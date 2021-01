Los accesorios Apple AirTag comienzan a aparecer a la venta, pero ¿cuándo se lanzarán AirTags?

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - El Apple AirTag es un rastreador de Bluetooth muy esperado, pero el lanzamiento parece estar cerca gracias a la aparición de algunos accesorios a la venta en línea. Ahora estamos pensando que el lanzamiento de AirTags será en primavera, posiblemente en marzo.

El AirTag en sí parece ser un rastreador circular que simplemente se coloca en una bolsa. No tiene espacio para colocar un llavero o llavero a diferencia de muchos de los rastreadores rivales de Tile .

Hay un llavero Spigen de piel sintética para la etiqueta que mantiene los bordes del rastreador en su lugar, asegurado con un broche. Puede ver esto en detalle en la imagen de arriba, así como cómo podría usarse, ya que hay una lista en vivo del artículo en Amazon en los Países Bajos, aunque el artículo en sí no está actualmente disponible para su compra. Esta lista parece ser más que un simple error.

Otra solución de Nomad parece encerrar el rastreador por completo, aunque no podemos ver que esta sea una solución ideal para la cobertura de radio Bluetooth. Nomad también ha estado trabajando en un cordón de gafas inteligente para que se coloque alrededor de su cuello y que también cuenta con un soporte AirTag para que no los pierda cuando se los quite.

Se podrá rastrear AirTags en la aplicación Find My, al igual que puede realizar un seguimiento de sus dispositivos Apple existentes.

Escrito por Dan Grabham.