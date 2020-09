Fecha de lanzamiento de Apple AirTags, características, filtraciones y noticias

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Apple supuestamente está trabajando en nuevos productos para competir con Tile , un popular rastreador de hardware que se conecta a los elementos para localizarlos a través de Bluetooth o crowdsourcing.

Del mismo modo, los rastreadores de Apple, que se cree que se llaman Apple Tags o Air Tags, permitirán a los usuarios localizar artículos perdidos o robados.

La existencia de estos dispositivos ha sido ampliamente informada por los medios y las filtraciones desde el año pasado. Se espera que se vean como discos circulares y deberían presentar la misma tecnología de banda ultra ancha que la gama iPhone 11 de Apple (aunque esta tecnología no aparece en el iPad Pro 2020).

Aunque hay algunos rumores de lo contrario, es probable que usen la aplicación Find My estándar de iOS, junto con el crowdsourcing, para ubicar con precisión sus dispositivos, incluso en una habitación. Aquí está todo lo que sabemos hasta ahora sobre ellos.

Originalmente pensado para llamarse Apple Tags

Ahora comúnmente conocido como AirTags

La mayoría de los informes se refieren actualmente a los rastreadores de Apple como "AirTags", aunque también se les ha llamado "Apple Tags".

Apple aún tiene que confirmar que está trabajando en rastreadores, por supuesto, por lo que ninguno de estos nombres ha sido confirmado por Apple, aunque la compañía puede haber revelado el nombre accidentalmente después de que se publicó un video ahora eliminado en el canal de soporte de Apple en YouTube.

Probablemente en el lanzamiento del iPhone 2020 de Apple

Podría darse a conocer mediante un comunicado de prensa

En una nota de investigación (a través de 9to5Mac ), el analista Ming-Chi Kuo dijo que espera que los socios de Apple aumenten la producción de los rastreadores en el segundo o tercer trimestre de 2020.Esperamos que se lancen en el lanzamiento del iPhone 2020 de Apple junto con el iPhone. 12 , que se cree que sucederá en octubre.

Se espera que sean dispositivos circulares

Podría tener el logo de Apple en el centro

El sitio web 9to5Mac detectó activos en una versión beta de iOS 13 pertenecientes a un producto "Tag1,1" que se empareja con otros dispositivos por proximidad. Otro activo en la beta insinuaba un diseño potencial. Se cree que los AirTags pueden ser circulares, con un logotipo de Apple en el centro. Los activos beta complementan otros informes, por lo que la especulación sobre los nuevos rastreadores está en su punto más alto.

Tenga en cuenta que los propios rastreadores de Tile tienen forma cuadrada, por lo que Apple ciertamente se diferenciaría de Tile si lanzara rastreadores circulares.

Le permitirá rastrear los elementos a los que está adjunto a través de la aplicación Find My

Podría ser impermeable

Es probable que los rastreadores de Apple se integren con iOS. Podrá acceder a ellos y controlarlos a través de la aplicación Find My en su iPhone, iPad o Mac. Una vez que se inician los rastreadores de elementos, debería haber una nueva pestaña Elementos en la aplicación Buscar mi para que pueda rastrear su ubicación.

Las capturas de pantalla, cortesía de MacRumors , muestran que la pestaña Elementos les dice a los usuarios que "realicen un seguimiento de sus elementos cotidianos". Agrega: "Etiquete sus artículos cotidianos con B389 y no los pierda nunca más". B389 es el nombre en clave interno de los rastreadores de Apple, afirmó 9to5Mac.

Es probable que los rastreadores de Apple se adhieran a las pertenencias de alguna manera, ya sea un bolso, llaves o animales de peluche. Y se emparejarán con su cuenta de iCloud por proximidad a un iPhone, al igual que lo hacen los AirPods. Según se informa, la idea es que recibirás una notificación cuando tu iPhone se aleje demasiado del rastreador. Por lo tanto, si el rastreador está conectado a sus llaves y se aleja de ellas, recibirá una alerta en su teléfono.

El analista de Apple Ming-Chi Kuo dijo que espera que los nuevos rastreadores de Apple cuenten con tecnología de banda ultra ancha, que tienen los tres modelos de iPhone 11, gracias al chip U1 . (La "U" en U1 significa "banda ultra ancha"). Es una tecnología de radio de corto alcance y baja energía que se utiliza para la transmisión inalámbrica de datos.

