Probamos un telescopio inteligente y estas son las increíbles fotos que capturamos

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Durante mucho tiempo hemos disfrutado de imágenes del espacio e instantáneas del Universo enormemente intrigante que se extiende alrededor del planeta que llamamos hogar. La NASA muestra regularmente imágenes asombrosas que ha capturado con equipos como el Telescopio Espacial Hubble o las diversas misiones espaciales a Marte y Júpiter.

También es posible capturar sus propias imágenes desde casa. Si tiene el equipo adecuado, mucha paciencia y el conocimiento, pero esa no es la única forma.

Stellina es un telescopio inteligente que hace que capturar vistas del Universo que nos rodea sea realmente simple. Cargue la aplicación, haga clic en el lugar que desea ver y este increíble kit hace todo el trabajo por usted.

Nos pidieron que echáramos un vistazo a la estación de observación Stellina para ver qué podía hacer y no pudimos resistirnos.

Esta caja de apariencia simple no es un telescopio en el sentido tradicional, sino el "híbrido perfecto" entre un telescopio inteligente y una cámara. No necesita saber cuáles son las constelaciones en el cielo antes de comenzar a usarlo, ya que el sistema hace todo el trabajo por usted.

Elija una constelación, galaxia, cúmulo o nebulosa de la aplicación y Stellina encuentra automáticamente ese objeto, se enfoca en él y luego procede a recopilar imágenes mientras apila imágenes para crear el resultado final. Con una exposición prolongada, puede capturar algunas vistas increíbles. Hemos recopilado algunos de los mejores que logramos para que los disfrutes.

Nebulosa del águila

La Nebulosa del Águila ha sido fotografiada magníficamente y de manera famosa por el Telescopio Espacial Hubble, pero estamos bastante satisfechos con el resultado de esta imagen.

La Nebulosa del Águila se encuentra a unos 5.700 años luz de distancia e incluye los famosos Pilares de la Creación: los susurros de gas y polvo interestelares que se pueden ver en el centro de la imagen.

Esta foto tomó 200 imágenes apiladas durante un período de 30 minutos para capturar y es un excelente ejemplo de lo que Stellina puede hacer.

Nebulosa burbuja

Esta es NGC 7635, también conocida como la Nebulosa Burbuja,

Es una nebulosa de emisión brillante que, si miras de cerca, se parece a una burbuja. Esa burbuja está formada por un viento estelar creado por una joven estrella cercana.

Se dice que está entre 7 y 11.000 años luz de la Tierra. Tan increíble que logramos tomar esta imagen de nuestro jardín trasero.

La imagen que tomamos aquí fue tomada durante un período de una hora con 51 imágenes apiladas para crear este resultado.

Galaxia de Bode

La galaxia de Bode (también conocida como M81) fue descubierta originalmente por el astrónomo alemán Johann Elert Bode en 1774. Está aproximadamente a 11,6 millones de años luz de la Tierra, pero es una de las galaxias más brillantes que se pueden ver en el cielo nocturno.

La vista capturada por el telescopio Hubble es obviamente más impresionante, pero nuestra foto también es nítida. Se tomaron y apilaron 188 imágenes para crear esta imagen durante un tiempo de visualización de 30 minutos.

Nebulosa con mancuernas

La nebulosa Dumbbell es otro cuerpo que se descubrió hace mucho tiempo, y Charles Messier lo vio originalmente en 1764.

La vista que está viendo es el resultado de una vieja estrella que arroja sus capas hacia el área circundante, lo que resulta en una pantalla brillante y colorida.

Esta nebulosa está a más de 1.200 años luz de distancia y, sin embargo, aquí hemos logrado capturarla desde nuestro hogar con facilidad.

La luna

Stellina no está realmente diseñada para tomar fotos de planetas. Aunque puede encontrarlos en la aplicación, recibirá una advertencia de que el telescopio inteligente está diseñado para capturar galerías, nebulosas y cúmulos y que funcionará mejor al hacerlo.

Dicho esto, logramos obtener esta imagen bastante ingeniosa de la Luna cuando brillaba particularmente en el cielo nocturno.

Nebulosa del velo

Esta es una de las imágenes más impresionantes que logramos tomar con Stellina. Se tarda alrededor de una hora en ver esta vista de esta área que muestra una nube de gas y polvo ionizados y calentados en la constelación de Cygnus.

