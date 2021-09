Conducir con SRAM Rival eTap AXS Shifting: ¿El futuro de las bicicletas es inalámbrico?

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Las bicicletas y la tecnología van de la mano. No siempre en el sentido digital que puede ser familiar para los lectores de Pocket-lint, pero con un proceso constante o refinando el diseño, los materiales y la mecánica de cada componente de la humilde bicicleta, es una industria que no se detiene.

Si bien un ajuste del cuadro aquí, o la discusión en curso sobre qué ancho o presión de llanta es la mejor, está en curso, hay un cambio fundamental en un aspecto de las bicicletas en marcha: la transmisión.

Hemos estado montando el grupo Rival eTap AXS de SRAM para ver de qué se trata.

Si bien muchas cosas han cambiado en las bicicletas en los últimos años, los fundamentos no lo han hecho. Durante la mayor parte de la historia del ciclismo en la era moderna, se han utilizado cables para cambiar de marcha. Desde palancas basadas en fricción hasta sistemas indexados más inteligentes, los principios eran los mismos: apriete el cable o afloje el cable y deje que los resortes de las palancas de cambio muevan la cadena sobre los engranajes.

Si bien la historia del cambio electrónico se remonta a la década de 1990, es el lanzamiento en 2001 de Di2 (Digital Integrated Intelligence) de Shimano lo que realmente nos lleva a la era moderna, aunque fue en 2009 antes de que realmente dejara su huella.

La oferta de SRAM, el sistema eTap, se lanzó en 2015 y desde entonces ha evolucionado en tres niveles: Rojo, Fuerza y Rival, lo que refleja los niveles de los grupos manuales de SRAM.

Si está familiarizado con los grupos de carreteras de SRAM, sabrá que se ejecutan en el orden de Apex, Rival, Force, Red, desde el nivel de entrada hasta el nivel profesional.

El sistema eTap está disponible en los niveles Rival, Force y Red, lo que significa que está disponible en un nivel más bajo que el sistema Di2 de Shimano, que solo está en Ultegra y Dura-Ace en el momento de escribir este artículo.

Eso es importante, porque Rival eTap es un sistema inalámbrico más asequible y, como resultado, probablemente sea el más accesible para la mayoría de los ciclistas, abriéndose camino en bicicletas de rango medio, como la Boardman SLR 9.4 Disc, en el extremo más asequible de el espectro, pero con amplias opciones en Trek, incluido el Domane en el que estábamos montando, Specialized y otros.

Para muchos, pasar al cambio electrónico es algo que sucede cuando compra una bicicleta nueva, aunque, naturalmente, puede comprar partes individuales del sistema o el grupo completo. Como es un sistema de 12 velocidades en lugar de 11 velocidades, no puede simplemente actualizar de una manera mix and match, tendría que adaptar su rueda trasera para tomar un casete de 12 velocidades, pero es una opción de actualización para aquellos con una bicicleta de freno de disco existente.

El sistema completo tiene un PVP de alrededor de £ 1268.

Como punto de comparación con esos sistemas de especificaciones más altas, el nivel Rival no ofrece cambios remotos; no hay puntos de conexión para los botones de cambio auxiliares. Tiene una palanca de aleación en lugar de carbono y no tiene el amortiguador de fluido Orbit en el desviador trasero que ofrecen Force y Red, pero por lo demás, es la misma experiencia.

El grupo Rival eTap AXS es de 12 velocidades, a juego con los sistemas Force y Red eTap y avanza sobre los grupos manuales de 11 velocidades.

Esto ha provocado un cambio, con un plato más pequeño en la parte delantera y comenzando con un engranaje 10T más pequeño en la parte trasera. Hay dos casetes disponibles en la familia Rival, 10-30T y 10-36T, y es el 10-36T que hemos estado montando, pero también hay compatibilidad con algunos casetes Force y Red eTap.

Al igual que esos sistemas de especificaciones más altas, el Rival también usa una cadena Flattop.

Las otras cosas importantes a tener en cuenta sobre el sistema Rival eTap AXS es que está diseñado solo para frenos de disco hidráulicos. No hay opción de freno de llanta. Eso podría dividir a algunos ciclistas que prefieren apegarse a sus pinzas, pero esa no es una opción aquí.

Los frenos tienen capotas pronunciadas, funcionan con una batería CR2032 (que debería durar un par de años), y las palancas de cambio lo mueven intuitivamente a través de las marchas secuencialmente como una paleta en una caja de cambios automática en un automóvil.

Un toque de la palanca izquierda mueve el desviador hacia la izquierda y la palanca derecha mueve el desviador hacia la derecha. Presionar ambos al mismo tiempo cambia el desviador delantero. Si está acostumbrado a los cambios manuales, esto puede sonar un poco extraño, pero después de 10 minutos en el sillín, estará totalmente de acuerdo con él: es realmente fácil de manejar.

