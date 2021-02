Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Se utilizará un cohete y una nave espacial SpaceX para enviar una tripulación "totalmente civil" al espacio a fines de 2021.

Programado para lanzarse en octubre, la misión estará comandada por el multimillonario Jared Isaacman. Es piloto capacitado y director ejecutivo de Shift4 Payments, que vende terminales de procesamiento de tarjetas de crédito y sistemas de punto de venta. Tres personas viajarán junto a Isaacman y orbitarán a bordo de la cápsula Crew Dragon de SpaceX. Los asientos irán "a personas del público en general" que se anunciarán en las próximas semanas, dijo SpaceX en un comunicado.

Dos de los asientos serán para personas afiliadas al Hospital de Niños St Jude en Memphis. Específicamente, uno de esos asientos será para un trabajador de la salud. "En realidad, un ex sobreviviente de cáncer, que fue tratado en St Jude y ha regresado y es un empleado allí", dijo Isaacman a The New York Times.

El tercer asiento se sorteará al azar, con la esperanza de recaudar al menos $ 200 millones para St Jude. No se requiere una donación para participar para tener la oportunidad de hacer el viaje al espacio, pero cada dólar donado cuenta como 10 entradas (hasta 10,000 entradas). Solo los ciudadanos estadounidenses y los residentes legales permanentes mayores de 18 años pueden participar en la rifa. Y debe tener menos de 6 pies, 6 pulgadas de altura y pesar menos de 250 libras. También tendrás que pasar pruebas psicológicas y físicas.

Idealmente, las tres personas elegidas “representarán los pilares de la misión de liderazgo, esperanza, generosidad y prosperidad”, según un comunicado de prensa .

La misión, llamada Inspiration4, se lanzará desde el sitio de lanzamiento 39A de SpaceX en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida. Utilizará el cohete Falcon 9 de SpaceX , y la tripulación recibirá entrenamiento de SpaceX sobre "mecánica orbital, operación en microgravedad, gravedad cero y otras formas de pruebas de estrés".

La tripulación de cuatro personas pasará hasta cinco días en la cápsula Crew Dragon mientras orbita la Tierra cada 90 minutos "a lo largo de una ruta de vuelo personalizada".

Vaya al sitio web Inspiration 4 Donate. Haga clic en el botón Donar. Lea los términos y condiciones. Seleccione la cantidad que desea donar. (No se requiere una donación). Ingrese su información de contacto y método de pago. Envíe su información para tener la oportunidad de ganar.

Escrito por Maggie Tillman.