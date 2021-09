El diseño divertido y frustrante falla en todo el mundo.

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - La vida está llena de diseños extraños y maravillosos. Hemos visto muchas rarezas. No hay fin de ocasiones en las que está claro que el diseño de un gadget, artilugio u objeto cotidiano claramente no se ha pensado detenidamente. El resultado es una experiencia frustrante que todos detestamos.

Estamos recopilando algunos de los ejemplos más frustrantes y divertidos de estos fracasos para que te maravilles.

Secador de pelo caliente

Este secador de pelo se calienta tanto que derrite su propia carcasa. Ese es un diseño bastante impactante allí mismo. También es bastante arriesgado usarlo con la esperanza de que el plástico derretido no gotee sobre su cabeza mientras se seca el cabello.

Señalización de baño

A algunos lugares públicos les gusta usar letreros vanguardistas para sus baños, pero buena suerte para determinar cuál de estos es el correcto. ¿Eres una llama o un burro?

¿Consejos sobre sexo seguro?

Estos condones se entregaron en el campus de una escuela para ayudar a promover el sexo seguro. Sin embargo, estamos bastante seguros de que es un mal consejo para ir con el sentimiento.

¿Puerta de seguridad o escalera?

Aunque puede parecer bastante resistente, esta puerta de seguridad no será particularmente efectiva para mantener a las personas fuera. Después de todo, esencialmente tiene peldaños para sus manos y pies si desea escalarlo.

Publicidad falsa

No estamos seguros de que esta empresa haya pensado en la publicidad de estas puertas o tal vez, si venden muchas puertas no corredizas, ¿tal vez deberían considerar la posibilidad de cambiar la marca? También es un mensaje confuso para enviar a los visitantes. ¿Son estas puertas push-pull o se deslizarán? Todo es diversión y juegos hasta que alguien se lastima.

Muere de forma segura

Buenos consejos sólidos de seguridad vial aquí. ¿Muere de forma segura o no conduce de forma segura? Nos encanta un buen diseño que hace que te duela la cabeza al intentar descifrar lo que significa.

Gordo para siempre

Qué mejor anuncio para tu gimnasio local que un doloroso recordatorio de que estarás gordo para siempre, sin importar cuánto te esfuerces. Vamos, gordo, mira si puedes perder algo de peso. Nosotros te desafiamos.

Falla en braille

Este hotel tiene numeración en braille en las placas de las habitaciones para ayudar a las personas con discapacidad visual a determinar dónde está su habitación, pero está enterrado entre un montón de otras partes nobles en una superficie irregular. Útil.

Bajar volumen

Baje el volumen de esta computadora portátil y de repente absorberá todo el ruido de la habitación. ¿Cancelación de ruido elegante o diseño de iconos perezoso?

Se requieren baterías y paciencia

¿No es frustrante comprar un dispositivo y descubrir que las baterías no están incluidas? Bueno, ¿qué tal este diseño que va un paso más allá al requerir tres baterías AAA, cada una con su propio compartimento que debe desenroscarse?

Impresionante anuncio de la escuela de diseño.

Esta escuela de diseño tiene un anuncio bastante confuso para que te unas a ellos. "Sabremos mostrarte cómo diseñar plomo".

Perfectamente claro. Si disfruta de este tipo de diseño sólido, le recomendamos que consulte este subreddit .

Crucero por la red

Navega por la red más rápido con dos ruedas de ratón. Dobla las ruedas, duplica el placer de navegar. En todo caso, este mouse podría ser demasiado bueno. A menos que pueda encontrar un sitio web de desplazamiento infinito.

La moda está fuera de control

Sabemos que los jeans rotos vuelven a estar de moda, pero esto es bastante ridículo. Estos "jeans" también cuestan $ 168. Valor total por dinero.

¿Brillar en el reloj oscuro sin manecillas?

Este es un reloj que brilla en la oscuridad, diseñado para mostrar la hora incluso durante la noche cuando no hay suficiente tiempo para ver. Aparentemente, el diseñador no pensó en hacer brillar las manos también en la oscuridad. Dicen que incluso un reloj roto tiene razón dos veces al día, pero ¿quién sabe si este es correcto?

Peligro de asfixia / apuñalamiento

¿Qué tal una hermosa insignia de cumpleaños para su ser querido? Están cumpliendo dos años y les encantaría una buena insignia para ayudarlos a celebrar. Oh no, espera, esta insignia no es adecuada para niños menores de tres años. De vuelta a la mesa de dibujo.

Administrador web over-the-top

Este usuario descubrió que no podía navegar a un sitio web de idiomas en el sistema informático de su escuela porque estaba clasificado como "educativo". ¡Intenta aprender a aprender en la escuela! Increíble.