Se dice que esta impresionante nebulosa es el resultado de una supernova que era más de 20 veces más grande que nuestro sol y explotó hace 20.000 años.

Originalmente fue descubierto por William Herschel en 1784 y ahora lo capturamos con solo nuestro teléfono, Stellina y un toque de paciencia.

Anillo de compromiso

Esta es una región conocida como el anillo de compromiso. Se encuentra a unos 1.500 años luz de la Tierra y es el hogar de una estrella increíblemente brillante conocida como HD 83535.

En las condiciones adecuadas, la estrella brillante que puede ver en esta imagen es visible con una gran nebulosa detrás. Desafortunadamente, la nubosidad y los cambios de temperatura nos impidieron obtener la imagen completa, pero sigue siendo sorprendente ver lo brillante que es la estrella.

Nebulosa pacman

Esta imagen de la nebulosa Pacman se creó con 342 imágenes apiladas durante un período de una hora.

Esta es una nebulosa de emisión que se encuentra en el Brazo Espiral de Perseo de la Vía Láctea. Fue descubierto originalmente por Edward Emerson Barnard en 1883, pero desde entonces ha adquirido el nombre de Pacman Nebula debido a su parecido con el personaje clásico del juego de arcade.

Nebulosa del alma

Esta es una vista de Westerhout 5, también conocida como la Nebulosa del Alma. Se necesitan más de dos horas para tener una buena vista de esta región. Lo que puede ser complicado con los cambios en el clima que pueden ocurrir mientras Stellina se concentra en el área.

Aún así, es un sitio impresionante considerando que esta nebulosa de emisión se encuentra a unos 7.500 años luz de nuestra casa. El tenue tinte rojo de la imagen proviene de las emisiones de gas hidrógeno en la región.

Pléyades

Las Pléyades son ciertamente sorprendentemente brillantes. Esta vista muestra una región del espacio que está a solo 410 años luz de la Tierra con más de 800 estrellas en un grupo cercano.

Pléyades también se conoce con el nombre de las Siete Hermanas en referencia a una leyenda griega sobre el dios Titán Atlas y sus hijas.

Fue visto originalmente por Galileo Galilei en 1610 y esbozado para mostrar 36 estrellas en el área. En esta forma fotográfica, ciertamente muestra algunas estrellas impresionantemente brillantes.

Galaxia triangular

Aquí tomamos 209 imágenes de la galaxia Triangulum que Stellina apiló automáticamente en esta foto resultante.

La Galaxia del Triángulo es la tercera galaxia local más grande detrás de la Galaxia de Andrómeda y la Vía Láctea.

Gran cúmulo de Pegaso

Esta foto se compone de 196 imágenes apiladas tomadas en aproximadamente media hora y muestra uno de los globulares más densamente compactos conocidos en la Vía Láctea.

Se dice que el Gran Cúmulo de Pegaso, también conocido como Messier 15, es uno de los cúmulos más antiguos de nuestra Galaxia. Con alrededor de 12 mil millones de años, es ciertamente una vista impresionante. Se encuentra a 33.600 años luz de la Tierra y alberga alrededor de 100.000 estrellas, lo que la hace 360.000 veces más brillante que nuestro Sol.

Fantasma de Cassiopeia

Esta foto del Fantasma de Cassiopeia fue creada con 477 imágenes capturadas durante una exposición de 2 horas.

Si miras con atención, puedes ver un indicio de la brillante área misteriosa del espacio que fue capturada previamente por el Telescopio Hubble .

La radiación ultravioleta de la estrella gigante azul cercana Gamma Cassiopeiae (que se ve en la parte inferior derecha) está bombardeando el hidrógeno en el área causando el resplandor rojo que se puede ver débilmente en el medio.

Galaxia de fuegos artificiales

La galaxia de los fuegos artificiales puede parecer pequeña aquí, pero en realidad se dice que tiene 40.000 años luz de diámetro. Contiene aproximadamente la mitad del número de estrellas que la Vía Láctea y es muy activa con explosiones de supernovas que ocurren 10 veces más a menudo.

Se encuentra a 25.000 años luz de la Tierra y se ve aquí con solo 108 fotos capturadas con Stellina.

