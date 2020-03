Amazon Kindle Unlimited: todo lo que necesita saber sobre Spotify para libros

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

El servicio Kindle Unlimited de Amazon permite a los suscriptores descargar y leer una cantidad ilimitada de libros electrónicos y audiolibros por una tarifa mensual fija, no muy diferente a servicios como Netflix y Spotify, sino a libros en lugar de películas o música.

Si es propietario de un Kindle y se pregunta si debe suscribirse al servicio Kindle Unlimited, esta función es un resumen de todo lo que necesita saber al respecto, incluido cuánto cuesta, si hay una prueba gratuita y qué tipo de libros están disponibles.

¿Qué Kindle es mejor para ti?

Kindle Unlimited de Amazon es un plan de suscripción mensual. Una vez suscritos, los usuarios tienen acceso ilimitado a más de un millón de títulos de Kindle, miles de audiolibros audibles e incluso algunas suscripciones a revistas.

El servicio no incluye todos los libros en Amazon o Audible, pero se incluyen muchos de los más vendidos. Solo necesita buscar los títulos marcados con el logotipo Kindle Unlimited.

La tarifa de suscripción de Amazon para Kindle Unlimited es de $ 9.99 o £ 7.99 al mes. No está vinculado a una suscripción de Amazon Prime, que ya incluye la Biblioteca Kindle Lenders , que es diferente.

Puede usar su tarjeta de crédito registrada en Amazon para pagar la tarifa mensual, y puede cancelar su suscripción en cualquier momento visitando su cuenta de Amazon y ajustando su configuración.

Sí, hay una prueba gratuita de 30 días disponible para todos los clientes interesados. Simplemente haga clic en Amazon.com en los EE . UU . O Amazon.co.uk en el Reino Unido para comenzar su prueba gratuita.

Todos los títulos y audiolibros disponibles a través de Kindle Unlimited son accesibles a través de una variedad de dispositivos y plataformas, no solo los lectores de eBook Kindle de Amazon o tabletas Fire.

Por supuesto, podrá leer o escuchar con un dispositivo Kindle o Fire , por ejemplo, pero también podría simplemente instalar la aplicación de lectura Kindle gratuita en un teléfono inteligente o tableta compatible.

Amazon Kindle Unlimited ofrece muchos de los libros más vendidos, como la serie de Harry Potter, El tigre blanco y Los juegos del hambre. También hay audiolibros narrados profesionalmente de Audible, incluidos Life of Pi, A Day at the Office y Great Expectations.

También puede navegar por libros electrónicos exclusivos de Kindle Unlimited, como: Porque ella me ama, The Thief Taker, Slaughterhouse-Five, la serie The Hangmans Daughter, War Brides, Watching Over You, Cry Baby y los libros Clean and Lean de James Duigan.

Otros títulos de libros electrónicos notables incluyen The Hundred Year Old Man Who Jumper Out the Window, The Luminaries, The Etymologicon, Fractured, Death comes to Pemberley, The Detectives Daughter, World War Z, Cold in July, The Moaning of Life, la serie Tom Gates , 2001: A Space Odyssey, y la serie For Dummies.

Los títulos notables de audiolibros incluyen: Into the Darkest Corner, Gray Justice, The Magpies, Watch Over Me, Finding Emma, Wuthering Heights y Treasure Island.

Como se mencionó anteriormente, una vez que se haya suscrito al servicio Kindle Unlimited, cualquier libro electrónico o audiolibro que sea elegible para Kindle Unlimited tendrá el logotipo de Kindle Unlimited.

Simplemente puede seleccionar ese título de la tienda Kindle de Amazon , elegir "Leer por £ 0.00" y listo.

Sí, más o menos. No todos los títulos de la biblioteca Kindle Unlimited son compatibles con Whispersync para Voice, lo que significa que podrá cambiar fácilmente entre leer un ebook y escuchar un audiolibro sin perder un solo momento de la historia, pero hay miles de ellos.

Si un título está habilitado, continuará donde lo dejó, incluso si cambia de texto a audio.

Además de Whispersync, puede disfrutar de todas las funciones habituales de Kindle, como Popular Highlights (identifica los pasajes con más destacados), X-Ray (una herramienta de referencia) y comentarios de los clientes.