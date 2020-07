Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Uno de los incentivos en Inglaterra para que las personas vuelvan a sus bicicletas es el esquema de cupones Fix Your Bike. Está diseñado para dar a las personas £ 50 del dinero del gobierno para reparar una bicicleta existente.

Tiene dos ventajas: en primer lugar, puede garantizar que su bicicleta esté en condiciones de conducir si ha tenido años de abandono al final de su jardín y, en segundo lugar, devuelve dinero a las tiendas de bicicletas que realizan el trabajo. Está diseñado para que más personas vuelvan a andar en bicicleta, reduzca los viajes cortos en automóvil y ayude a las personas a ponerse en forma.

Así es como funciona el esquema.

Los cupones estarán disponibles a las 23:45 del 28 de julio de 2020. No puede solicitar un cupón antes de esa fecha.

Diríjase al sitio web de Energy Saving Trust Encuentre la ubicación de una tienda de bicicletas local que esté registrada para el esquema Regístrese para obtener un cupón, puede reclamar hasta dos por hogar Reserve su servicio con su tienda de bicicletas Use el cupón para pagar el costo del servicio

Como este esquema es completamente nuevo, habrá una gran demanda de los cupones, y la BBC dijo que se lanzarán en lotes, comenzando con los primeros 50,000 a partir del 28 de julio.

Actualmente, cuando aterriza en esa página no hay dónde registrarse para el cupón, pero esperamos que eso cambie tan pronto como se abra el esquema, y lo actualizaremos cuando lo haga.

Si bien el sitio web de Energy Saving Trust le permitirá registrarse para obtener un cupón y decirle qué tiendas son parte del esquema, vale la pena levantar el teléfono en su tienda local de bicicletas para verificar su disponibilidad y cómo usarán el esquema. Algunos le permitirán reservar un servicio, otros le ofrecerán evaluar la bicicleta para reparaciones, y el bono se usará nuevamente para cubrir los costos del trabajo acordado.

En algunos casos, el trabajo costará más de £ 50, en cuyo caso tendrá que pagar el saldo una vez que se haya deducido el comprobante.

Pero asegúrese de que tengan disponibilidad; verificamos con una tienda local que confirmó que estaban completamente reservados para el servicio con hasta 6 semanas de anticipación, por lo que es importante saber a dónde lleva su bicicleta.

También depende de las tiendas de bicicletas individuales inscribirse en el esquema: no puede usar el cupón en una tienda que no sea parte del esquema. Si bien siempre se debe alentar el apoyo a su tienda local, también hay algunas tiendas más grandes como parte del esquema, como Halfords o Evans Cycles , por lo que vale la pena consultar una variedad de tiendas en su área.

También es importante que no demore las reparaciones importantes de su bicicleta mientras espera; si su bicicleta no es segura, no la monte hasta que haya sido reparada.

Escrito por Chris Hall.