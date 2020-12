Los mejores consejos tecnológicos para salvar la Navidad

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Mañana es el día de Navidad y, si bien puede ser diferente a años anteriores, aún puedes pasar un buen rato gracias a la tecnología.

Es posible que sus planes no salgan como esperaba o esperaba, pero hay varias formas en que la tecnología puede mejorar la experiencia. Y la buena noticia es que, debido a que es tecnología existente a la que probablemente ya tenga acceso, ni siquiera tiene que aventurarse fuera de la casa.

Aquí hay cinco formas en que la tecnología puede ayudar a salvar la Navidad este año ...

Con la mayor parte del Reino Unido nuevamente encerrado y los países de todo el mundo siendo cautelosos sobre la cantidad de socialización que puede hacer, nunca ha habido un mejor momento para iniciar Zoom, WhatsApp, FaceTime u otro servicio de mensajería de videoconferencia y tener una charla.

Para Navidad y Año Nuevo, Zoom ha eliminado el límite de 40 minutos en las llamadas. Y, con muchas características festivas, como la capacidad de arreglar tu fondo, es una obviedad si quieres desearles a tus familiares y amigos una feliz Navidad.

Conecte un dispositivo a un televisor para una experiencia aún mejor. O, si tiene un miembro de la familia solo en esta temporada navideña, establezca un lugar adicional en la mesa para una tableta o computadora portátil, para que también pueda ser parte de las festividades.

Varios servicios de transmisión, incluidos Disney +, Netflix, Amazon Prime Video y BBC iPlayer, ofrecen la posibilidad de ver programas y películas en grupo, incluso cuando se encuentran en lugares separados.

Es muy fácil de hacer y significa que puedes llegar a sentir que estás en la misma habitación viendo lo mismo al mismo tiempo. Este año también hay algunas películas nuevas geniales para ver como grupo, incluida Soul en Disney + y el nuevo éxito de taquilla de George Clooney, The Midnight Sky.

Lamentablemente, los servicios no incluyen a un miembro de la familia que esté dispuesto a traerle una bebida o repartir los chocolates.

Para cuando lea esto, Santa debería haber comenzado a entregar regalos en todo el mundo y hay varias formas de rastrearlo.

Por primera vez en el Reino Unido, los suscriptores de Sky Q pueden simplemente preguntar dónde está a través de su control remoto, mientras que aquellos con una conexión web pueden consultar el Santa Tracker de Google, el infame rastreador Norad Santa que ha estado funcionando durante más de 50 años, o el Plane Finder. aplicación.

Puede que no tengas una nueva consola esta Navidad gracias a los revendedores, pero eso no significa que no puedas divertirte jugando.

Los servicios Xbox Games Pass de Microsoft y PlayStation Plus de Sony son formas brillantes de comenzar muy rápido, lo que le brinda acceso a una gran cantidad de juegos incluidos en el precio de suscripción mensual.

De lo contrario, existe el servicio de juegos en la nube Stadia de Google, con el que es muy fácil comenzar. Stadia funciona a través del televisor con un Chromecast Ultra, una computadora con Google Chrome o un dispositivo móvil compatible. Puede ponerse en marcha hoy mismo sin salir de casa.

Las tiendas pueden estar cerradas, pero eso no significa que estén cerradas en línea. Muchas tiendas, como Amazon, todavía están entregando hoy y, con las rebajas a partir del día de San Esteban, habrá gangas.

¡Feliz Navidad!

