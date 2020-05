Char-Broil Professional 4400S en prueba: cocinar comida jugosa

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Hace calor, hace sol y actualmente estás atrapado en casa. Eso significa que es la temporada de parrilladas no solo todos los fines de semana, sino también posiblemente todos los días de la semana.

Hemos estado probando la barbacoa Char-Broil Professional 4400S para ver si puede hacer que cocinar en su jardín sea fácil y sin preocupaciones después de haberlo disfrutado durante un par de semanas.

Entregado en una enorme caja monstruosa, el 4400S es fácil de ensamblar. Está alimentado por gas, por lo que no hay carbón o trozos "sucios" de los que preocuparse realmente. Esto se debe principalmente a la tecnología de cocina Tru-Infrared de la compañía (más sobre eso en un momento), y aunque algunos se quejarán de que esto le quita mucha "diversión" a la experiencia, es perfecto para cocinar con un mínimo de alboroto.

Esa monstruosa caja transporta una barbacoa de acero inoxidable bastante grande en su patio con un armario de almacenamiento debajo y dos estantes a cada lado para poner cosas (su cerveza) mientras cocina. El Professional 4400S viene con ruedas giratorias (con cerraduras) para que pueda colocarlo y sacarlo de su posición fácilmente.

Una vez configurado, puedes comenzar a comer tu primera hamburguesa en cuestión de minutos y eso es ideal para cuando solo quieres seguir adelante en lugar de pasar por una ceremonia cada vez.

La gama Professional viene en varias opciones de tamaño diferentes, desde un sistema de dos quemadores hasta el modelo de 4 quemadores + 1 que hemos estado probando. También hay una oferta de doble tapa aún más grande.

En nuestro modelo, los cuatro quemadores se distribuyen uniformemente en tres grandes rejillas de hierro fundido, lo que es algo confuso en términos de planificación visual donde desea colocar la comida. Hay un quinto quemador en una estufa lateral que te permite cocinar como si estuvieras en una placa de gas: es perfecto para salsas o para cocinar pasta.

Cada quemador tiene una amplia gama de calor que le permite bajar el calor o abrirse paso hasta que esté crujiente, y Char-Broil ha agregado una rejilla de calentamiento para la gestión de la cocina si la necesita.

Toda el área de cocción (aparte del quemador de la estufa) se puede revestir con una tapa de acero convirtiéndola efectivamente en un horno que sea lo suficientemente bueno como para hornear un pastel (lo intentamos).

El secreto, según Char-Broil, está en las carpas térmicas de acero inoxidable debajo de las parrillas de hierro fundido que aseguran un calor uniforme y una superficie de cocción.

Llamada Tru-Infrared, la idea es que la lámina de acero inoxidable se caliente al mismo tiempo, permitiendo que el calor se distribuya de manera uniforme en la superficie de cocción. También significa que no tienes brotes, y que es realmente fácil de limpiar.

Deje la tapa cerrada y la temperatura de la barbacoa puede alcanzar rápidamente los 250 grados Celsius en unos 10 minutos. Eso es perfecto para pizzas, o incluso para hornear focaccia: sabemos que hemos cocinado ambos.

Pero no compras una barbacoa para cocinar pizza.

También hemos cocinado una variedad de alimentos diferentes, desde pollo espaciado, hamburguesas, salchichas y todo tipo de verduras. Los resultados son rápidos y sabrosos.

Squirrel_widget_254528

Si hubo una crítica al Char-Broil Professional 4400S es que a veces puede ser tan "profesional" que puede sentir que le quita la diversión a ese proceso ceremonial de cocinar en la barbacoa.

No se pelea con las brasas, no se intenta acomodar los puntos calientes en la parrilla, y ciertamente no hay suciedad.

Eso para algunos hará que cocinar en este modelo sea un proceso un poco clínico, sin embargo, tan pronto como comience a comer sus esfuerzos, sospechamos que pronto lo olvidará y disfrutará de lo que ha cocinado.