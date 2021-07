30 trucos de vida hilarantemente terribles que no recomendaríamos usar

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Los trucos de la vida son geniales, ¿no? Trucos sencillos diseñados para hacerte la vida un poco más fácil. Sin embargo, estos no son así en absoluto. En cambio, se trata de una colección de "trucos" hilarantemente tontos, a veces peligrosos y a menudo interesantes que la gente ha utilizado para resolver sus problemas.

Recomendamos no probarlos en casa.

Olvídese de la reparación de abolladuras

¿Chocó accidentalmente su automóvil o alguien lo golpeó? ¿No tiene dinero para costosas reparaciones de pintura o remoción de abolladuras?

No se preocupe, simplemente coloque una pegatina de comedia en la parte superior. Ahora es una característica más que un problema.

Aire acondicionado de bricolaje

¿El aire acondicionado de tu coche está roto? ¿O simplemente conduce un modelo más antiguo que no tiene aire acondicionado? ¿Por qué no instalar simplemente un sistema completo, normalmente destinado a edificios? ¿Perfectamente seguro y seguro?

Controlador de bicicleta

¿Necesitas un manillar nuevo para tu bicicleta? ¿Por qué no animar un poco tu vida usando un controlador de videojuego? Convierte cada viaje en una experiencia de juego.

Por supuesto, es posible que también esté viviendo la vida de manera un poco más peligrosa sin los frenos, pero al menos conducir será más emocionante.

Aire fresco

¿La habitación huele un poco mal? ¿Te apetece un poco de aire fresco pero no te gusta abrir ventanas? ¿Por qué no atar algunos ambientadores de coche a un ventilador y soplar un poco de aroma por la habitación?

Los limpiaparabrisas son caros

Los limpiaparabrisas nuevos son caros, ¿por qué no simplemente reutilizar los objetos domésticos?

Seguramente un guante de horno viejo es igual de capaz de mantener limpia la ventana y también es más absorbente.

Luces de bricolaje

Cuando a tus hijos se les terminen los juguetes, no los tires. Podrían reutilizarse en otras cosas.

La cabeza de esta muñeca, por ejemplo, es una luz de noche perfecta.

Haz huevos deliciosos

Si está tratando de ponerse en forma y ganar músculo, los huevos son una gran adición a su dieta. Pero si no le gusta el sabor, siempre puede intentar agregar cacao en polvo, mantequilla y harina, luego hornearlo todo durante 30 minutos para crear algo más sabroso.

Hacer turno batidor

¿No eres fanático de batir a mano? ¿No tienes acceso a una batidora eléctrica para hornear? No hay problema, solo use un taladro en su lugar. Perfectamente seguro, nada podría salir mal.

Faro impreso

Esta persona ha perdido el faro de su coche, presumiblemente debido a un accidente a juzgar por el estado de la parte delantera.

En lugar de obtener un reemplazo, simplemente imprimieron una foto de uno. No estamos seguros de que sea legal en la carretera, pero al menos es visualmente transitable.

Cabezal de ducha improvisado

Si el cabezal de la ducha está atascado con cal y ya no fluye bien, ¿por qué no hacer algunos agujeros en una botella de refresco y usarlo en su lugar? Flujo de agua perfectamente bueno.

Motosierra

¿Tu seto se ha vuelto un poco tupido pero no tienes una podadora lo suficientemente larga para llegar a la cima? Entonces aquí tienes una solución. Todo lo que necesita es una grúa, una cortadora de césped con operador a bordo y la confianza de que no se caerá y morirá.

Aqui esta Johnny

Este inteligente cuerpo ha demostrado que no es necesario solucionar todos los problemas. Sí, podrían haber reparado el agujero en esta puerta, pero es mucho más divertido de esta manera y es un buen tema de conversación para cualquier visitante que se acerque.

Prueba de fugas

Si huele a gas, no se moleste en llamar a la compañía de gas para que venga a comprobarlo, simplemente encienda un fósforo.

Obviamente un truco de vida terrible, pero funcionaría.