Nebulosa cabeza de pez

Debes entrecerrar los ojos un poco aquí para verlo, probablemente debido a problemas climáticos mientras estábamos tomando la foto, pero esta es la Nebulosa Fishhead.

Es una región de formación de estrellas en la constelación norteña de Casiopea, donde los colores son causados por la emisión de átomos de oxígeno, hidrógeno y azufre. La forma resultante se asemeja a un pez, de ahí el nombre.

Galaxia del filo del cuchillo

NGC 5907 es una galaxia espiral que parece un deslizamiento de un cuchillo en el espacio creado por estrellas enanas. Está a 50 millones de años luz de la Tierra.

A pesar de su forma, la galaxia Knife Edge es en realidad uno de los tipos de galaxias más comunes en el Universo conocido.

Messier 71

Messier 71 es otro cúmulo globular: una colección de estrellas estrechamente unidas por la gravedad.

Se cree que es más joven que muchos otros grupos de este tipo con alrededor de 10 mil millones de años. Sin duda, es una vista impresionante.

Clúster de molinillo

Messier 36, también conocido como Cluster Pinwheel, es otro cúmulo de estrellas en el espacio. Está a 4.000 años luz de nuestro planeta de origen e incluye un grupo de aproximadamente 60 estrellas espaciadas alrededor de 14 años luz de diámetro. Con aproximadamente 25 millones de años, el Cluster Pinwheel es una maravilla del espacio.

Esta vista se tomó en 30 minutos con alrededor de 193 imágenes apiladas para el resultado final.

Nebulosa ojo de gato

La Nebulosa Ojo de Gato es una nebulosa planetaria que fue descubierta por primera vez por William Herschel en 1786.

Su completa belleza está debidamente demostrada por el telescopio espacial Hubble, pero incluso nuestra foto con Stellina da una pista de las impresionantes vistas de la región.

Doble racimo en Perseo

El cúmulo doble en Perseo contiene dos cúmulos diferentes, incluidos NGC 869 y NGC 884. Se dice que contienen 20.000 masas solares y se cree que tienen alrededor de 12 millones de años.

Increíblemente, hay 300 estrellas supergigantes azul-blancas en cada uno de los cúmulos, de ahí las asombrosas masas visibles aquí.

Edward joven estrella

Edward Young Star (también conocido como Messier 110) es una galaxia elíptica enana y un satélite de la galaxia de Andrómeda. Solo tiene un brillo superficial bajo lo que dificulta su observación.

Se dice que Edward Young Star es inusual debido a sus estructuras oscuras junto con indicios de formación estelar reciente. También se cree que contiene alrededor de 10 mil millones de estrellas.

La imagen que capturamos con Stellina incluye 214 imágenes apiladas para crear la foto final.

Júpiter

Como dijimos anteriormente, Stellina no está diseñada para planetas, pero eso no significa que no puedas echar un vistazo. Así es como se ve una vista rápida de Júpiter.

Caldwell 7

Caldwell 7 es una galaxia espiral intermedia que se encuentra aproximadamente a ocho millones de años luz de la Tierra. Se dice que contiene varias regiones de formación de estrellas. Varias estrellas brillantes que forman parte de nuestra propia Vía Láctea son visibles en primer plano.

Messier 56

Messier 56 está a unos 32.900 años luz de distancia de la Tierra. Se dice que tiene 84 años luz de diámetro y contiene alrededor de 230.000 masas solares.

Curiosamente, M56 es parte de la Salchicha Gaia, que se cree que son los restos de una galaxia enana fusionada.

Racimo de búhos

El Cúmulo de Búhos es un cúmulo abierto en la constelación de Casiopea. Fue descubierto por William Hershel en 1787.

Nebulosa Pelícano

La Nebulosa Pelícano es una nebulosa de emisión descubierta por William Hershel. Está asociado con la nebulosa de América del Norte y tiene una emisión gaseosa que parece un pelícano.

En mejores condiciones, se necesitan alrededor de dos horas para fotografiar con Stellina y no es tan visible como nos gustaría aquí, pero sigue siendo una gran imagen.

La doble estrella doble

Esta es la Doble Estrella Doble, también conocida como Epsilon Lyrae .

Las dos estrellas más brillantes están ubicadas a 160 años luz de la Tierra y orbitan entre sí durante cientos de miles de años.