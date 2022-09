Estos épicos artistas de Instagram hacen que los juguetes cobren vida

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Hay algunos artistas fantásticos en Instagram y, si te gustan los juguetes, las figuras de acción y similares, estás de enhorabuena.

Hemos estado buscando en los feeds de Instagram para encontrar algunos artistas con talento para dar vida al plástico.

Estas son algunas de nuestras cuentas favoritas para seguir y cuando veas lo que pueden hacer, estamos seguros de que tú también apretarás el botón de seguir.

Hulk en acción por Hot.kenobi

Hot.kenobi es un fotógrafo japonés que utiliza ingeniosas técnicas fotográficas combinadas con sus juguetes de acción favoritos para crear fantásticas historias visuales.

Sus obras incluyen desde superhéroes en su vida cotidiana hasta personajes de Marvel en plena acción. En esta obra se ve a Hulk en plena embestida, levantando tierra mientras se escapa en la distancia.

Batman vs Bean por hrjoe_photography

Edy Hardjo tiene un talento innegable para crear pequeñas e increíbles escenas con sus figuras de acción.

Pagaríamos por ver esta película. Imagínate la frustración que tendría que sufrir Batman al enfrentarse a Mr Bean.

Un secuestro malogrado por actionfigurefotos

Si prefieres algo más retro, entonces actionfigurefotos podría ser la cuenta para ti. Esta página de Instagram publica imágenes de figuras de acción de los años 60 y 90, a veces en la misma foto.

Aquí, el Joker y Riddler están en medio del secuestro de Robin cuando Robocop aparece para salvar el día.

Mash-up de figuras de acción por actionfigurefotos

De alguna manera, Michael Knight ha conseguido hacerse con el hoverboard de Marty McFly y el icónico Almanaque Deportivo. Nos preguntamos qué planea hacer con ellos, aparte de forrarse.

Hay mucha variedad en los posts de actionfigurefotos. Aparecen personajes de todas tus series favoritas y algunos que nunca has visto.

Potter travieso por Princedraco

Otro artista de figuras de acción muy interesante es Princedraco. En sus obras de arte se ven a menudo varias figuras de acción posando para fotos tipo retrato, pero a veces también hay una pizca de acción.

En este ejemplo digno de risa se ve a Harry Potter haciendo alguna travesura, utilizando sus poderes para algo más sucio de lo habitual.

Wyld Stallyns rule by actionfigurefotos

Bill y Ted ha vuelto recientemente a la gran pantalla con un reboot. Aunque no la hayas visto o no te haya gustado, seguro que apruebas esta visión nostálgica de la pareja.

Wolverine en el humo por Princedraco

Un Lobezno de estilo clásico se ve acechando entre el humo. Este es un magnífico ejemplo del trabajo de Princedraco y de las brillantes imágenes con estilo de retrato que toma.

Scorpio vs Subzero por Princedraco

Prince Draco crea unas imágenes impresionantes con todo tipo de modelos y mucha acción también.

Puede que haya problemas por delante, ya que los personajes de Mortal Kombat Subzero y Scorpio están preparados para una pelea.

Primer plano del juguete de Chuck's Creations

Si quieres ver fotos de acción de personajes de Lego haciendo travesuras, te recomendamos que sigas a Chuck's Creations.

Esta cuenta publica regularmente algunas imágenes fantásticas, incluyendo clásicos como éste que parece mostrar el inicio de Lego. Fotos de juguetes haciendo fotos de juguetes.

Kermit y Woody en la playa por Chuck's Creations

Además de Lego, Chuck's Creations parece tener predilección por los personajes de Toy Story y los teleñecos.

El resultado de esta pasión son increíbles mash-ups como esta imagen de Woody y Kermit pasando un día en la playa.

A Woody le gusta Duff de Chuck's Creations

Una cosa es segura, Woody sabe cómo relajarse. Primero con Kermit en la playa y luego con una cerveza fría.

¿Dónde está mi dinero? Por bio.mech.force

Ron (también conocido como bio.mech.force) es un fotógrafo aficionado de juguetes y constructor de dioramas con un talento divertido.

Es una adición inusual pero impresionante a esta lista, ya que suele publicar varias imágenes en una colección que cuentan una mini historia de caos y diversión.

Freddie vs Bruce por bio.mech.force

Además de contar historias con su arte, bio.mech.force también suele reunir a personajes que, de otro modo, nunca se verían en la misma toma.

En este caso, Freddie Mercury se enfrenta a Bruce Lee. Dos leyendas juntas.

Joker compra una Pepsi por bio.mech.force

Parece que el Joker no puede ni siquiera hacer algo tan simple como comprar una Pepsi fría sin que Batman interfiera.

Hulk smash por Marty McCusker

Parece que las visiones de Hulk rompiendo cosas o enfadándose son muy populares entre estos artistas de las poses de juguetes.

Sin embargo,Marty McCusker no es un artista de un solo truco, sus obras incluyen una buena variedad de figuras de acción fotografiadas en todo tipo de lugares haciendo todo tipo de cosas.

Pooh aprende a disparar por public_enema

Papa Shango es un artista de Instagram con talento para crear todo tipo de escenas extrañas y maravillosas con diversas figuras de acción. En qué otro lugar podrías ver al Oso Pooh aprendiendo a disparar con Deadpool?

