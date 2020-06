Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

¿No vuela el tiempo cuando te diviertes? Los años 90 son ahora un recuerdo lejano y maravillosamente brumoso.

Estamos reuniendo algunos de los dispositivos más interesantes e icónicos de los años 90 para que disfrutes a través de gafas de color rosa.

Tamagotchi eran pequeños juguetes digitales creados por Bandai a mediados de la década de 1990. Pronto despegaron en popularidad en todo el mundo. Un pequeño dispositivo simple que llamó la atención de las masas. Todo lo que tenía que hacer era cuidar a la criatura digital, alimentarla, nutrirla y asegurarse de que no muriera. ¿Cuántos de nosotros estábamos obsesionados con estos juegos en aquellos días?

Tamagotchi también vio un breve resurgimiento en 2017 , aunque sospechamos que no fue tan emocionante en la era de los teléfonos inteligentes y los juegos en movimiento.

Puede que no haya sido tan popular como algunos de los otros dispositivos en esta lista, pero el primer reproductor de DVD portátil podría haber sido una visión emocionante del futuro.

La primera fue hecha por Panasonic, pero otras marcas pronto lanzarían la suya. Por supuesto, eran tan engorrosos como los reproductores de CD portátiles, pero también una forma conveniente de ver películas sobre la marcha. Ahora podemos acceder a Netflix en nuestro teléfono, en cualquier momento en cualquier lugar, estos dispositivos ciertamente parecen arcaicos, pero fueron una maravilla en los años 90.

Varios formatos de reproductor de música portátil fueron populares durante la década de 1990. Estos incluyen reproductores de casete portátiles (más notablemente el "Walkman" de Sony), reproductores de CD portátiles (el también popular "Discman" de Sony), reproductores Minidisc y reproductores de MP3. Su dispositivo de elección probablemente dependía del tamaño de su billetera o de la cuenta bancaria de sus padres, pero todos fueron increíbles a su manera.

Tenemos recuerdos agradables y frustrantes de cada uno de estos jugadores, ya sea luchando contra Walkmans para salvar una cinta masticada o tratando desesperadamente de meter un reproductor de CD portátil en el bolsillo de un abrigo.

En 1994, Apple lanzó lo que fue ampliamente considerado como la primera cámara digital de consumo. El QuickTake podría no haber sido tan conocido como Kodak y otras cámaras digitales que vendrían después, pero aún así era importante.

Produjo imágenes digitales de 640 x 480, lo que parece ridículo para los estándares actuales, pero ciertamente fue bueno en los años 90.

El Yak Bak era una versión más barata y compacta del Talkboy que era tan popular a principios de la década de 1990 gracias a Home Alone.

Un pequeño dispositivo de grabación portátil que puede grabar seis segundos de voz o sonido que luego se puede reproducir con solo presionar un botón. ¿Molesto? Si. ¿Divertido? Probablemente. Las versiones posteriores incluso podrían reproducir el sonido en reversa también. Simple, pero suficiente para mantener entretenidos a los jóvenes.

El humilde Talkboy era un reproductor de cassette y grabadora que comenzó su vida como un accesorio para las películas de Home Alone. Era súper popular e hizo un clásico regalo de Navidad. Todos querían uno y resultaron súper difíciles de conseguir. Si no tenías uno, no eras lo suficientemente bueno para la escuela.

Ok, técnicamente, GameBoy se lanzó en 1989, pero aumentó en popularidad durante la década de 1990 y es probablemente el dispositivo de juego más icónico de esa época. Aunque no era el único disponible, por supuesto.

Poco después de que llegara el GameBoy, Sega lanzó una máquina rival que era superior en casi todos los aspectos, excepto por la duración de la batería. Si pensabas que GameBoy parecía un poco molesto con su pantalla negra y verde, entonces Game Gear era una maravilla moderna. No fue tan popular, pero seguro que fue genial.

El StarTAC fue el sucesor del MicroTAC, un teléfono semi-concha que se lanzó en 1989. El StarTAC no solo fue el primer teléfono plegable, sino también uno de los teléfonos más pequeños en esos años.

Podría hacer todo tipo de cosas, como enviar y recibir mensajes SMS e incluso vibrar con las llamadas entrantes. Arcaico para los estándares modernos, pero sorprendente en aquellos días.

