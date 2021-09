VAAST Bikes presenta una nueva e intrépida bicicleta eléctrica urbana con un diseño de suspensión inusual

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Con la llegada de un motor eléctrico, el peso de la bicicleta se ha convertido en un problema menor que nunca. No hay problema para impulsar su bicicleta de 22 kg cuesta arriba cuando tiene un motor que le brinda un 300% de asistencia. Entonces, ¿por qué no dar un paso más y agregar suspensión para que sea más cómodo? Puede que VAAST Bikes no sea un nombre familiar, pero su nueva E / 1 es su intento de dejar su huella en la industria. Y también parece un intento sólido.

La VAAST Bikes E / 1 es una bicicleta urbana eléctrica que utiliza el nuevo sistema inteligente Bosch eBike Systems y un diseño de suspensión derivado del ciclismo de montaña. Se llama sistema de suspensión NAILD R3ACT y era inusual cuando se lanzó al mundo de las bicicletas de montaña. En el E / 1, sin embargo, parece que se ha integrado muy bien en el diseño y prácticamente se ha ocultado a la vista.

Se dice que el sistema NAILD R3ACT separa las fuerzas de pedaleo de las fuerzas de impacto, lo que significa que no estás perdiendo energía en la suspensión mientras pedaleas. Si el equivalente de la bicicleta de montaña fuera algo a seguir, funcionará bastante bien. A primera vista, es posible que ni siquiera notes que tiene suspensión en la parte trasera, pero se pueden ver pequeños pernos de pivote que lo delatan.

Como se mencionó, utiliza el sistema inteligente Bosch eBike Systems, que combina la unidad de transmisión Performance Line CX con la batería PowerTube 500 y la pantalla Kiox 300. La pantalla está completamente integrada en el vástago, que continúa el tema de la asimilación. La batería no se encuentra en el tubo diagonal como en muchas otras bicicletas eléctricas, sino en el tubo del sillín. La tija del sillín es absolutamente enorme y, obviamente, encaja alrededor de la batería. Pero la palanca de una sola pulsación que facilita el ajuste de la altura del sillín también permite quitar fácilmente toda la tija del sillín, lo que le da acceso a la batería. Es un diseño inteligente.

El resto de la bicicleta es un diseño de bicicleta urbana bastante estándar. Hay un marco de paso para adaptarse a la elección de ropa de cualquier persona, un pie de apoyo para lucir genial cuando llegas a las tiendas y dos estantes de gran tamaño que deberían dar espacio para una carga de comestibles y un niño o dos.

Hay tres modelos diferentes en la gama E / 1, cada uno basado en la opción de transmisión que viene con él, dos de los cuales usan una transmisión por correa de carbono de Gates emparejada con el engranaje del buje. Esto ayuda a mantener bajo el mantenimiento, así como a mantener la grasa de la cadena fuera de su ropa. La especificación básica viene con la transmisión Shimano SLX, que tampoco se queda atrás.

Ahora, las bicicletas eléctricas no son baratas, y cuando las combinas con un diseño de suspensión total que se ha integrado tan suavemente en el cuadro, ese precio solo aumentará. El VAAST E / 1 comienza en $ 7,499 (€ 6,649) para la bicicleta Shimano y llega hasta $ 9,999 (€ 8,749) para la bicicleta Rohloff. Esta es definitivamente una inversión, y probablemente algo que reemplazará a un automóvil, especialmente por el precio.