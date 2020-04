Algunos de los mejores tanques y vehículos blindados de todos los tiempos.

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

La guerra de tanques ha sido una bestia en constante cambio y una carrera constante por los más grandes, los más malos y los mejores. Pero, ¿qué hace un gran tanque? ¿Velocidad? ¿Talla? Increíble potencia de fuego? O todo lo anterior y algo más.

A lo largo de los años ha habido algunos diseños bastante increíbles y brillantes y estamos explorando algunos de los mejores con una colección de tanques y vehículos de combate para que disfrutes.

Sería perdonado por pensar que los tanques eran un concepto moderno que surgió en la época de la Gran Guerra y vio a las fuerzas de combate buscando protección mientras salían de las trincheras y entraban al campo de batalla. Sin embargo, han existido mucho más tiempo que eso.

Leonardo da Vinci estaba creando conceptos para este tipo de vehículos desde el siglo XVI. Una de estas visiones de tecnología futura incluía un vehículo de combate que era esencialmente un tanque moderno inspirado en el caparazón de una tortuga. El diseño de este tanque incluía un llamado a placas de metal reforzadas para proteger a los ocupantes, inclinando los lados para desviar el fuego enemigo y una serie de cañones ligeros. Apenas podía construirse en ese momento, pero era una visión interesante del futuro de la guerra.

Ejército de servicio: Reino Unido

Reino Unido Años de servicio: 1916

1916 Miembros de la tripulación: 8

8 Tamaño del arma principal: dos cañones de 6 libras

dos cañones de 6 libras Peso: 28 toneladas

28 toneladas Velocidad máxima: 3.7 mph

Fueron los británicos quienes primero inventaron y lanzaron un vehículo de combate blindado, rastreado y armado al campo de batalla. Este es el tanque Mark I que entró en servicio en 1916 y comenzó la era de la guerra de tanques.

Pesaba alrededor de 28 toneladas, tenía una armadura de menos de media pulgada de grosor y tenía dos cañones de 6 libras y tres ametralladoras o cinco ametralladoras sin cañones principales. Estos tanques tenían una tripulación de ocho personas y jugaron un papel importante en el esfuerzo de guerra, pero los tanques rápidamente se volvieron obsoletos.

Ejército de servicio: Alemania

Alemania Años de servicio: 1944-1945

1944-1945 Miembros de la tripulación: 5

5 Tamaño del arma principal: 88 mm

88 mm Peso: 69.8 toneladas

69.8 toneladas Velocidad máxima: 25.8 mph

Este es el Tigre II, quizás el tanque alemán más infame de la Segunda Guerra Mundial. También era conocido como el Königstiger (traducido literalmente como Royal Tiger) y a menudo temido por las fuerzas aliadas.

Este tanque era una máquina temible y representaba las habilidades de ingeniería de Alemania para crear increíbles vehículos blindados y avances tecnológicos durante la guerra.

Llevaba un cañón de 88 mm y hasta siete pulgadas de armadura. También era increíblemente pesado con casi 70 toneladas y a menudo se pensaba que tenía poco peso para el peso. Como tal, fue lento y engorroso. El Tiger II también era propenso al mal funcionamiento y se descompuso, de hecho, los primeros cinco de estos tanques que se usaron se rompieron antes de que pudieran conducir a la batalla y tuvieron que ser destruidos para evitar que cayeran en manos enemigas.

Aún así, el tanque Tigre siguió siendo uno de los más temidos de la guerra. Estaba increíblemente bien blindado y era muy peligroso, como lo demostró Michal Wittmann cuando destruyó 14 tanques, 15 transportes de personal y más en 15 minutos con su Tiger I.

Ejército de servicio: Alemania

Alemania Años de servicio: solo teoría

solo teoría Miembros de la tripulación: hasta 41

hasta 41 Tamaño del arma principal: 2 x 280 mm, 1 x 128 mm, 8 x 20 mm y 2 x 15 mm

2 x 280 mm, 1 x 128 mm, 8 x 20 mm y 2 x 15 mm Peso: 1,000 toneladas

1,000 toneladas Velocidad máxima: 25 mph

Todos sabemos lo loco y loco que podría ser el ejército alemán en términos de super armas. Este es uno de los diseños potenciales desarrollados durante la guerra. El Landkreuzer P. 1000 Ratte era un diseño de barco terrestre gigante presentado en 1942. Se trataba de un súper tanque de 1,000 toneladas, diseñado para reutilizar las armas principales sobrantes de la reinstalación de los acorazados de la época. El diseño incluía una armadura ridículamente gruesa y una multitud de armas, incluidas varias armas antiaéreas diseñadas para evitar ataques desde todos los ángulos.

