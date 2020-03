10 de las mujeres más inspiradoras en tecnología hoy

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Cada año, el 8 de marzo, se celebra a las mujeres como parte del Día Internacional de la Mujer (IWD).

En lo que se ha convertido en una forma de destacar los logros de las mujeres, en todos los sectores, y resaltar el contexto más amplio en torno a la igualdad de género, el día ha pasado de una serie de reuniones locales en 1911 al evento global de hoy.

También es el día en que el comediante Richard Herring se dedica a responder las llamadas de hombres descontentos en Twitter preguntando cuándo es el Día Internacional del Hombre (19 de noviembre, si se lo pregunta), ¡pero eso es un aparte!

El tema de IWD 2020 de este año es #EachforEqual y nos pide que cada uno de nosotros desafiemos nuestros propios estereotipos y prejuicios cuando se habla de género. Sesgos que abundan en muchas industrias, pero particularmente en tecnología; Un sector que ha sido históricamente dirigido y dominado por hombres.

Con esto en mente, queremos destacar a 10 de las mujeres más inspiradoras que trabajan en la industria de la tecnología hoy en día, que no solo enarbolan su propia bandera, sino que en general ondean la bandera, ya sea igualdad de género, raza, edad y más.

Ophelia es la fundadora de Blossom Capital, un fondo de capital de riesgo en etapa inicial creado para brindar un nuevo enfoque a la inversión en nuevas empresas y empresas tecnológicas al enfocarse en los fundadores mismos. Su primer fondo batió récords como la recaudación de fondos por primera vez más rápida de una mujer de capital riesgo en Europa, de la cual formó parte de la inversión de la Serie A de Checkout.com. Desde entonces, ha seguido esto con un segundo fondo de $ 185 millones solo un año después.

En 2016, Brown fundó ALT (Ambitious Ladies in Tech), una red de mentores para ayudar a las mujeres en nuevas empresas de tecnología a alcanzar sus objetivos profesionales. Actualmente, ALT tiene más de 60 mentoreados y 120 mentores en su red (de la talla de Google, Facebook, Airbnb) y organiza clases magistrales, talleres y eventos para proporcionar oportunidades adicionales de desarrollo de habilidades, entrenamiento y creación de redes.

La Dra. Black OBE es una figura bien conocida en muchos círculos por su trabajo de campaña para salvar Bletchley Park, pero también es una ávida defensora de los derechos de las mujeres, la igualdad social y es considerada una de las mujeres más inspiradoras e influyentes en TI.

Más allá de su papel como profesora de informática y en la Universidad de Durham, la Dra. Black OBE es fundadora de BCSWomen, una red en línea para mujeres en tecnología, y #techmums, una empresa social que ofrece a las madres cursos gratuitos para desarrollar sus habilidades tecnológicas.

Fue galardonada con un OBE en 2016 por servicios a la tecnología y es asesora del Servicio Digital del Gobierno y miembro del Consejo de Administración de la organización benéfica Comic Relief.

Desde el lanzamiento de la galardonada organización Stemettes en 2013, Anne-Marie Imafidon ha dedicado su vida a inspirar y construir la cartera de mujeres jóvenes que ingresan a STEM.

La misión de Anne-Marie (y Stemettes) es alentar a las niñas de entre cinco y 22 años a seguir carreras en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas mostrándoles cómo "abordar los desafíos científicos con confianza". Desde su inicio, unos 40,000 jóvenes han asistido a eventos gratuitos, talleres y experiencias Stemette en todo el Reino Unido e Irlanda.

Con solo 27 años, el trabajo de Anne-Marie con Stemettes y la empresa social le valió un MBE en la Lista de Honores de Año Nuevo 2017 por servicios a mujeres jóvenes y sectores STEM.

Hay pocas mujeres que han hecho tanto por ayudar a la generación más joven a entrar en tecnología en los últimos años que Amali de Alwis. Anteriormente CEO de Code First: Girls, una iniciativa que ha brindado más de £ 5 millones en educación tecnológica gratuita para niñas y mujeres, de Alwis ahora es Director Gerente de Microsoft para Startups en el Reino Unido.

En 2019, fue galardonada con un MBE en la lista de Honores de Año Nuevo por Servicios a la diversidad y la capacitación en la Industria Tecnológica y ocupa cargos de junta en Ada, el Colegio Nacional de Habilidades Digitales; la Junta de Diversidad del Instituto de Codificación; y la Academia de Fundadores.

También es miembro fundador de Tech Talent Charter, creada para aumentar la diversidad en todo el sector tecnológico, miembro de la Royal Society of Arts, jueza en los Premios Dragon centrados en el impacto social del Lord Mayor y defensora de Tech London.

