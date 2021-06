¿Tiene un dispositivo WD My Book Live? Es posible que desee desenchufarlo ahora

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Western Digital ha hecho un anuncio advirtiendo que todos los propietarios de dispositivos My Book Live deberían considerar apagar su dispositivo de almacenamiento para protegerlo de amenazas maliciosas.

La compañía hizo una publicación en los foros de su comunidad indicando que ha determinado que hay un problema en el que algunos usuarios encuentran que todos sus datos se borran de los dispositivos.

El sistema NAS My Book Live tuvo su última actualización de firmware en 2015, pero ahora ha surgido un nuevo problema que podría hacer que pierda todos sus datos si no tiene cuidado:

"Western Digital ha determinado que algunos dispositivos My Book Live están siendo comprometidos por software malintencionado. En algunos casos, este compromiso ha dado lugar a un restablecimiento de fábrica que parece borrar todos los datos del dispositivo. El dispositivo My Book Live recibió su última actualización de firmware en 2015. Entendemos que los datos de nuestros clientes son muy importantes. En este momento, le recomendamos que desconecte su My Book Live de Internet para proteger sus datos en el dispositivo. Estamos investigando activamente y proporcionaremos actualizaciones a este hilo cuando están disponibles."

Obviamente, no es una situación ideal para estar, pero Western Digital aparentemente está buscando soluciones. Mientras tanto, simplemente se recomienda que desconecte su unidad de Internet para que no se pueda acceder a ella de forma remota.

Escrito por Adrian Willings.