Acceso desactivado

Aunque muchas personas probablemente señalarán que casi ningún tren es apto para sillas de ruedas, todavía no podemos evitar admirar el absoluto fracaso de esta puerta de acceso para discapacitados. Es un paso bastante empinado que se espera que negocien las personas en silla de ruedas.

Una taza llamativa

Esta es una taza promocional de la última película de Spiderman. Sin embargo, no podemos evitar pensar que el diseño no fue pensado: intenta tomar un sorbo y te pincharán los ojos.

El Asistente de Google ataca de nuevo

El Asistente de Google siempre está disponible para brindar respuestas útiles a sus consultas, incluso las de emergencia. Un vaso alto de agua seguramente te ayudará si tienes problemas para respirar.

Guisantes al revés

Este probablemente pertenece a nuestra lista de los peores Photoshoppings de todos los tiempos, pero seguro que es un diseño especial. Mire de cerca y verá que los guisantes en este plato están boca abajo.

Libro de texto interactivo

Este es uno bastante especial: un libro de texto escolar que incluye videos e hipervínculos "interactivos" que, por supuesto, no hacen nada. Sin embargo, el pobre estudiante tuvo que pagar 200 dólares por el libro. ¡Feliz aprendizaje!

Toallitas higiénicas que destruyen el medio ambiente

Se trata de toallitas de inodoro que se pueden tirar al inodoro de la misma manera que el papel. Solo estas toallitas son dañinas para la vida marina y dañan el medio ambiente. Entonces, ¿quizás te gustaría pensarlo dos veces?

Bandeja para huevos con espacio para 11 huevos

En este frigorífico, hay un práctico compartimento para guardar los huevos. Viene con una bandeja que es perfecta para meterlos. Solo viene con un cierre, solo hay espacio suficiente para 11 huevos. Le sugerimos que la nevera esté intentando indicarle que quiere cocinar uno.

Vida de Dongle

Los dongles de Apple y la loca situación de los cables han sido una broma en la web durante bastante tiempo. Sin embargo, este está realmente fuera de control.

Incómodo

Bueno, esto va a ser incómodo e incómodo. Algunos diseños de baños son muy poco prácticos y este ciertamente no fue bien pensado.

Escaleras inusuales

Estamos bastante seguros de que al subir esta escalera estarías tomando tu vida en tus manos. Más aún si intentaste subir las escaleras después de tomarte unas cervezas.

Sin exceso de velocidad

Esta señal de límite de velocidad es tan confusa que sugerimos que probablemente sea más fácil y seguro mantenerse a 25 mph todo el día todos los días. Excepto los fines de semana, por supuesto.

El Asistente de Google falla

A veces, el Asistente de Google simplemente no es tan útil como podría ser. Estamos seguros de que el sistema está en constante aprendizaje y mejora, pero cuando un asistente personal ofrece una ayuda inútil, ¿de qué sirven?

Jeans de mujer

Una imagen del interior de los jeans de mujer te da una idea de lo mal que están los bolsillos. Sembrada de manera molesta para ser pequeña en lugar de lo suficientemente grande como para ser útil.

Botones

A veces, lo que parece un diseño fino en la superficie puede causar problemas. Aquí se trata de un caso de problemas de codificación de colores simples. La mayoría de la gente esperaría que el verde se ingrese o confirme y que el rojo y el amarillo sean colores de advertencia. Aquí, sin embargo, claro es verde para ir. Lo que significa que si solo echa un vistazo, puede eliminar los números o letras que ha ingresado.

No nunca

Los letreros mal pensados son uno de nuestros tipos favoritos de fallas de diseño. Este es especialmente bueno. Leyendo de izquierda a derecha como un occidental normal, dice "No bebas nunca y conduzcas. Conduce alto".

Terribles consejos de la sección de vinos del supermercado local.

Piso sucio

Estos azulejos se ven horriblemente sucios, pero en realidad, están manchados para verse así. Elección de diseño muy extraña para un establecimiento público donde la gente los mirará regularmente con disgusto.

Problemas de privacidad

Si le gusta retirarse al baño por privacidad, este diseño no es para usted. Sin embargo, al menos puedes ver fácilmente si hay alguien allí.

Escaleras peludas

¿Es una escalera o una caja de pelo? Sea lo que sea, no nos gusta. Imaginamos que sería horrible mantenerlo limpio y sin duda se sentiría interesante bajo los pies descalzos.

Baño estrecho

Si eres un poco claustrofóbico, este no es el baño para ti. Sin embargo, es ciertamente acogedor.

El garaje falla

El póster original en Reddit explicaba lo que estaba sucediendo aquí. Esto es "... un garaje de ascensores en Australia que se inundó en una inundación repentina y se levantó automáticamente por razones de seguridad".

El coche de abajo podría haberse salvado, pero el de arriba no lo fue.

Ahorro de espacio

Una forma interesante y peligrosa de ahorrar espacio. Para empezar, imaginamos que la ropa limpia terminaría en el baño de forma regular.