(Pocket-lint) - Los EE Pocket-lint Awards ingresan a su 17 ° año en 2020. Una vez más, hemos reducido cientos de productos a unos pocos que serán coronados como los mejores de lo mejor en su categoría para este año. Con 20 categorías cada año, no es tarea fácil.

Pero, ¿qué dispositivos han ganado el codiciado premio "Producto del año" en los 17 años que llevamos organizando los premios? Hemos reunido a los ganadores para que pueda ver qué dispositivos han definido casi dos décadas de tecnología de consumo desde que comenzó Pocket-lint.

Y no olvide que puede dar su opinión sobre los ganadores de este año votando en la lista de finalistas de los EE Pocket-lint Awards 2020.

Aquí están los ganadores de los premios Pocket-lint desde 2005. ¿Cuántos de ellos poseía?

El producto más popular entre todos los ganadores en 2020 fue el Nissan Leaf e +. No solo establece el estándar para un futuro más concienzudo y más ecológico, sino que además es un automóvil de aspecto magnífico. Espléndido.

El Huawei P20 Pro es el teléfono inteligente favorito de los lectores y jueces de Pocket-lint del año 2018. También es el producto del año, punto. En muchos sentidos, esto puede ser una sorpresa, pero es un dispositivo increíble por su precio y una indicación real de que Huawei ahora lo está mezclando con los grandes en este campo.

El Switch es una consola revolucionaria. No se desvanece frente a PS4 o Xbox One, sigue su propio camino. Con una increíble selección de juegos que sigue creciendo, para muchos redefinirá los juegos en movimiento, no solo los juegos en casa, gracias a los mejores títulos propios.

El Echo se trata más de Alexa, el asistente personal de Amazon, que de un sencillo altavoz Bluetooth. Deseamos que la calidad del audio sea mejor y que haya una batería incorporada, lo que haría que Amazon fuera un ganador absoluto.

Cuando el diseño se realiza correctamente, fusiona la estética con la funcionalidad. El Samsung Galaxy S6 edge hace exactamente eso; es un teléfono que llamará la atención, reforzando legítimamente su posición como el buque insignia más atractivo del mercado y el teléfono más emocionante que hemos visto en algunas generaciones. Mejor ir a asaltar la alcancía.

El iPhone se mueve a un cuerpo de metal y a una nueva selección de tamaños más grande. Es una combinación sublime.

Apple lo ha vuelto a hacer, creando una tableta que es mejor que la anterior. Es ligero, delgado, rápido; en resumen, es asombroso. El problema para Apple, y esto es algo bueno para nosotros, es que al crear el iPad Air sospechamos que una vez que compre este modelo, no necesitará, o no querrá, actualizar durante mucho tiempo.

Si es un usuario de Windows 8, actualizar a 8.1 es una obviedad. Si está considerando Windows 8 por primera vez, entonces 8.1 debería ofrecer el incentivo que necesita para usarlo. La interfaz de usuario todavía favorece la interfaz táctil, pero el sistema operativo principal es asombroso y es realmente una gran actualización para Windows.

Sí, las cámaras podrían haber sido mejores en el iPad 2, la pantalla podría haber tenido una resolución más alta y estamos desesperados por ver mejoras de iOS5, pero en general, amamos el iPad 2. Nos encanta como amamos el original. Simplemente no lo amamos tanto como esperábamos.

Valor asombroso para el acceso al mejor ecosistema de libros electrónicos que existe, esto cambiará las reglas del juego cuando se trata de leer libros sobre la marcha.

Algunas debilidades menores no restan valor a lo que es un gran servicio de música, siempre que puedas acceder a él.

Con una gran pantalla y un teclado fantástico, este es un miniportátil que no compromete la usabilidad ni las funciones.

Aunque los gráficos no están a la altura de lo que los jugadores esperan de una consola de próxima generación, la jugabilidad y su interactividad te harán saltar de alegría por la sala de estar.

Donde este teléfono tendrá éxito es con aquellos que buscan más mensajes, pero no están preparados para optar por la opción de teclado Qwerty completo bastante grande que ya ofrece RIM.

¿Podría ser este el asesino del iPod que todos estaban esperando? Definitivamente.