La distancia entre dos dispositivos equipados con banda ultra ancha (UWB) se puede medir con mucha más precisión calculando el tiempo que tarda una onda de radio en pasar entre los dos dispositivos. Incluso cuando no está conectado a Internet, un dispositivo equipado con UWB enviará señales constantemente. Estas señales serán notadas por cualquier dispositivo iOS que pase, y la ubicación del dispositivo se reenvía, anónima y encriptada, a Apple.

Por lo que podemos decir, la aplicación Find My aprovechará los dispositivos UWB como el iPhone 11, en otras palabras, será una fuente colectiva para encontrar sus rastreadores de Apple. Potencialmente, podría hacer ping a cientos de millones de iPhones. Esa es una red de localizadores masiva que ni siquiera Tile puede vencer. Mejor aún, los informes indican que los rastreadores de Apple podrán ofrecer un seguimiento de artículos muy preciso, hasta una posición exacta en una habitación.

Podrá poner los rastreadores de Apple en un modo perdido, informó 9to5Mac , por lo que su información de contacto almacenada en el dispositivo puede estar disponible para otros usuarios de Apple. Si eso sucede, se le avisará para que sepa que se ha encontrado el rastreador (y su artículo).

La aplicación Find My de Apple aprovechará la plataforma ARKit de Apple, según se afirma. Una versión interna de iOS 13 incluía un activo para un globo rojo 3D, que según MacRumors puede ayudar a un usuario a localizar y detectar un artículo perdido después de escanear una habitación con su iPhone. Apple les dice a los usuarios que "caminen varios pies y muevan su iPhone hacia arriba y hacia abajo hasta que aparezca un globo". Incluso hay una imagen de un globo naranja 2D.

MacRumors también detectó un código en una compilación interna de iOS 13 que sugería que los rastreadores de dispositivos de Apple contarían con una batería extraíble y podrían usar las mismas baterías pequeñas que se usan en los rastreadores Tile. "Desatornille la parte posterior del artículo y retire la batería", decía una cadena de código en la aplicación Find My. Una advertencia de batería baja también obligaría al rastreador a enviar una ubicación final antes de que muera, aparentemente.

Sin embargo, Mac Otakara afirmó más recientemente que los rastreadores de Apple contarán con una tecnología de carga inalámbrica magnética similar al Apple Watch. Si ese es el caso, sospechamos que los rastreadores de Apple no contarán con una batería extraíble.

Mac Otakara también dijo que los rastreadores de Apple serán "completamente impermeables".

Mac Otakara es un sitio web con sede en Japón con profundas conexiones con la cadena de suministro asiática y los fabricantes de accesorios, aunque también comparte información obtenida de otros sitios. Sin embargo, es bastante preciso y se considera un prolífico observador de Apple y una fuente confiable de rumores.

Aquí está todo lo que hemos escuchado sobre Apple Tags / AirTags hasta ahora.

El sitio japonés Mac Otakara afirma que Apple Air Tags podría lanzarse junto con el iPhone 12 y Apple Watch Series 6 y que podrían funcionar con App Clips.

Leaker Soybeys encontró algunos efectos de sonido AirTags en el código de iOS que asumimos que se reproducirán cuando se ubique su rastreador o cuando se aleje de su rastreador y rompa la conexión Bluetooth.

Apple parece haber eliminado accidentalmente AirTags . El desliz ocurrió en un video ahora eliminado publicado en el canal de soporte de Apple en YouTube.

Ha surgido información más creíble en los dispositivos tipo Tile de Apple, que se cree que se llaman Apple Tags o AirTags.

Dado que Apple Tags o como se llamen serán una categoría de producto completamente nueva, sospechamos que Apple podría presentarlos en WWDC.

Durante meses, se ha rumoreado que Apple está trabajando en rastreadores tipo Tile que puede adjuntar a los elementos. Pueden llamarse AirTags.

Realmente pensamos que Apple iba a anunciar rastreadores tipo Tile junto con su nuevo servicio Find My en WWDC 2019.

Apple planea combinar sus servicios Find my iPhone y Find my Friends y abrirlos a dispositivos que no sean de Apple con nuevo hardware que lo rastrea.

Escrito por Maggie Tillman. Edición por Britta O'Boyle.