El buque terrestre masivo requeriría dos motores diesel de 24 cilindros (el mismo que se usa en los submarinos U-boat) para alcanzar 16,000 hp, la cantidad necesaria para manejar el peso total de la cosa. Por supuesto, todo el asunto era absurdo. Si alguna vez se construyó, el tanque habría sido casi demasiado pesado para moverse. Hubiera colapsado cualquier puente que intentara cruzar y si se rompiera no habría otra forma realista de moverlo. Su gran tamaño también significaba que habría sido visible durante millas y extremadamente vulnerable al ataque desde el aire y la artillería a distancia.

Ejército de servicio: Alemania

Alemania Años de servicio: 1944

1944 Miembros de la tripulación: 6

6 Tamaño del arma principal: 128 mm y 75 mm

128 mm y 75 mm Peso: 188 toneladas

188 toneladas Velocidad máxima: 12 mph

El Panzerkampfwagen VIII Maus (también conocido como "Ratón") es el vehículo blindado de combate totalmente cerrado más pesado jamás construido. Los alemanes podrían no haber construido el Ratte, pero eso no les impidió construir tanques de monstruos como este. Cerca de 200 toneladas de monstruosas máquinas de combate que se desarrollaron en 1944. Solo se construyeron dos e incluso no se terminaron.

Curiosamente, el Mouse hizo uso de un motor híbrido (parcialmente eléctrico) debido a la necesidad de un motor lo suficientemente pequeño como para caber dentro del casco, pero lo suficientemente grande como para soportar el peso. También era tan pesado que no podía cruzar puentes, sino que tenía que sumergirse y bucear a través de los ríos. Una armadura gruesa y una gran potencia de fuego habrían hecho que este tanque fuera increíblemente mortal, pero nunca se produjo por completo.

Ejército de servicio: Unión Soviética

Unión Soviética Años de servicio: 1940-presente

1940-presente Miembros de la tripulación: 4/5

4/5 Tamaño del arma principal: 76,2 mm

76,2 mm Peso: 26,5 toneladas

26,5 toneladas Velocidad máxima: 33 mph

Mientras el ejército alemán hacía olas con avances tecnológicos y tanques pesados de alta gama, los rusos estaban construyendo tanques medianos confiables.

El T-34 contaba con una impresionante armadura inclinada que cambiaba el juego y era sorprendentemente efectiva para desviar los proyectiles entrantes y un diseño confiable para un tanque altamente móvil.

Este tanque era capaz, barato de producir y altamente pensado. Su diseño fue tan significativo que algunas variantes del T-34 todavía están en servicio hoy en día con diferentes ejércitos de todo el mundo. Se cree que alrededor de 60,000 tanques T-34 fueron producidos durante la Segunda Guerra Mundial y estos tanques medianos jugaron un papel importante en derrotar a los nazis y ganar la guerra.

Ejército de servicio: Estados Unidos

Estados Unidos Años de servicio: 1944-1945

1944-1945 Miembros de la tripulación: 4

4 Tamaño del arma principal: 60 x 4.5 pulgadas cohetes de 114 mm

60 x 4.5 pulgadas cohetes de 114 mm Peso: 35,3 toneladas

35,3 toneladas Velocidad máxima: 25 mph

Otra variante del probado tanque Sherman llegó en forma del T-34 Calliope. Este tanque recibe su nombre del instrumento musical del mismo nombre que utilizaba vapor silbando a través de las tuberías para crear un sonido musical.

El T-34 Calliope fue capaz de disparar como bombardeos de cohetes contra el enemigo desde 60 tubos montados en su casco. Cada cohete altamente explosivo disparado desde este tanque era capaz de viajar hasta tres millas.

Ejército de servicio: Estados Unidos

Estados Unidos Años de servicio: 1943-1944

1943-1944 Miembros de la tripulación: 5

5 Tamaño del arma principal: 76 mm

76 mm Peso: 17,7 toneladas

17,7 toneladas Velocidad máxima: 50 mph

Aunque el tanque Sherman podría ser el tanque estadounidense más conocido de la Segunda Guerra Mundial, fue el M18 Hellcat el que fue quizás el más impresionante. Este destructor de tanques se acredita como "el destructor de tanques más efectivo" del ejército de los Estados Unidos. Tenía una mayor proporción de muertes y pérdidas que cualquier otro tanque o destructor de tanques utilizado por los EE. UU. Durante la guerra.

