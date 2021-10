Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - La pequeña placa inalámbrica de Raspberry Pi recibe una gran actualización en forma de Raspberry Pi Zero 2 W. Ofrece un aumento en el rendimiento y algunas características nuevas, pero sigue siendo extremadamente asequible con su precio de menos de £ 15.

El nuevo procesador de cuatro núcleos ofrece un aumento del 40 por ciento en el rendimiento de un solo subproceso y 5 veces el rendimiento de varios subprocesos en comparación con la generación anterior. Lo que significa que esta pequeña tabla está lista para los proyectos más exigentes.

La Zero W es muy popular entre aquellos que fabrican consolas de juegos portátiles de bricolaje, debido a su factor de forma pequeño, y el aumento de rendimiento será una delicia para cualquiera que ejecute software de emulación como RetroPie .

El Zero 2 W mantiene el mismo factor de forma, orificios de montaje y diseño de conectores que su predecesor, por lo que aquellos que buscan actualizar un proyecto anterior con el nuevo hardware no deberían tener muchos problemas. Esto también significa que la mayoría de los accesorios y fundas más antiguos para Raspberry Pi Zero W seguirán siendo compatibles.

Raspberry Pi Zero 2 W continúa ofreciendo conexiones inalámbricas, eso es lo que significa la W después de todo, incluyendo Wi-Fi, Bluetooth 4.2 y Bluetooth Low Energy (BLE).

Raspberry Pi también presentó una nueva fuente de alimentación USB oficial , que se vende por separado, para el dispositivo. La fuente de alimentación también es compatible con Raspberry Pi 3B y 3B +.

La Raspberry Pi Zero 2 W ya está disponible para comprar en el Reino Unido, la UE, EE. UU., Canadá y Hong Kong por £ 13.50 ($ 15).