Amazon Glow es un proyector de videollamadas para sus hijos

(Pocket-lint) - Amazon ha presentado Glow, una bonita adición de campo izquierdo a su línea de hardware que combina un dispositivo de videollamadas con un proyector y está dirigida directamente a las familias.

Tiene un proyector de corto alcance que apunta hacia una superficie para permitir juegos interactivos y actividades con las que la otra parte de la llamada puede interactuar.

Eso significa que los abuelos podrían ayudarlos a aprender a leer o resolver acertijos, desde una tableta u otro dispositivo que pueda ejecutar la nueva aplicación Amazon Glow , mientras que un niño contento obtiene un trato más fácil en el frente de la concentración.

Disney, Mattel, Nickelodeon y Barrio Sésamo están todos a bordo para crear contenido para Glow en el lanzamiento, lo que debería significar que hay muchos personajes y mundos reconocibles para saltar.

Sin embargo, Glow no se lanzará ampliamente de inmediato, sino que tendrá una ejecución limitada a la que puede solicitar acceso, por $ 249. No tenemos precios internacionales ni una fecha de lanzamiento firme todavía. Todo eso apunta a que Amazon no quiere construir millones antes de descubrir que no es tan popular como se esperaba.

Sin duda, es un concepto intrigante, y es un poco más arriesgado que gran parte de lo que Amazon ha revelado recientemente, por lo que estaremos observando para ver si encuentra mucha audiencia.