La red Dots se formó para ayudar a las personas a conectarse con profesionales creativos como un retador "sin cuello" para la comunidad de "cuello blanco" de LinkedIn. Como defensora de la diversidad en sus muchas formas, desde la diversidad de género hasta la socioeconómica, la neurodiversidad y más, la fundadora Pip Jamieson no solo hace campaña por comunidades más equilibradas y mixtas, sino que practica lo que predica.

En The Dots, su comunidad de miembros es 68% femenina, 31% BAME y 16% LGBTQ. Jamieson misma es "deliciosamente disléxica" y no podía leer hasta que tenía 11 años. Ella construyó The Dots para ayudar a las personas a encontrar profesionales que no se basen en el lugar donde estudiaron, en qué grado tienen o su raza / edad / género, sino únicamente en su capacidad para hacer el trabajo.

Lo que inicialmente comenzó como una comunidad de emprendedores tecnológicos para ayudar a las nuevas empresas con sede en el este de Londres y para impulsar la inversión en el sector tecnológico del Reino Unido, TechHub se ha expandido a empresas como Bangalore, Bucarest, Berlín y Riga, todo bajo la guía y pasión de su CEO. y cofundadora Elizabeth Varley.

Además de ser una comunidad global para nuevas empresas, el equipo de Elizabeth trabaja con empresas para ayudarles con la cultura de la innovación y ofrece apoyo gratuito para el crecimiento del negocio a fundadores de tecnología poco representados.

Más allá de su trabajo con TechHub, Elizabeth previamente creó Online Content UK y actuó como miembro fundadora del comité directivo de la organización DigitalEve Women in Technology en el Reino Unido.

Bethany Koby cofundó Tech Will Save Us en 2012 como una empresa dedicada a construir kits accesibles y herramientas digitales para ayudar a los niños a "hacer, jugar, codificar e inventar usando tecnología". Inspirada por su hijo, la compañía se centra en ayudar a despertar la imaginación creativa de la próxima generación al colocar a los niños y a sus padres en el centro de todo lo que hace.

Desde que fundó la compañía con Daniel Hirschman, ha crecido desde la mesa de su cocina a un equipo de 28 diseñadores, educadores, ingenieros y solucionadores de problemas que han construido seis kits diferentes y cientos de herramientas digitales disponibles en 97 países.

Desde lo que comenzó como uno de los pocos bancos retadores en 2014, Starling Bank ha crecido hasta convertirse en el mejor banco británico y el mejor proveedor de cuenta corriente en los British Bank Awards durante los últimos dos años consecutivos.

Starling se formó como un banco solo digital, creado para centrarse lo más posible en la experiencia del cliente por la ex RBS y Anne Boden de Allied Irish Bank. Anne ha forjado con éxito un camino en dos industrias tradicionalmente pesadas para hombres: finanzas y tecnología, al tiempo que también está rodeada en gran medida por rivales encabezados por CEO a principios de los 20 años. Anne tenía 52 años cuando se lanzó la compañía y recibió un MBE por servicios de tecnología financiera en 2018, a la edad de 58 años.

Recientemente escribió un libro llamado The Money Revolution para ayudar a inspirar a las personas a tomar el control de sus finanzas en el panorama cada vez más digital y es miembro del Panel de Entrega FinTech de Tech Nation.

Formado por Samantha Payne en 2014 para revolucionar la asistencia sanitaria mediante el uso de escaneo 3D e impresión 3D, Open Bionics ofrece una alternativa asequible, moderna y de alta tecnología a las prótesis estándar. Payne, que tiene experiencia en periodismo y marketing digital, hizo los diseños de código abierto para ayudar a inspirar a otros a desarrollar prótesis y hacer que la tecnología de la salud sea más inclusiva y democrática.

La compañía y Samantha han ganado múltiples premios por ingeniería e innovación, incluido el Premio James Dyson a la Ingeniería Innovadora, dos premios Tech4Good, Mejor Innovación de Producto en CES, la Mejor Idea de Inicio de Gran Bretaña de Intuit y más. Google y Amazon la han catalogado como una de las mujeres más influyentes en robótica y la compañía tiene las licencias oficiales para manos biónicas inspiradas en Disney, Marvel y Lucasfilm.

Anteriormente ocupó el cargo de Comisionada de Información y Privacidad para Columbia Británica y Canadá, Elizabeth Denham CBE fue nombrada Comisionada de Información del Reino Unido en 2016, encargada de responsabilizar a las empresas tecnológicas que acceden y utilizan nuestros datos para dar cuenta.

Su trabajo desempeñó un papel fundamental en el lanzamiento del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), que entró en vigencia en mayo de 2018 y es responsable de mantener a usted y sus datos seguros y respetados. Este mismo año, recibió un CBE por servicios de protección de la información.

En su mandato relativamente corto, lanzó investigaciones de alto perfil sobre las prácticas de datos de Google, Facebook y WhatsApp y es una voz fuerte para los derechos de acceso público.