El N64 recibió su nombre de la CPU de 64 bits que usó y fue la última consola doméstica de Nintendo en requerir cartuchos. Fue exitoso cuando se lanzó, con muchos clientes luchando por conseguir uno y fue considerada la consola más poderosa de su generación.

La mayor parte del éxito de Nintendo 64s provino de varios juegos increíbles lanzados en el sistema, incluidos Super Mario 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time y Goldeneye 007. ¿Qué jugador no tiene recuerdos increíbles de esta consola?

Una impresora puede no parecer tan emocionante, pero las impresoras LaserJet de HP fueron muy populares en las oficinas y escuelas de todo el país en la década de 1990.

Rápidos, ingeniosos y precisos, fueron una obra maestra de impresión y mucho más capaces que las antiguas y ruidosas impresoras de margaritas y de matriz de puntos que los precedieron.

Apple lanzó lo que podría considerarse el primer PDA en 1993. El MessagePad fue la primera serie de asistentes digitales personales producidos para la plataforma Newton de Apple. Se pensó que estaba adelantado a su tiempo en términos de tecnología y otros trataron de copiarlo y mejorarlo en los años siguientes.

Apple lanzó el eMate 300 como otro dispositivo PDA en 1997. Tenía una carcasa duradera, lo que lo hacía ideal para usar en las aulas, y sus baterías recargables incorporadas duraban hasta 28 horas con una sola carga. Realmente no resistió a la competencia, pero ciertamente fue un ícono de la era PDA.

El Sony Aibo (abreviatura de Robot Inteligente Artificial) fue un pequeño perro robótico inteligente que se lanzó a fines de la década. Costó una pequeña fortuna, pero a la gente le encantó la idea de ser dueño de un perro que no tenía la molestia de morder a las personas o cagar en la alfombra. El Aibo todavía funciona hoy , lo que demuestra lo icónico que es. Aunque esperamos que la versión moderna sea mucho más inteligente que su antepasado.

El Sega Dreamcast fue visto por muchos como adelantado a su tiempo. También fue, lamentablemente, la última consola que Sega haría, ya que Sony y otros la sacaron del mercado. Sin embargo, Dreamcast todavía era un ícono de la época y una máquina de juegos revolucionaria.

A mediados de la década de 1990 aprendimos que los boxers y los electrodomésticos de cocina podrían ser una mezcla interesante.

El ex campeón de peso pesado lanzó su propia parrilla que se convirtió en una sensación mundial. El sistema de drenaje de grasa era simple, efectivo y brillante. Simplemente nos gustó usarlos para tostadas de queso.

En 1994, Microsoft lanzó uno de los teclados de aspecto más loco de la época. El llamado teclado Natural fue diseñado para tener una forma ergonómica y más cómodo de usar. Menos posibilidades de lesiones por esfuerzo repetitivo, síndrome del túnel carpiano o problemas con una postura incorrecta.

Tomó un tiempo acostumbrarse, pero pronto se hizo popular. Las versiones más nuevas están bien pensadas e incluso aparecen en nuestras mejores listas de teclados .

Puede que no haya sido tan icónico o memorable como el Nokia 3310 que vino unos años después, pero el Nokia 8110 fue ciertamente un dispositivo icónico. Su popularidad fue indudablemente impulsada por la primera película de Matrix donde hizo una aparición genial en la mano de Keanu Reeves.

Otro año, otro teléfono clásico de Nokia. El 5510 podría haber sido un dispositivo grueso en comparación con los teléfonos inteligentes delgados y delgados de la actualidad, pero estaba bien pensado. Especialmente desde que introdujo el clásico juego Snake a las masas.

En la era moderna, las marcas están luchando para ver quién puede crear las computadoras portátiles más delgadas, livianas y potentes mientras se apiñan en las mejores pantallas y, en algunos casos, incluso en varias pantallas. Pero en la década de 1990, IBM estaba creando máquinas fuertes con teclados desplegables que estaban destinados a hacerte más productivo y eficiente. Este diseño permitió que el ThinkPad fuera bastante compacto para la época. Ciertamente tenía un diseño icónico.

La PlayStation original se lanzó en 1995 y comenzó una nueva era de juegos de consola. El PS One esencialmente anunció la muerte de Sega al tiempo que traía alegría a las masas.

Ok, técnicamente no es un gadget o un artilugio, sino algo de la década de 1990 de una marca tecnológica. Estos entrenadores de Apple fueron diseñados específicamente para los empleados de Apple, no eran especialmente elegantes, pero eran interesantes.