Solo alrededor de 2.500 M18 Hellcats se construyeron durante la guerra, pero estas máquinas reclamaron 526 muertes de enemigos con solo 216 pérdidas. El Hellcat tenía una velocidad máxima notable de 50 mph, lo que significaba que podía participar en movimientos de disparos y scoot y superar fácilmente a las fuerzas enemigas. Era débil y ligeramente blindado, pero lo compensó con un fuerte cañón principal de 76 mm y mucha velocidad.

Ejército de servicio: Reino Unido

Reino Unido Años de servicio: 1943-1945

1943-1945 Miembros de la tripulación: 4

4 Tamaño del arma principal: 89 mm

89 mm Peso: 35,3 toneladas

35,3 toneladas Velocidad máxima: 25 mph

El M4 Sherman podría haber sido uno de los tanques más conocidos de la guerra, pero el Sherman Firefly era su hermano más mortal. Esta era una variante del tanque utilizado por el Reino Unido y equipado con el cañón antitanque de 17 libras. Este era un cañón mejorado en comparación con el cañón de 75 mm en el tanque Sherman estándar.

Esta nueva arma era una de las armas antitanque más poderosas de la guerra y le dio a la Sherman Firefly un poder de frenado serio. En teoría, las rondas utilizadas por la Luciérnaga podrían penetrar la armadura del casco de cualquier tanque alemán con el que se encontrara. Al igual que el Sherman, el Sherman Firefly no estuvo exento de problemas. Disparar el arma de alta velocidad no solo sería bastante desagradable para la tripulación, sino que también provocaría ondas de choque que levantarían el polvo y la suciedad, lo que dificultaría que el artillero vea dónde cayó la ronda para ajustarse para el próximo disparo.

Alrededor de 2.000 tanques Sherman Firefly fueron producidos y contribuyeron con una potencia de fuego seria al esfuerzo de guerra aliado.

Ejército de servicio: Reino Unido

Reino Unido Años de servicio: 1944-1945

1944-1945 Miembros de la tripulación: 4

4 Tamaño del arma principal: 75 mm

75 mm Peso: 40,7 toneladas

40,7 toneladas Velocidad máxima: 15 mph

El cocodrilo Churchill era una variante del tanque de infantería Churchill estándar que se convirtió para llevar un lanzallamas y tirar de un remolque de combustible blindado detrás de él. Fue uno de los " Honies de Hobart ", algunos tanques diseñados de forma inusual creados para hacer frente a tareas específicas. Podía disparar llamas de hasta 110 metros y era extremadamente eficaz para despejar bunkers y fortificaciones enemigas.

El Cocodrilo también todavía usaba su cañón principal de 75 mm, lo que lo convertía en un excelente tanque multiusos, pero también era visto como un arma psicológica poderosa para luchar contra el enemigo.

Este tanque extraño y maravilloso es un "BARV" - Vehículo de recuperación blindado de playa. Se basó en el chasis del tanque estadounidense Sherman, pero se le quitó la torreta y se reemplazó con un revestimiento blindado alto. Fue diseñado para ser capaz de correr hasta nueve pies de agua y tener el poder de empujar, tirar y recuperar otros vehículos que se habían averiado en las playas de invasión del Día D.

El tanque demostró ser tan popular que aparecerían diseños similares basados en tanques Centurion y leopardos después de que terminara la guerra.

Ejército de servicio: Estados Unidos

Estados Unidos Años de servicio: 1945-1950

1945-1950 Miembros de la tripulación: 5

5 Tamaño del arma principal: 90 mm

90 mm Peso: 46 toneladas

46 toneladas Velocidad máxima: 30 mph

El M26 Pershing fue un reemplazo para el famoso tanque Sherman y uno de los mejores tanques que el ejército estadounidense desplegó durante la Segunda Guerra Mundial. El Pershing era rápido y poderoso con su cañón principal de 90 mm que podía coincidir con el de los tanques pesados alemanes. Basado en la potencia de fuego y la movilidad, el M26 Pershing fue visto como superior al Tiger I y una máquina de combate formidable.

También fue mejorado con un cañón principal más grande y más largo que tenía una alta velocidad de boca capaz de disparar proyectiles a 3.750 pies por segundo. Con este cañón, el llamado Super Pershing podría penetrar la armadura en los tanques Panther del enemigo a 2.400 metros.

