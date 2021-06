21 divertidas solicitudes de soporte técnico y errores de usuario que no creerá

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - La gente normal y la tecnología no se mezclan. Como lo demuestra esta colección de imágenes de personas conocedoras de la tecnología que muestran varias desventuras relacionadas con los dispositivos.

Estas imágenes muestran todo tipo de sucesos inexplicables que probablemente te harán estremecer, dar la espalda con horror o simplemente reírte.

Contraseñas seguras

Las contraseñas son una molestia para todos, pero siempre debes tener una contraseña segura y evitar cometer errores básicos. De lo contrario, corre el riesgo de sufrir todo tipo de dolores de cabeza.

Es preocupante que este uso no solo se denomine "usuario1", sino que también tiene una pista de contraseña que le indica que la contraseña es la misma que el nombre de inicio de sesión. Esto es doblemente peor cuando se entera de que la PC pertenece a un administrador de TI.

Ratón ligero DIY

A los jugadores les encanta un buen mouse liviano para juegos y últimamente ha habido una tendencia a que esos ratones tengan agujeros para perder peso.

Esta persona se ha encargado de hacer agujeros en su mouse actual en lugar de desembolsar dinero extra por uno nuevo. Aparentemente, todavía funciona, pero es aterrador.

Pesadillas de cable

Hemos escrito antes sobre personas que crean obras de arte increíblemente ordenadas mientras clasifican servidores, cables de alimentación y más.

Ahora estamos mostrando lo contrario. Un lío absoluto de cables que probablemente haría que cualquier ingeniero o técnico se estremeciera.

La suciedad es el enemigo

El usuario informó que su PC se había apagado y luego no se volvía a encender. Luego, el ingeniero quitó el ventilador de enfriamiento del radiador y descubrió este terrible desastre debajo.

Tanto polvo y suciedad que el aire no podría pasar a través del radiador para enfriar la CPU.

La impresora no funciona

En una empresa, se llamó al equipo de TI para que ayudara con los problemas de la impresora. Se les presentó esta impresora y se les dijo que no imprimía. Probablemente se deba a que el papel todavía está en la bolsa en la que vino.

Una placa base antigua

Esta placa base está tan sucia que parece una vista de un antiguo templo descubierto en las profundidades de un gran desierto que acaba de ser sometido a una tormenta de arena.

Tenemos la sensación de que el usuario original estaba un poco sucio y no limpió su PC lo suficiente para que siguiera funcionando bien.

La unidad USB no funciona

Aquí, un usuario se quejaba de que su memoria USB no funcionaba cuando estaba conectada a su computadora portátil.

Eso es porque lo habían conectado al puerto Ethernet. ¡Ay!

Los peligros de la calefacción

Sí, este es un cable de extensión de protector de sobretensión que se ha sobrecargado. Puede que no tuviera mucho enchufado, pero un calentador de ambiente que consume mucha energía fue suficiente para derretirlo. Peligroso y aterrador también.

Internet está caído

Cuando se llamó a los ingenieros para que se ocuparan de los informes de que había un corte de Internet en México, fueron recibidos con esta vista de una bala alojada en el cable. ¡Eso es un disparo o una bala perdida!

No cierres la tapa

A veces, el problema no es el usuario, sino la empresa. Aquí un empleado ha compartido una imagen de su lugar de trabajo. Sí, es una computadora portátil atada al costado del escritorio. Se les dijo que no cerraran la tapa o el monitor no funcionaría. ¿Por qué no ponerlo en el escritorio y en múltiples pantallas? También nos preocupa dónde podría apuntar la cámara web de esa computadora portátil.

Algunas curvas serias

Este usuario ha instalado su unidad NVMe de una manera aterradora. En lugar de usar un tornillo, han usado el separador para montar la unidad en la placa base. Esto da como resultado una curva horrible que probablemente no le hará ningún favor a la unidad a largo plazo. Sin embargo, es una buena broma.

¿Lavas tu PC?

Es de una forma u otra aparentemente. O ve una PC que está completamente cubierta de suciedad y polvo o una como esta. Algún loco ha lavado su placa base como si estuvieran lavando vajilla después de una buena comida.

Solo un leve olor a quemado

Muchos de los problemas tecnológicos más impactantes parecen estar relacionados con la explosión de las baterías. En este caso, el cliente aparentemente informó haber notado un "leve" olor a quemado cuando usaba su computadora portátil. Es fácil ver por qué.

Tope de puerta caro

Hay algunas cosas mal en esta foto. Alguien no solo está usando un producto de Apple como tope de puerta, sino que también mantiene abierta una puerta contra incendios, lo cual no es sensato.

Por eso probamos

Esta foto fue tomada por un electricista mientras realizaba algunas pruebas de electrodomésticos portátiles. Sí, es una broca insertada en un enchufe donde debería haber un fusible.

Electrónica vs líquidos

La electrónica y los líquidos no se mezclan. Si derramas una bebida en tu computadora portátil, puede ser una verdadera pesadilla. Muchos recomendarían secarlo con una toalla y luego dejarlo en el arroz y esperar lo mejor. Este usuario intentó meterlo en el horno para secarlo.

No es una pantalla táctil

Odiamos cuando la gente pone sus dedos en nuestro monitor cuando intenta señalar algunos datos. Este usuario claramente lo hace mucho o cree que su Mac es una pantalla táctil. De cualquier manera, es una cantidad impactante de huellas dactilares.

Una PS5 de aspecto desagradable

Esta PlayStation 5 se compró para su reparación porque un joven jugador había intentado con demasiada fuerza conectar el cable HDMI. Dios sabe lo que estaban haciendo con él.

¿Pistola de pegamento y placa base?

Esta foto se utilizó como anuncio de una pistola de pegamento caliente en Facebook. ¿Por qué alguna vez necesitarías aplicar pegamento a la placa base de esta manera? ¿Mantener la CPU en su lugar?

USB no funciona

Un usuario conectó una llave USB para un teclado inalámbrico y luego se preguntó por qué no funcionaba. No despegar el plástico protector podría haber sido un problema.

Computadora portátil gratis

A todo el mundo le encanta conseguir algo a cambio de nada, pero esta computadora portátil "gratuita" puede no ser la ganga que parece. Después de todo, la pantalla y el teclado se han arruinado con pintura en aerosol. No es ideal.

Escrito por Adrian Willings.