El desviador delantero tiene su propia batería, al igual que la parte trasera, y todos tienen pequeños botones para activar o emparejar el sistema y conectarse a la aplicación del teléfono inteligente AXS, además de permitirle recortar el desviador si no está cambiando tan limpiamente como lo haría. igual que.

También existe la opción de un medidor de potencia Quarq en el sistema Rival eTap.

Viniendo de las palancas de cambio manuales, y normalmente con Shimano, el sistema eTap está muy lejos de lo que consideraríamos "normal". Sin embargo, no hay necesidad de inquietarse, porque el cambio es tan intuitivo que solo se necesitan un par de cambios y se sentirá cómodo.

Al igual que conducir un automóvil, el cambio de cambio manual a electrónico puede cambiar la experiencia de manera significativa. Es preciso, tiene una gran capacidad de respuesta y solo se necesita un empujón de la palanca para obtener la reacción que desea.

Eso es genial en la conducción normal, al reducir la velocidad a una luz roja, puede bajar las marchas sin un gran deslizamiento de la palanca de cambios, pero la verdadera ventaja de un cambio tan fácil viene en las caídas: puede cambiar de marcha con la yema del dedo y eso es dirigirse. en ambas direcciones.

El cambio de marchas tiene un sesgo natural hacia marchas más pequeñas; La gravedad ayuda a medida que la cadena desciende y en los engranajes manuales, eso significa que a menudo es más un esfuerzo cambiar a engranajes más grandes: es más lento, es más ruidoso y, a menudo, es allí donde se nota la imprecisión en cosas como el estiramiento del cable.

Estos son puntos menores para un ciclista experimentado, pero dado que los cambios en ambas direcciones son tan fluidos, es fácil saltar al cambio electrónico como más fácil, y para los ciclistas más nuevos, esa suavidad puede ser realmente atractiva en comparación con la alternativa.

Hasta ahora no hemos hablado de los platos. Con un cassette 10-36T en la parte trasera, tenemos que admitir que en nuestros paseos habituales por Surrey Hills no hay una gran vocación para pasar al plato más pequeño. Pero eso también es simple: presionar ambas palancas al mismo tiempo lo verá saltar hacia abajo o hacia arriba, nuevamente con una eficiencia perfecta.

Todo eso suena genial, y lo es, pero hay más en el sistema Rival eTap: está la parte AXS. AXS (dicho "acceso"), se refiere a la conectividad del teléfono inteligente. Sí, puede conectar su teléfono a través de la aplicación de Android o iOS, lo que le permite interactuar con su grupo.

Bueno, es realmente una conexión con los desviadores delantero y trasero y las palancas, lo que le permite impulsar actualizaciones de firmware, pero también abre un par de opciones inteligentes.

En primer lugar, puede decirle qué casete está utilizando. Si quieres diferentes marchas, puedes decirle a la aplicación, para que el desviador trasero sepa lo que está pasando, y eso es importante para la gestión de marchas.

También puede cambiar el comportamiento de las palancas, intercambiando las funciones izquierda y derecha si esa es su preferencia.

Luego también está la opción de multitarea. Esto le permitirá cambiar de marchas en un límite más grande con solo presionar y mantener presionada la palanca.

Puede desactivarlo por completo (mantenerlo pulsado sería solo una marcha) o puede configurarlo en dos, tres o "todos". Así es, puede mantener presionada la palanca y la bicicleta intentará cambiar todas las marchas traseras mientras pedalea.

Esa opción de "todos" puede que solo sea útil al salir de una cumbre cuando desee volver a la velocidad máxima, pero las opciones de dos y tres pueden ser útiles.

Nuevamente, permiten un cambio fácil en la parte inferior de una colina o al pasar por la cima de una colina, pero el cambio múltiple hacia abajo también es útil cuando se desplaza hacia un cruce, para ponerlo en una marcha más baja y estar listo para alejarse nuevamente.

En el modo de compensación, cuando cambia el plato delantero, la parte trasera se ajustará para hacer una transición suave en la marcha para el ciclista y evitar un gran salto.

Esto evita esa cosa clásica de caer en el plato más pequeño, encontrarlo demasiado fácil y requerir un cambio de dos velocidades en la parte trasera: el sistema eTap lo hará por usted, lo que lo convierte en un ciclista más suave. Ahí es también donde es importante decirle al sistema qué casete hay en la bicicleta, para que sepa cómo compensar de esta manera.

En el modo secuencial, no tienes que cambiar el plato en absoluto, se desplazará automáticamente a medida que te muevas por el cassette en la parte trasera. Eso significa que a medida que te acercas a la marcha más baja en el plato grande, bajará al plato más pequeño y compensará en la parte trasera, sin que tengas que pensar en ello, simplemente sigues cambiando hacia abajo.