Ahoga los problemas

¿Tu coche está haciendo ruidos horribles? ¿No tiene el dinero o el tiempo para ir al garaje y hacer que lo revisen? No hay problema, basta con subir la radio del coche para reducir el sonido. Si no puede escuchar el problema, no existe, ¿verdad?

Amplía la pantalla de tu teléfono

¿Tiene problemas para ver la pantalla de su teléfono o leer las pequeñas palabras en él? Simplemente colóquelo en un vaso de agua; el líquido magnificará lo que está mirando y hará que sea más fácil de leer.

R para carreras

¿Apurado? Obtenga un impulso adicional al conducir cambiando un automóvil manual de la 5ª marcha a la "R" para el modo de carrera.

Evite las multas de estacionamiento

No puede obtener una multa de estacionamiento si coloca los limpiaparabrisas de esta manera, ya que los guardias de estacionamiento no tendrán dónde imponer la multa.

Estacionamiento

¿No puede encontrar un lugar para estacionar? No se preocupe, simplemente active este botón especial en su automóvil. Te hará inmune a todas las leyes de tránsito y podrás estacionar donde quieras sin peligro de repercusiones.

Agiliza tu mañana

¿Por qué no agiliza tus mañanas untando pasta de dientes en tu tostada? Desayune y cepille sus dientes al mismo tiempo. Y la gente dice que no se te da bien la multitarea.

Acelera tu PC

¿Tu PC funciona un poco lento? Intenta agregarle un spoiler. Ayudará a que sea más aerodinámico y, por lo tanto, a correr más rápido.

Además, configure las luces RGB en azul, ya que eso lo ayudará a funcionar más fresco y a obtener más FPS.

Mejora tu juego de carrera

Mejore su juego de carrera cambiando el cinturón de su caminadora por un papel de lija grande. Esto no solo ayudará con su agarre, sino que si corre descalzo también ayudará a eliminar los molestos callos.

Corta tus bolas por la mitad

Si corta sus pelotas de tenis por la mitad, podrá aumentar fácilmente la cantidad que puede almacenar en un espacio determinado. Fácil.

Cargador multifuncional

¿Encuentra que el cargador de su computadora portátil se calienta un poco cuando está enchufado? ¿Por qué no darle un buen uso y calentar la comida al mismo tiempo?

Evite el robo

Es posible que haya escuchado que si deja las cajas para electrodomésticos costosos (como un televisor nuevo y elegante) fuera de su casa el día de la papelera, corre el riesgo de que lo roben.

Evite este riesgo simplemente colocando su basura fuera de la casa de su vecino. Problema resuelto.

Use teléfonos mientras cocina arroz

¿Ha cometido un error al cocinar y ha utilizado demasiada agua? No hay problema, deje caer sus teléfonos allí para absorber el exceso de agua y su comida se guardará.

Cómo perder amigos e influir en las personas

¿Harto de tener amigos? ¿Necesitas una forma de perder algunos sin ser grosero con ellos? Solo cómprales un regalo realmente extraño y sigue haciéndolo hasta que entiendan la pista.

Impermeabilice su teléfono

Impermeabilice su teléfono simplemente envolviéndolo en una envoltura de plástico. Ahora ya no tiene que preocuparse por dejarlo caer en la bañera mientras navega por la web. Además, es un aspecto personalizado que no muchos otros se atreverán a lucir.

Cocine la pasta fácilmente

Cocinar es un dolor de cabeza, ¿no? Con este consejo, podrás hacer mucho más fácil cocinar la pasta. Todo lo que necesitas hacer es meter un poco de agua y pasta en tu tostadora y dejar que haga el trabajo.

¿Qué puede salir mal?

Lava tu placa base

¿Descubres que tu PC funciona un poco lento? No hay problema, solo sácalo y lávalo bien. Una vez que esté libre de polvo, funcionará mucho más rápido.

Use su cinturón de seguridad para abrir botellas de cerveza

¿Acabas de comprar unas cervezas en tu supermercado local? ¿No tienes un abridor a mano? No hay problema, solo use su cinturón de seguridad. Nunca vuelva a tener sed mientras conduce.