Desafortunadamente, el desarrollo del M26 se retrasó debido a la famosa "doctrina del destructor de tanques" que vio a los EE. UU. Enfocarse en usar tanques para el apoyo de infantería y usar destructores de tanques para el combate tanque contra tanque, lo que significa que no se reconoció la necesidad de tanques pesados. Solo se produjeron 2.000 M26 Pershings y casi no hubo acción durante la Segunda Guerra Mundial, sino que se utilizaron en la Guerra de Corea.

Ejército de servicio: Unión Soviética

Unión Soviética Años de servicio: 1943-1970

1943-1970 Miembros de la tripulación: 4/5

4/5 Tamaño del arma principal: obús de 152.4 mm

obús de 152.4 mm Peso: 47,3 toneladas

47,3 toneladas Velocidad máxima: 19 mph

El ISU-152 era conocido cariñosamente como el "asesino de bestias" y fue diseñado con un arma de asalto pesado y un cañón estático. No había una torreta tradicional en este vehículo, por lo que todo el tanque tenía que girarse para enfrentar al enemigo, lo que lo hacía incómodo. Sin embargo, fue efectivo en combate. El ISU-152 tenía una armadura gruesa, lo que significaba que podía recibir fuego antitanque directo y continuar en la batalla.

El ISU-152 disparó proyectiles pesados, cuyo peso significaba que solo podía disparar un máximo de tres disparos por minuto. Las capacidades altamente explosivas de la ojiva significaban que podría volar la torreta de un tanque Tigre. Incluso si el proyectil no penetrara la armadura enemiga, la onda de choque de un golpe directo a menudo mataría a la tripulación a través de la metralla lanzada alrededor de los elementos internos del tanque o la conmoción cerebral por la explosión. Esto convirtió al ISU-152 en un oponente formidable incluso para los tanques más pesados de Alemania.

Ejército de servicio: Estados Unidos

Estados Unidos Años de servicio: 1945

1945 Miembros de la tripulación: 4

4 Tamaño del arma principal: 105 mm

105 mm Peso: 100 toneladas.

100 toneladas. Velocidad máxima: 8 mph

El T28 Super Heavy Tank fue un tanque diseñado para una tarea específica: ayudar a las fuerzas aliadas a romper la línea alemana Siegfried. Este gigantesco tanque pesaba unas asombrosas 100 toneladas y lucía un cañón de 105 mm que era perfecto para romper estructuras de hormigón. Por desgracia, antes de que se pudiera terminar el desarrollo, los Aliados ya habían superado las fuertes defensas alemanas. Luego, la producción se concentró en poner el T-28 en uso en el continente japonés, pero la guerra terminó antes de que fueran necesarios.

El T-28 fue abandonado después de la guerra debido a que era demasiado lento, demasiado pesado y obsoleto en comparación con la tecnología de la época. Sin embargo, no se puede negar que era una bestia impresionante.

Ejército de servicio: Unión Soviética

Unión Soviética Años de servicio: 1959

1959 Miembros de la tripulación: 4

4 Tamaño del arma principal: 130 mm

130 mm Peso: 60 toneladas

60 toneladas Velocidad máxima: 34 mph

El Object 279 era un tanque pesado experimental diseñado por la Unión Soviética a fines de la década de 1950. Solo se fabricaron tres de estos tanques, gracias en parte a la decisión de Nikita Khrushchev que detuvo la construcción de vehículos blindados de más de 37 toneladas.

Sin embargo, era una bestia interesante. Una máquina de propósito especial de 60 toneladas diseñada para luchar en terrenos pesados que detendrían cualquier otro tanque en su camino. También fue diseñado para sobrevivir a la onda expansiva de una explosión nuclear y para resistir ataques radiológicos, biológicos y químicos.

Ejército de servicio: China

China Años de servicio: 2001

2001 Miembros de la tripulación: 3

3 Tamaño del arma principal: pistola de ánima lisa ZPT-98 de 125 mm

pistola de ánima lisa ZPT-98 de 125 mm Peso: 58 toneladas

58 toneladas Velocidad máxima: 80 mph

Este es el Tipo 99, un tanque de batalla principal chino que entró en servicio en el Ejército Popular de Liberación en 2001. Un tanque rápido y capaz, el Tipo 99 tiene un arma principal de calibre liso de 125 mm capaz de disparar alrededor de ocho rondas por minuto con un cargador automático o dos por minuto cuando se carga manualmente.

