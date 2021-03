Amazon abre su primera tienda sin cajero en el Reino Unido, ¡simplemente salga!

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Amazon ha abierto su primera tienda en el Reino Unido; de hecho, es la primera en cualquier lugar fuera de los EE. UU. Que utiliza la tecnología Just Walk Out que debutó en sus tiendas Amazon Go , primero en su ciudad natal de Seattle y luego en otros lugares.

En lugar de Amazon Go, la tienda en el Reino Unido tiene la marca Amazon Fresh, por lo que suponemos que podemos esperar que otras tiendas usen ese nombre; se rumorea que Amazon puede desplegar hasta 30 tiendas en el Reino Unido. La apertura se produce días después de nuestras especulaciones sobre la ubicación de la primera tienda del Reino Unido .

La tienda está ubicada en Ealing, West London (59 The Broadway, Ealing, London, W5 5JN si quieres pasar) y, según Amazon, tiene 2500 pies cuadrados de espacio comercial.

Las tiendas de Amazon Go utilizan la tecnología llamada "Just Walk Out", que esencialmente significa que no hay cajeros ni cajas. Usted ingresa, escanea la aplicación de Amazon en la puerta (que, por supuesto, está vinculada a su cuenta de Amazon), hace sus compras y simplemente sale. Posteriormente, se le enviará por correo electrónico un recibo de sus compras.

La tienda es básicamente una tienda de conveniencia, piense en Tesco Metro. Algunos en los EE. UU. Hacen más comida y café de conveniencia (Amazon Go) que una tienda más general (Amazon Fresh) y esto parece estar en la última categoría, sobre todo por el nombre.

Se ofrece comida caliente que "se repone con regularidad y se sirve en un armario calefactable para llevar para que la comida esté caliente y no haya necesidad de hacer cola".

Visitamos la tienda Amazon Go original en la ciudad natal de Amazon, Seattle, y podemos confirmar que es una experiencia extraordinaria. Hay más de 25 tiendas de este tipo en los EE. UU. Y se rumorea desde hace mucho tiempo que Amazon abrirá una en el Reino Unido.

Esta tienda de Amazon Fresh también vende productos de marca propia llamados (algo poco originales) por Amazon. Amazon trabaja con Morrisons para sus productos de entrega de Amazon Fresh y creemos que es probable que los productos de esta marca también se originen en Morrisons.

Esta marca incluye productos de carne, aves y pescado, así como productos lácteos, frutas y verduras, panadería, comidas recién preparadas y productos básicos para el día a día. Casualmente, esta tienda también venderá artículos para el hogar, revistas, flores, dispositivos de Amazon y más.

Entonces, sí, podrá colocar un Echo Dot en su canasta junto con una barra de pan.

Escrito por Dan Grabham.