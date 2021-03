La primera tienda Amazon Go con sede en el Reino Unido se revelará esta semana

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Según múltiples fuentes, Amazon está listo para revelar su primera tienda Amazon Go en el Reino Unido esta semana. La tienda parece estar ubicada en The Broadway en Ealing, West London y solía ser una tienda Monsoon.

Los documentos de planificación muestran que Amazon solicitó permiso para colocar letreros en noviembre.

Visitamos la tienda Amazon Go original en la ciudad natal de Amazon, Seattle, y podemos confirmar que es una experiencia extraordinaria. Hay más de 25 tiendas de este tipo en los EE. UU. Y se rumorea desde hace mucho tiempo que Amazon abrirá una en el Reino Unido.

A fines de 2018, se sugirió que Amazon se había establecido en una ubicación en Oxford Circus de Londres. Un informe posterior de 2019 de la publicación comercial The Grocer sugirió que se había confirmado un sitio, pero no una ubicación.

Otro informe de hace un año sugirió que la primera tienda del Reino Unido estaría en el sitio de una vieja librería en Notting Hill, Londres, cerca de la estación de metro Notting Hill Gate.

El último informe apareció en el Mail on Sunday, que sugería que Amazon estaba planeando hasta 30 tiendas en el Reino Unido y lo estaba haciendo en asociación con Morrisons. Amazon ya trabaja con Morrisons para ofrecer Amazon Fresh en el Reino Unido.

Como señala Forbes , la incursión de Amazon en la entrega de comestibles del Reino Unido ha sido relativamente lenta en despegar (tiene alrededor del 3 por ciento del mercado según Mintel), pero está haciendo negocios serios en categorías seleccionadas. Las ventas de alcohol se duplicaron con creces en 2020 según Profitero, mientras que otras categorías tradicionales como belleza, salud y cuidado personal también están funcionando bien.

Las tiendas de Amazon Go utilizan la tecnología llamada "Just Walk Out", que esencialmente significa que no hay cajeros ni cajas. Usted ingresa, escanea la aplicación Amazon Go en la puerta (que, por supuesto, está vinculada a su cuenta de Amazon), hace sus compras y simplemente sale. Posteriormente se le enviará por correo electrónico un recibo de sus compras.

Los grandes minoristas de comestibles del Reino Unido también han estado probando nueva tecnología para omitir el pago, incluida la prueba de Sainsbury de una tienda sin cajero en 2018.

Escrito por Dan Grabham.