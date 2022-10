Extraños inventos y curiosidades de antaño

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - La humanidad ha creado todo tipo de inventos extraños y maravillosos desde el principio de los tiempos. Algunos de ellos aparecieron mucho antes de su tiempo y fueron infravalorados.

Otros son curiosidades intrigantes, a menudo con usos inesperados y sorpresas ocultas.

El Museo de Curiosidades es una cuenta de Twitter que se dedica a recopilar estas baratijas, artilugios y rarezas. Merece la pena seguirla para ver algunas curiosidades brillantes. Hemos recopilado algunas de nuestras favoritas para que las disfrutes.

Una curiosa naranja

Esta es una cosa muy bonita. Un conjunto de frascos de perfume que están diseñados para parecerse a una naranja. Cada segmento es una botella individual con un total de ocho que se mantienen dentro de la piel.

Un radiador polivalente

De la época victoriana nos llega un invento ideal para hacer varias cosas a la vez. Se trata de un radiador que también sirve para calentar el pan.

Otros han sugerido que también podrías utilizarlo para secar tus zapatos o usarlo como cama para gatos.

Un triciclo de locura

Este es un triciclo loco de los años 30. Los diseños de entonces eran brillantes, atrevidos y llamativos. ¿Veríamos ahora a los niños montados en este tipo de cosas por la calle? Probablemente no.

Pequeños libros dentro de libros

Los amantes de los libros apreciarán esta obra. Al parecer, en 1757 un encuadernador de los Países Bajos fabricó una pequeña estantería con libros en miniatura y la encajó dentro de otro libro más grande. Extraño y maravilloso.

Lectura eficiente

Si le gusta la multitarea, seguro que esto le encantará. Se trata de un artilugio de 300 años de antigüedad que permite abrir (y leer) varios libros a la vez. Por qué leer sólo uno cuando puedes leer siete?

Máquina de café en el coche

Seguramente te habrás maravillado con los distintos accesorios que encontrarás convenientemente instalados en los vehículos de motor modernos. Pero los fabricantes de automóviles llevan años poniendo cosas dentro de los coches.

Al parecer, a finales de los años 50, Volkswagen instalaba máquinas de café opcionales en sus vehículos. Práctico, pero probablemente no muy seguro.

Cableado complejo

Nos encanta ver cómo ha cambiado la tecnología a lo largo de las décadas. Y esta foto de finales de los años 50 muestra lo que ahora podría considerarse un "ordenador primitivo", pero que en aquella época era una maravilla de la ingeniería de IBM.

Retro radios

Puede que las radios no fueran tan elegantes como la tecnología musical moderna o incluso como el teléfono de tu bolsillo, pero eso no significa que no pudieran tener un aspecto estupendo. Aquí tienes algunas radios Art Decó de los años 30 con un aspecto impresionante.

Camuflaje Razzle Dazzle

Probablemente haya oído hablar de la moderna tecnología de sigilo utilizada en los aviones y vehículos militares, pero ¿ha visto alguna vez el camuflaje Razzle Dazzle?

Se trata de un tipo de camuflaje pintado en los barcos aliados durante la Primera Guerra Mundial para confundir al enemigo. Se inspiró en el artista marino británico Norman Wilkinson y pretendía dificultar el alcance de los barcos con precisión. De este modo, era más difícil atacarlos.

Limusina de doble ancho

Jay Ohrberg es famoso por crear algunos coches bastante extravagantes, incluidos vehículos experimentales para programas de televisión y películas. Esta es una de sus creaciones, una limusina de doble ancho. No es muy práctica, pero sí muy curiosa.

Reproductor de casetes Casio EG-5

Esta impresionante creación data de los años 80. Es un combo de guitarra, reproductor de casetes y grabadora. Ideal si quieres improvisar y grabar tu propia música al mismo tiempo...

TV extraña

Aquí tenemos un extraño y maravilloso televisor Philco Predicta de los años 50. Puede que sea pequeño comparado con los televisores modernos, pero su diseño es ciertamente peculiar.

Lista de la compra reutilizable

Utilizar un papel y un bolígrafo para escribir la lista de la compra es muy arcaico. Pero usar el teléfono para anotarla también es demasiado aburrido. ¿Qué te parece esta lista de la compra reutilizable?

Cortadora de césped con aire acondicionado

Algunos de estos inventos van claramente más allá de su tiempo y quizás rozan lo innecesario.

Como este cortacésped con conductor que también tiene aire acondicionado. Hay una razón por la que no son habituales varias décadas después de su invención.

Escrito por Adrian Willings.