Divertidas mascarillas faciales que alegrarán tu viaje de compras

(Pocket-lint) - El uso de una mascarilla se está convirtiendo rápidamente en la norma en todo el mundo. Pero solo porque tengas que usar uno, no significa que no pueda ser divertido.

Hemos recopilado algunos de los más divertidos de toda la web que seguramente te harán reír.

la buena noticia es que llegó mi mascarilla personalizada, la mala noticia es que imprimieron mi cara un 20% demasiado grande pic.twitter.com/jBaVM7nbYI - ¡Cameron! (@cameronmattis) 27 de julio de 2020

Cameron pensó que sería divertido imprimir su propia cara en una máscara. Por desgracia, los resultados no fueron los que esperaba y la cara impresa fue más grande de lo planeado.

Los resultados no solo son divertidos, sino que también inspiraron a algunos otros a compartir sus divertidos revestimientos faciales personalizados.

Debs compró su mascarilla de Snapfish y tenemos que decir que creemos que es aún mejor. Más grande, más audaz, más feliz. ¿Qué no se podría amar?

Tiger King Joe Extico

¿Por qué ser tú mismo cuando puedes ponerte una máscara y convertirte en otra persona? Y si vas a transformarte en otra persona, ¿por qué no el mismo Rey Tigre?

Esta máscara también es un combo de polaina de cuello que muestra los maravillosos rizos de Joe.

Mordaza de bola

Si quieres que tu máscara se destaque entre la multitud, esta es seguramente la opción. Sí, tienes que tener bastante confianza y es posible que obtengas algunas miradas raras, pero definitivamente es divertido.

Los amantes del coo

¿Realmente te gustan los felinos? ¿Crees que las mascarillas son para tontos y un pasamontañas en toda regla es el camino a seguir? Entonces seguro que te encantarán estos.

Olvídese de imprimir una imagen de su propia cara, imprima una de su gato. Estamos seguros de que no se asustará en absoluto. Tal vez.

Gato intimidante

Aquí hay un gato intimidante. Donde otros pueden tener máscaras de gatos "lindas", Jimmy Whelan de alguna manera se las arregla para hacer que esta máscara se vea malvada.

Muestra tus expresiones

Las máscaras son excelentes para ayudarnos a mantenernos a salvo, pero cosas simples como una sonrisa feliz ahora están ocultas detrás del material y todos las pasan por alto.

Al menos ahora puede obtener una máscara para mostrar la diversión que siente por dentro, incluso si parece miserable por fuera. ¿Qué tal un gato soplando una frambuesa? Lindo y divertido también.

Portador de mscara feliz

¿Te estás muriendo por dentro pero quieres que la gente piense que tienes una disposición increíblemente alegre (al borde del psicópata)? Entonces esta máscara de "sonrisa radiante" puede ser justo lo que necesita.

Mscara de Doctor Plaga

Ok, entonces esta máscara de Doctor Plague no está técnicamente diseñada para mantener a raya la plaga, pero parece apta para 2020. Agregue algunos filtros y seguramente estará bien. Además, puedes simplemente levantarte de la cama y ponértelo y nadie sabrá tu vergüenza.

Cara de tiburn

Hazle saber a la gente que no se acerque demasiado con esta mascarilla de tiburón. No viene con dientes y no te ayudará a luchar contra los tiburones, pero podría hacerte reír.

Cara de rayos x

Haga que su dentista se sienta orgulloso mostrando una radiografía de sus gnashers. De acuerdo, en realidad no son tus dientes, pero sigue siendo una máscara divertida.

Cara de gato

Otra máscara de gato, pero esta es ligeramente diferente, ya que parece que te has comido un gato o tienes un gato del techo acechando dentro de ti mirando a los humanos que te rodean.

Mscara annima

Abraza lo anónimo dentro de ti. Ponte una máscara y desaparece entre la multitud de personas que lucen su propia máscara.

Cara de tiburn

Creemos que esta mascarilla de tiburón sería especialmente divertida si tienes una nariz larga / más grande que la mayoría. Realmente ayudará a vender el aspecto de tiburón.

La existencia es dolor

¿Fan de Rick y Morty? Harto de 2020 y de la idea de tener que llevar máscara. Aquí está el que necesitas.

Han Solo en Carbonita

Muestra tu geek de Star Wars con esta máscara que presenta a Han Solo pegado en carbonita. ¿O tal vez tu aliento lo ha congelado?

Ay!

Este tipo se encargó de hacer su propia máscara. Al parecer, trabaja en efectos especiales para la industria del cine y creó esta cosa magnífica.

Escrito por Adrian Willings.