Aquí hay algunos descuentos épicos en teclados que vale la pena consultar

(Pocket-lint) - Hay muchos teclados geniales para juegos y, si está comprando uno nuevo, ahora es el momento de encontrar una ganga.

Ya sea que esté buscando un pequeño teclado para juegos que no ocupe mucho espacio en su escritorio o algo rico en funciones con las mejores especificaciones, buscar entre las ofertas del Black Friday es una excelente manera de cerrar un trato.

Hemos estado revisando las ofertas actuales para elegir los teclados más increíbles que hemos probado y recomendado.

SteelSeries Apex Pro: ahorre $ 36.53 ahora $ 163.46 El Apex Pro es un teclado increíble, con una actuación de tecla ajustable de forma única y una iluminación RGB realmente agradable también. Ahora con descuento para el Black Friday, vale la pena echarle un vistazo. Ver oferta

Logitech G915 TKL: ahorre $ 50 / £ 25 El G915 TKL es uno de nuestros teclados favoritos gracias a su diseño delgado, marco de perfil bajo y estética satisfactoria. Es incluso mejor con un descuento. Ver oferta

Corsair K65 RGB Mini: ahorre $ 20 / £ 30 Si el espacio en el escritorio es escaso, entonces el K65 RGB Mini es el que debe tener en cuenta. Diminuto, elegante y muy divertido. Ahora aún más asequible para el Black Friday. Ver oferta

Corsair K100 RGB - ahorre $ 50 ahora $ 179.99 El teclado insignia de Corsair cuenta con algunas especificaciones serias que incluyen una tasa de sondeo de 4.000 Hz e interruptores óptico-mecánicos. Por lo general, tiene un precio superior, pero ahora es más barato para el Black Friday. Ver oferta

Roccat Vulcan TKL - ahorre $ 30 El Vulcan TKL es otro espectador. Las teclas de perfil bajo realmente dejan que este brille, pero el RGB y el acabado premium realmente lo destacan. El precio con descuento es aún mejor. Ver oferta

