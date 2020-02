Amazon Go se ha expandido a un supermercado de tamaño completo

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Las tiendas sin cajero de Amazon Go han existido durante algunos años, pero en áreas limitadas de los EE. UU. Y como tiendas de conveniencia más pequeñas.

Ahora, sin embargo, Amazon lanzó su primer supermercado de la marca Amazon llamado Go Grocery. Al igual que un par de otras tiendas Amazon Go, se encuentra en la ciudad natal de Amazon, Seattle. ¿Podría ser esto un banco de pruebas para un lanzamiento internacional más grande de Amazon Go?

La tienda es similar a Amazon Go, pero tiene una gran cantidad de comestibles que provienen de la cadena de supermercados Whole Foods que también posee Amazon.

Los rumores han estado circulando durante algún tiempo de que Amazon también abrirá una tienda Amazon Go fuera de los EE. UU. Y probablemente en Londres, donde, según los informes, ha encontrado una ubicación. Sin embargo, ahora ha pasado un año desde que surgieron esas noticias sin signos de la tienda en sí.

Una vez más, la nueva tienda aprovecha las cámaras aéreas de Amazon para rastrear los artículos a medida que se recogen, retiran o reemplazan en los estantes. El personal de la nueva tienda tiene que interactuar con usted si desea comprar alcohol, ya que deberán verificar su identificación.

Y sí, realmente puedes irte, entonces solo se te cobrará por los artículos que hayas llevado contigo. Es una tecnología increíblemente inteligente y, como dijimos en nuestra función sobre la tecnología, realmente te sorprende la primera vez que vas allí.

Sabemos que Tesco también planea lanzar tiendas sin cajero en el Reino Unido.