Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Amazon está lanzando su propia versión de Kickstarter o Indiegogo. Es para productos conceptuales que planea producir por sí mismo, siempre y cuando haya suficientes personas preordenar los conceptos. Llamado Build It, en realidad es una extensión de la iniciativa Day One Editions de la compañía.

Hace un par de años, Amazon lanzó Day One Editions, un programa diseñado para ofrecer hardware temprano, como Echo Frames , que podría no estar listo o no ser adecuado para un lanzamiento global. Ahora, Amazon ofrece Build It, una nueva forma de medir el interés del consumidor en los conceptos que quiere construir.

Según Amazon, si un concepto alcanza su objetivo de preorden dentro de los 30 días, lo construirá. Los seguidores estarán entre los primeros en poner sus manos en el concepto. Solo se le cobrará cuando el producto se envíe. Si no se cumple el objetivo del pedido por adelantado, el producto no se construirá y no se le cobrará.

Durante un tiempo limitado, recibirá un precio fijo especial cuando realice un pedido por adelantado. Esta promoción estará disponible durante 30 días.

Amazon lanzó Build It el 17 de febrero de 2021. En el lanzamiento, ofrece tres dispositivos habilitados para Alexa que puede reservar: una impresora de notas adhesivas inteligente, una báscula de nutrición inteligente y un reloj de cuco inteligente. Si cada uno alcanza sus objetivos de preorden, Amazon los construirá todos.

Costo: precio especial de $ 89.99 (la promoción vence el 19 de marzo de 2021)

Dónde reservar: Amazon US

Esta inteligente impresora de notas adhesivas imprime sus listas de compras, listas de tareas, recordatorios y eventos del calendario. Utiliza tecnología térmica, por lo que nunca necesita tinta ni tóner, y Amazon dijo que los rollos de papel son fáciles de rellenar. Todo lo que tienes que hacer es pedirle a Alexa que imprima algo, incluso rompecabezas, para comenzar.

Costo: precio especial de $ 34.99 (la promoción vence el 19 de marzo de 2021)

Dónde reservar: Amazon US

Esta báscula inteligente se empareja con un Echo Show para mostrar información nutricional de "miles de ingredientes y alimentos basados en el peso". Para comenzar, simplemente diga, "Alexa, pregúntele a Smart Scale cuánta azúcar hay en estas naranjas" o "Alexa, pídale a Smart Scale que pese 200 calorías de frambuesas".

Costo: precio especial de $ 79.99 (la promoción vence el 19 de marzo de 2021)

Dónde reservar: Amazon US

Este reloj de cuco funciona con Alexa y cuenta con 60 LED, un pájaro cuco emergente mecánico y parlantes integrados para temporizadores y alarmas. Puede montarse en una pared o estante y se puede configurar para que suene y se mueva en determinados momentos. Para comenzar, solo diga: "Alexa, configura un temporizador de 10 minutos".

Es fácil: visite la página de listado del concepto en Amazon. Verá una barra de progreso y un porcentaje que revela si se cumplió el objetivo.

Actualmente, los conceptos de Build It parecen estar limitados a los EE. UU. Actualizaremos esta guía cuando sepamos más sobre la disponibilidad internacional.

Consulte la publicación del blog de Amazon para obtener más detalles. También tenemos esta guía sobre las ediciones del primer día.

Escrito por Maggie Tillman.