El Comité de Auditoría Ambiental del Reino Unido critica a Amazon y Apple y pide medidas de reducción de desechos electrónicos

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - El Comité de Auditoría Ambiental (EAC), creado por el Parlamento para monitorear el impacto ambiental de las políticas y programas, ha publicado los hallazgos de su investigación sobre los desechos eléctricos en el Reino Unido que comenzó en marzo de 2020.

Los hallazgos no serán una sorpresa, ya que destacan que se generaron 1,5 millones de toneladas de residuos eléctricos en 2019 en el Reino Unido, y hasta el 40 por ciento de esos residuos se exportaron, en lugar de tratar a nivel nacional. El Reino Unido es, según el informe, el segundo mayor productor mundial de desechos electrónicos.

El problema es que una gran cantidad de desechos eléctricos terminan en vertederos donde se desperdician los componentes preciosos (como el oro, el litio y el cobalto), cuando deberían recuperarse para su uso en otras industrias. La AEC destaca que los desechos electrónicos que se envían al extranjero a menudo solo se tiran o se incineran, mientras que en el Reino Unido algunos se trituran y se envían al vertedero. Aparte de los elementos que pueden recuperarse, también existe el problema de la lixiviación de elementos tóxicos en el medio ambiente.

Al publicar los hallazgos del informe, la EAC destaca a dos gigantes tecnológicos, Apple y Amazon, y los menciona en su historial ambiental:

"Se ha descubierto que empresas tecnológicas como Apple pegan y sueldan componentes internos, lo que hace que cualquier reparación sea casi imposible", dice la EAC.

"El EAC descubrió que los consumidores no tienen control sobre los productos que poseen; no pueden sacar componentes para repararlos ellos mismos y no pueden acceder a los manuales sobre cómo solucionar los problemas. En cambio, los cargos propuestos para la reparación por Apple en particular pueden ser muy costosos es más económico reemplazar el artículo por completo ".

Una de las recomendaciones de la EAC es que el Reino Unido consagre en la ley el derecho a reparar, al tiempo que reduce el IVA sobre los servicios de reparación para hacer que la reparación de un artículo sea más asequible y reducir la tentación de simplemente tirarlo y comprar algo nuevo.

Apple, sin embargo, nos dijo que estaba decepcionada por los hallazgos de la EAC:

"Apple es un destacado defensor mundial de políticas que combaten el cambio climático y el daño ambiental, incluidas aquellas que promueven una transición a una economía circular. Practicamos lo que predicamos, impulsando la innovación del sector privado en áreas que van desde la durabilidad de los dispositivos y los materiales reciclados hasta metas ambiciosas. para una cadena de suministro y un ciclo de vida del dispositivo totalmente neutros en carbono para 2030 y para algún día terminar con el uso de materiales extraídos y extraídos por completo ", nos dijo Apple en un comunicado.

"Nos sorprendió y decepcionó el informe del Comité de Auditoría Ambiental, que no refleja ninguno de los esfuerzos de Apple para conservar los recursos y proteger el planeta que todos compartimos. Hay más opciones para que los clientes intercambien, reciclen y obtengan reparaciones seguras y de calidad que nunca antes, y nuestra última línea de Apple Watch, iPad y iPhone utiliza material reciclado en componentes clave. Continuaremos trabajando con el Parlamento y el Gobierno para documentar los compromisos líderes en la industria de Apple y para apoyar nuestro esfuerzo común para dejar una economía limpia y un planeta saludable para la próxima generación ".

La AEC destaca la "obsolescencia programada" como un problema particular y pide que el Gobierno la prohíba, al tiempo que introduce el etiquetado sobre la vida útil de un dispositivo, cuánto tiempo se actualizará y para que el productor proporcione acceso a los manuales de reparación.

Amazon también se encuentra en la mira, y la EAC dice: "... los principales minoristas y mercados en línea como Amazon han evitado hasta ahora desempeñar su papel en la economía circular al no recolectar o reciclar productos electrónicos de la forma en que otras organizaciones tienen que hacerlo".

Las nuevas regulaciones que llegarán en 2021 significan que los grandes minoristas tendrán que retirar físicamente los artículos viejos cuando un cliente compre algo nuevo, independientemente de dónde se compró originalmente. Esta obligación no se aplica a los minoristas en línea, lo que significa que habrá una disparidad y una ventaja injusta para los que venden en línea.

La AEC también recomienda que los minoristas en línea sean responsables de los productos electrónicos vendidos a través de sus plataformas, con las mismas responsabilidades tanto si se venden en línea como a través de una tienda física.

"Amazon se compromete a minimizar el desperdicio y ayudar a nuestros clientes a reutilizar, reparar y reciclar sus productos, y ofrecemos una gama de opciones a las que cualquiera puede acceder fácilmente a través del sitio web Amazon Second Chance", dijo un portavoz de Amazon a Pocket-lint.

"Hemos apoyado el reciclaje de más de 10,000 toneladas de desechos electrónicos en el Reino Unido durante la última década. Para abordar la causa raíz de los desechos electrónicos, los dispositivos de Amazon están diseñados para durar para que los clientes no tengan que actualizar cada año, y proporcionamos una gama de opciones tales como Comercio-a , dispositivos de vehículos usados, y el reciclaje. Nuestra última generación de dispositivos están hechos con materiales reciclados más que nunca antes, y somos la primera empresa de invertir en proyectos de energía renovable para hacer frente a la energía utilizada por los dispositivos de nuestros clientes después de la compra. Nos mantenemos firmes en el cumplimiento de The Climate Pledge, nuestro compromiso de alcanzar cero emisiones netas de carbono para 2040, y continuaremos trabajando de manera constructiva con DEFRA y otros en el papel de los mercados en línea y la economía circular. , y los desafíos de los desechos electrónicos ".

Ahora le toca al gobierno del Reino Unido responder al hallazgo, con un resumen de recomendaciones que puede leer aquí .

Correcciones - [27/11/2020] Actualizado con una declaración de Amazon.

Escrito por Chris Hall.