La cosa por cbp_figures

Cuando se trata de superhéroes más grandes que la vida que destrozan cosas, no sólo Hulk tiene mucha fuerza detrás de él. La Cosa también es bastante mala.

Cristopher(cbp_figures) es un artista con talento para crear escenas conmovedoras con fotos fijas, un poco de aplomo y mucha habilidad. En su trabajo se ven a menudo varias figuras de acción y juguetes luchando entre sí o en una carrera de acción apasionante para que todos la disfruten.

He-man y Lion-O por By the Bulb

By the Bulb describe su cuenta como "Hacer que los juguetes luchen. Sobre todo" y ¿qué mejores juguetes para luchar que He-man y Lion-O de Thundercat? Dos hombres fornidos con una sola cosa en mente.

Selfie de superhéroe por Hot.kenobi

Otro brillante primer plano de superhéroes realizado por hot.kenobi muestra a los héroes de acción posando para un selfie. Si fuera de verdad, estamos seguros de que sería una sensación en Instagram y rompería récords.

Percance de Spiderman por Hot.kenobi

El nuevo Spiderman es un poco bufón. Ironman tiene que aguantar mucho. Esta instantánea muestra una acción desafortunada cuando ambos chocan.

John Wick descansando por Casey Porter

Si eres un fan de los héroes del cómic y de la fotografía impresionante, entonces Articulated Comic Book Art es otra cuenta de Instagram que vale la pena seguir. Esta cuenta publica todo tipo de imágenes brillantes, desde John Wick hasta Popeye.

Enesta se ve a John Wick descansando, presumiblemente en medio o después de un tiroteo, en un cómodo sillón rodeado de cadáveres. Es obra de Casey Porter(irishblood4800), que publica figuras de acción con un aire más oscuro.

Hadouken! por Marty McCusker

Otro de los brillantes posts de Articulated Comic Book Art incluye obras de otros usuarios que comparten y muestran su trabajo.

Aquí, Ryu, de Street Fighter, está a punto de lanzar su movimiento energético característico. ¡Hadouken! Esta es una de las imágenes de Marty McCusker, compartida a través de la cuenta de Articulated Comic Book Art.

Skeletor alimentando a sus mascotas por Stephen Cort Smith

Incluso las mentes maestras del mal tienen problemas reales con la gente. Este pequeño montaje muestra a Skeletor en medio de la alimentación de su felino mascota.

Stephen Cort Smith(hedreamcomparison_toys) publica un montón de imágenes con Skeletor, He-man y la pandilla. Si te gustan los juguetes de los 90, te encantará esta cuenta.

Wolverine listo para la fiesta por hrjoe_photography

Edy Hardjo, que se hace llamar hrjoe_photography en Instagram, utiliza su gran talento para poner a las figuras de acción en todo tipo de encurtidos.

Con poses ingeniosas, algunos mini conjuntos y una pizca de Photoshop, crea algunas visiones maravillosas con una variedad de figuras de acción.

Sin privacidad por hrjoe_photography

Parece que ni siquiera los superhéroes pueden tener privacidad.

Estos tipos deberían saber que no hay que mirar a una mujer. No estamos muy seguros de la cara que pone Hulk al mirarla.

Las Tortugas Ninja, en el punto de mira de By the Bulb

Una cosa es segura, si eres un fan de la acción, el relato de By the Bulb no te decepcionará. Incluso se ve a las Tortugas Ninja pateando todo tipo de malos por detrás.

Nathan Drake por Jim Dem

Puede que Uncharted haya terminado, pero eso no significa que no podamos seguir viendo a Nathan Drake en acción.

Al menos podemos verlo en forma de figura de acción gracias a Jim Dem(supdmk), que ha creado un montón de impresionantes fotos de figuras de acción, incluida esta de nuestro héroe favorito del juego.

Turtles vs Vader por plasticaction

Jax Navarro(plasticaction) utiliza los juguetes para contar historias de diversas maneras, con algunos cruces brillantes que incluyen esta joya con las Tortugas Ninja dando una paliza a Darth Vader. También lo graban para subirse al carro con el reto de la tapa de la botella.

Joker vs Batman por thatgeekbob

Thatgeekbob hace que los personajes de los cómics cobren vida de una manera más literal con la inclusión de burbujas de acción y de discurso que ayudan a contar lo que está sucediendo. Aparentemente, todas las tomas son reales y tampoco hay trucos de Photoshop.

Es sorprendente lo que una simple frase puede hacer a una imagen fija.

Joker japes por Lucas Dg

Lacuenta de Lucas Dg es todo menos aburrida. Desde planos secuencia como este hasta fotogramas independientes llenos de acción, este artista crea mucho interés con sus figuras.

El MandalAlien de Jason Michael

Jason Michael(jasonbmichael) tiene un ojo para lo especial. Un artista que es capaz de crear algunas imágenes brillantes que realmente llaman la atención.

A veces simplemente porque son cross-overs únicos como este en el que los mandalorianos y los fofisanos de Alien están en el mismo mundo.

I have you now por Chris "Checkers" Lynch

Los fans de Star Wars aprobarán el trabajo de Chris "Checkers" Lynch. Un montón de escenas llenas de acción con todos tus personajes favoritos de Star Wars.

Escrito por Adrian Willings. Edición por Britta O'Boyle.