece algo similar a través de SmartThings Find, haciendo un seguimiento de sus Samsung Buds, por ejemplo, así como de su SmartTag, pero no tiene tanto alcance como Tile o Apple en este sentido.

AirTag: $ 29.00 / £ 29.99 / € 35.00

Azulejo: Desde $ 24.99 / £ 19.99 / € 24.99

Galaxy SmartTag: $ 29.99 / £ 29.00 / € 35.00

AirTag de Apple viene en un estilo que lo hace todo. Eso hace que sea más barato y sencillo elegir, pero deberá comprar un accesorio si realmente desea colocarlo en algo. El Galaxy SmartTag de Samsung tiene el mismo precio, pero el SmartTag + que incluye UWB, es decir, el equivalente al dispositivo de Apple, cuesta £ 10 más.

Sospechamos que Samsung se verá obligado a ajustar el precio para hacerlo competitivo con Apple.

Tile comienza más barato que todos los demás, pero esto es para el Tile Mate. El Tile Pro tiene el mismo precio, mientras que hay opciones para el Tile Slim (una tarjeta que cabe en su billetera) y el Tile Sticker, que es pequeño y adhesivo y se puede adherir a cualquier cosa, pero debe comprarse en paquetes.

En última instancia, Tile ofrece muchas más opciones que otros proveedores, lo que le brinda mucha más versatilidad en la forma en que se puede organizar su seguimiento, pero algunos dispositivos no tienen baterías intercambiables, por lo que una vez que se agotan, se agotan.

El gran juego de Apple aquí es el tamaño de la red. Juega exactamente en lo que Apple es bueno, que es tener todos sus dispositivos alineados y atraerlos a todos para que desempeñen un papel. En última instancia, eso probablemente hará que AirTag sea una obviedad para los usuarios de Apple, teniendo en cuenta que si deja Apple, su AirTag será redundante. Con la integración de terceros, la red Find My solo está configurada para expandirse, pero el rango de detección efectivo del AirTag es mucho más corto que el de otros dispositivos.

Tile tiene mucho que ofrecer: compatibilidad multiplataforma, elección de dispositivo para adaptarse a una gama más amplia de casos de uso y un rango de trabajo mucho más amplio. Tile se beneficiará más si Apple y Samsung ingresan al mercado alertan a las personas sobre el rastreo de Bluetooth y las convencen de que la solución de Tile les conviene mejor.

La limitación de Samsung es el requisito de usar la cuenta de Samsung: si funcionara con todos los teléfonos Samsung usando solo una cuenta de Google, potencialmente rivalizaría con el alcance de los dispositivos de Apple. Actualmente, si deja Samsung por un dispositivo Android diferente, su Galaxy SmartTag se volvería inútil.

En términos de la tecnología en sí, en esencia, hay muy poca diferencia entre ellos: tanto Samsung como Apple han usado el sistema que Tile estableció y refinó durante la mayor parte de una década y le dieron un giro. Pero la experiencia de Tile se muestra con el alcance efectivo de sus dispositivos.

Escrito por Chris Hall.