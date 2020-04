Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Si hay algo que sabemos sobre los directores ejecutivos de tecnología, es que tienden a ser ricos. Vale, seguro, probablemente hay innumerables negocios tecnológicos por ahí que o no lo están haciendo tan bien o no pagan a sus mejores perros sumas extremas cada año, pero las excepciones prueban la regla en su mayor parte.

Los nombres más ricos en tecnología tienen algo de dinero realmente asombroso detrás de ellos, y estaríamos mintiendo si no nos resulta un poco asombroso descubrir cuánto dosh los de arriba están realmente sentados.

Así que hemos compilado esta lista de las 15 personas más ricas en tecnología - tratar de no ponerse demasiado celoso.

Si quieres hacerte rico, iniciar el minorista online más poderoso del mundo es una buena manera de hacerlo. Jeff Bezos está sentado en 113 mil millones de dólares, que es una suma tan imposible de calcular que honestamente no podemos pensar en nada que no compraría. Dicho esto, puedes esperar acostumbrarte a ese tipo de número mientras usas esta lista.

Amazon es básicamente imposible para muchas personas vivir sin ella, lo que significa que hay un montón de dinero gastándose en él, todo lo que contribuye a las arcas de Jeff. Esa riqueza en realidad ha recibido un poco de un éxito en los últimos dos años como resultado de su divorcio - más sobre eso más adelante.

Bill Gates es el nombre que nos viene a la mente para muchos de nosotros cuando pensamos en las personas más ricas del mundo, independientemente de los detalles exactos de esa lista en un momento dado. Ha sido tan rico, por tanto tiempo, que es sinónimo de riqueza. De hecho, asciende a 98 mil millones de dólares en este momento, lo que es una cantidad ordenada y ordenada de dinero, incluso si no llega a la marca de 100 mil millones de dólares.

Es una línea bastante arbitraria para dibujar de todos modos, así que no vamos a retenerla en contra de Bill.

Hay una posibilidad bastante sólida de que Larry Ellison sea el primer nombre en esta lista con el que puede que no estés particularmente familiarizado. Es más conocido por fundar Oracle Corporation, una de esas empresas que es tan grande que es difícil resumir lo que abarca.

Baste decir que su éxito ha hecho a Ellison estúpidamente rico, su riqueza aún cuenta hasta $59 mil millones en este momento.

Ah, sí, el Zuck. Lo habríamos colocado más alto que cuarto, si hubiéramos adivinado, pero cuarto es donde sus miles de millones de Facebook lo aterrizan, sentado bastante en el pequeño asunto de $54 mil millones. Es un poco menos rico ahora que hace un año, pero cuando tienes tanto dinero en efectivo en el ático es de esperar una pequeña fluctuación.

Durante mucho tiempo, el CEO de Microsoft, Steve Ballmer ha diversificado su riqueza y comprado todo tipo de cosas, incluyendo los LA Clippers, entregándose un poco a medida que se aleja de los negocios activos. Sin embargo, eso no ha abollado demasiado su riqueza - todavía se sitúa en $52.7 mil millones, lo que demuestra la naturaleza duradera de las montañas de dinero.

Puede que ya no sea el CEO de Google, pero Larry Page no ha perdido exactamente después de su tiempo con el gigante de la búsqueda. Su cofundador es el siguiente en esta lista, y no es de extrañar que la fundación de Google te llevaría a esta empresa, dado el dominio duradero del motor de búsqueda y sus diversas aplicaciones y servicios en el mundo moderno. Para Page, eso se suma a 50.9 mil millones de dólares.

Brin probablemente no estará demasiado inquieto de que esté debajo de Page en la clasificación de riqueza, dada su larga cooperación y asociación. Él llama con $49.1 mil millones de su propio, habiendo dado recientemente un paso atrás de ser Presidente de Alphabet Inc. Tanto él como Page conservan un dominio masivo sobre la compañía que formaron, sin embargo, con su estatus como pioneros de Internet igualmente asegurado.

Para muchos lectores occidentales, Alibaba es un nombre que no necesariamente se traduce al dominio minorista, pero su imperio de las compras en línea es simplemente enorme, desafiando el estatus de Amazon como la tienda online predeterminada. Jack Ma cofundó y tiene 38,8 mil millones de dólares para llamar como resultado.

El

imperio de los juegos en línea de Tencent en China es difícil de sobreestimar, y Ma Huateng fundó el negocio, además de seguir siendo su presidente y CEO hasta el día de hoy. Tiene 38,1 mil millones de dólares para mostrar por ello, junto con una gran influencia en cómo la gente usa sus teléfonos móviles y consume entretenimiento.

Divorciarse de Jeff Bezos puede ser un verdadero juego de dinero - le ha dejado a Mackenzie Bezos con el pequeño asunto de 36 mil millones de dólares para jugar, todo derivado de las mismas empresas tecnológicas que hicieron rico a Jeff. Se ha comprometido a regalar grandes extensiones de ella, pero por ahora tiene el mundo como su ostra.

Puede que no se haya dado cuenta de que las computadoras Dell fueron nombradas por el fundador de la empresa, pero Michael Dell no debe pasarse por alto: tiene 22.900 millones de dólares para reflexionar. El negocio real puede no estar prosperando en este momento, pero cuando tienes tanto moolah es poco probable que lo pierdas todo rápidamente.

NetEase es otro gigante de los juegos de China, con Ding al frente, que ha visto su riqueza elevarse a $17 mil millones, y está subiendo todo el tiempo. Podría ser un gran nombre para el futuro de la riqueza tecnológica.

Del mismo modo, Huang, presidente y CEO de Pinduoduo, un creciente sitio de comercio electrónico en China que ya lo ha catapultado a la estratosfera de la riqueza. Ahora tiene 16.500 millones de dólares detrás de él, y ni siquiera tiene 40.

Cuando Steve Jobs falleció, Laurene Powell Jobs heredó una gran fortuna, y todavía tiene alrededor de $16.4 mil millones a los que recurrir, incluso después de fundar el ya influyente Emerson Collective.

TikTok explotó en la escena en el último año, convirtiéndose en la próxima gran cosa en el video social, y Yiming está cosechando las recompensas, con su riqueza personal alcanzando $16.2 mil millones. Eso es aproximadamente $16 por cada descarga de TikTok en general, si te estabas preguntando.