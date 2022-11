Eufy SmartTrack Link es una alternativa más barata al AirTag de Apple

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - El fabricante de accesorios eufy ha anunciado un rastreador de objetos que se vincula a la red Find My de Apple pero que cuesta menos que la propia AirTag de la compañía.

Si bien es el rastreador de objetos más utilizado por mucha gente, la AirTag de Apple no es perfecta. Para empezar, no es barata, ya que cuesta 29 dólares, y no tiene una forma fácil de fijarla a las cosas sin comprar otro accesorio para alojarla. El eufy SmartTrack Link soluciona ambos problemas de un plumazo.

En primer lugar, está el precio. El eufy SmartTrack Link está disponible por sólo 19,99 dólares, que es considerablemente menos que el rastreador de Apple. El segundo arreglo es un agujero, básicamente. Ese orificio significa que puedes acoplar fácilmente tu rastreador de objetos a casi cualquier cosa, sin necesidad de ningún accesorio adicional.

Más allá de estas cosas, todas las características de AirTag están presentes y son correctas. El enlace a la red Find My de Apple significa que puedes usar la aplicación en todos tus dispositivos Apple para encontrar cosas, y también recibirás cosas como alertas cuando dejes tu artículo. Si utilizas la aplicación eufy Security, obtendrás otras funciones, como poder compartir el objeto con otras personas y enviar alertas a tu teléfono incluso cuando esté en modo silencioso.

Ah, y también funciona con Android.

Todo el conjunto funciona con una pila CR2032 estándar, al igual que la AirTag. En definitiva, es difícil argumentar en contra de este pequeño aparato. Ya está disponible en los Estados Unidos, pero la disponibilidad internacional parece ser un problema en este momento. Esperemos que eso cambie pronto.