Lo mismo sucede cuando comienzas a cambiar a velocidades más altas: llegarás a un punto en el que pasarás automáticamente al anillo grande, con una compensación trasera. Hasta cierto punto, esto es para evitar el encadenamiento cruzado, pero realmente te da menos en qué pensar y no necesitas presionar dos veces para mover el desviador delantero.

Aquí es donde puede resultar un poco torpe, ya que es una transición un poco difícil hacia el gran anillo delantero, especialmente porque en ese punto probablemente esté ganando velocidad nuevamente y pedaleando bastante fuerte. Por supuesto, ese es probablemente el cambio más ruidoso en cualquier sistema de engranajes.

Todas estas opciones están en la aplicación y para aquellos que son un poco más técnicos, es algo con lo que jugar para ver qué se adapta a su estilo de conducción y, hasta cierto punto, el tipo de conducción que realiza con más frecuencia.

Algunos pueden verlo como perezosos y los ciclistas experimentados sabrán que en un sistema manual sabrás todo esto y se convertirá en algo natural, pero todavía hay una facilidad perfecta para todo el sistema aquí que hará que cambies de opinión rápidamente.

La aplicación en sí está bien. Una vez que haya iniciado sesión, puede configurar una bicicleta y asignar componentes a esa bicicleta, pero no hay otros datos reales que provengan de la aplicación, ni siquiera del medidor de potencia Quarq que puede haber instalado como parte del sistema.

En su lugar, tendrá que conectar computadoras para bicicletas o aplicaciones compatibles para obtener acceso a estos datos. Es compatible con Bluetooth y ANT +, por lo que funcionará ampliamente con los principales actores del mercado , lo que le permitirá acceder a los datos del medidor de potencia, así como a los datos de engranajes.

Si la computadora de su bicicleta lo admite (usamosHammerhead Karoo 2 ), podrá obtener una lectura de la marcha en la que está y el número de turnos por recorrido, si esos datos son útiles para usted. De lo contrario, los datos de energía se registrarán como lo haría con cualquier otro medidor de energía, pero tenga en cuenta que en el sistema Rival eTap, es una grabación de un solo lado, que toma los datos de la manivela izquierda.

Hay baterías en las palancas, que durarán aproximadamente 2 años según la conducción durante 15 horas a la semana, mientras que las baterías en el desviador delantero y trasero durarán un par de meses, dependiendo de cuánto cambie y cuánto viaje. .

Claro, es algo más en lo que pensar y el argumento fácil en contra de este tipo de sistema es que cuando se agoten las baterías, te quedarás montando una bicicleta de piñón fijo. Con tanta gente que lleva dispositivos electrónicos con tanta frecuencia (es posible que tenga una computadora para bicicleta, un teléfono, un monitor de frecuencia cardíaca, luces en cada viaje), no es un gran salto tener que recordar cargar también las baterías de su bicicleta.

Conducir con cambio inalámbrico tiene una serie de ventajas. Hay una reducción en los cables que puede traer algunas ventajas en el diseño del marco, lo que podría considerar el cambio inalámbrico como una opción popular en el futuro.

Es probable que el lado inteligente de las cosas tenga un gran atractivo, aunque siempre habrá quienes piensen que el sistema carece de la "sensación" del cambio manual. Lo mismo se aplica a los automóviles, con muchos puristas aferrándose al cambio manual como superior, pero el cambio automático es claramente más fácil para el conductor.

El atractivo de los cambios inalámbricos y cosas como el cambio secuencial pueden atraer nuevos modos de ciclistas que los veteranos experimentados, pero igualmente, para aquellos que viajan y quieren pensar un poco menos, hay atractivo nuevamente.

Sí, es más caro que los sistemas convencionales, pero el hecho de que estemos viendo avances de 12 velocidades en el cambio inalámbrico pero no en el cambio manual sugiere que aquí es donde SRAM está poniendo sus esfuerzos. Por supuesto, con un sistema como Rival eTap, diseñado para ser más asequible, es posible que pueda obtener una bicicleta equipada con este sistema, en lugar de un grupo de especificaciones más altas de un fabricante rival.

En última instancia, SRAM Rival eTap AXS hace una contribución valiosa: es el ejemplo perfecto de tecnología de goteo, brindando algo nuevo para atraer a aquellos que buscan comprar una nueva bicicleta y cambiar la experiencia de conducción para ellos.

No podemos evitar sentir que, lentamente, los cambios inalámbricos se volverán cada vez más frecuentes en los próximos años, brindando más datos, más opciones de conducción y más decisiones que tomar antes de comprar su próxima bicicleta.