Este tanque también se ha construido con capacidades de cazador-asesino que incluyen un sistema automático de reconocimiento de objetivos que puede rastrear y disparar a los objetivos mientras está en movimiento, tanto con observación térmica como con un buscador de alcance láser. Se dice que la armadura de este tanque es comparable con el M1 Abrams y tiene sistemas de contramedidas de deslumbramiento láser y 12 lanzagranadas de humo. Una formidable bestia de metal de hecho.

Ejército de servicio: Reino Unido

Reino Unido Años de servicio: 1998-presente

1998-presente Miembros de la tripulación: 4

4 Tamaño del arma principal: 120 mm estriados

120 mm estriados Peso: 75.0 toneladas

75.0 toneladas Velocidad máxima: 37 mph

El Challenger 2 a menudo se considera uno de los tanques más formidables que existen. Originalmente entró en servicio en 1998 y es una máquina tan impresionante que se cree que continuará funcionando hasta 2030.

Este es un tanque monstruo que pesa poco menos de 63 toneladas, tiene una tripulación de cuatro y es capaz de alcanzar hasta 37 millas por hora. Los aspectos más destacados de este tanque incluyen una torreta de cañón principal de 120 mm que hace que el tanque sea capaz de lanzar proyectiles con precisión a lo largo de cinco millas.

Durante la guerra de Irak de 2003, no se perdieron tanques del Desafío 2, a pesar del contacto regular con el enemigo. También hay una historia sobre uno de estos tanques que fue alcanzado por 14 cohetes RPG a corta distancia y un misil antitanque MILAN y aún sobrevivió (con la tripulación ilesa). Este tipo de acción es un testimonio del impresionante estado del Challenger 2.

Ejército de servicio: Estados Unidos

Estados Unidos Años de servicio: 1980-presente

1980-presente Miembros de la tripulación: 4

4 Tamaño del arma principal: agujero liso de 120 mm

agujero liso de 120 mm Peso: 74 toneladas

74 toneladas Velocidad máxima: 42 mph

El M1 Abrams es el tanque de batalla principal del ejército de EE. UU. Es quizás uno de los tanques más conocidos del mundo y jugó un papel importante en varios campos de batalla modernos, incluida la guerra de Irak y la guerra de Afganistán. El M1A2 Abrams cuenta con varias características de diseño innovadoras que incluyen un potente motor de 1500 hp, un excelente sistema de blindaje compuesto y un sistema de control de incendios basado en computadora.

Sus sistemas defensivos incluyen varios sistemas de protección activa diseñados para interrumpir los misiles antitanque guiados por cable y radio y los misiles guiados. Las defensas también incluyen un sistema de extinción de incendios con halones que puede proteger a la tripulación del tanque mediante la extinción automática de incendios dentro de la cabina. El último modelo del Abrams ha demostrado ser tan efectivo que el Ejército de los EE. UU. Planea seguir funcionando hasta al menos 2050.

Ejército de servicio: Rusia

Rusia Años de servicio: 2015-presente

2015-presente Miembros de la tripulación: 3

3 Tamaño del arma principal: agujero liso de 125 mm

agujero liso de 125 mm Peso: 48 toneladas

48 toneladas Velocidad máxima: 50 mph

El T-14 Armata es la nueva generación del tanque de batalla principal ruso. Es un tanque rápido y poderoso que tiene un gran golpe gracias a un cañón principal de 125 mm soportado por un cargador automático que es capaz de disparar alrededor de 12 disparos por minuto. Se dice que tiene un rango de penetración efectivo de poco menos de cinco millas. El arma principal también es capaz de disparar todo tipo de municiones, incluidos misiles guiados, rondas de explosión explosiva y mucho más.

Lo más destacado de este tanque es la protección de la tripulación. Tiene una serie de características innovadoras e inusuales, incluida una torreta no tripulada y una armadura blindada donde todos los miembros de la tripulación se sientan juntos. Se dice que este es el primer tanque que presenta un diseño de este tipo y se cree que el tanque podría continuar funcionando incluso si la armadura principal del tanque fue penetrada pero la celda de la tripulación permaneció intacta.

Ejército de servicio: Alemania

Alemania Años de servicio: 1979-presente

1979-presente Miembros de la tripulación: 4

4 Tamaño del arma principal: agujero liso de 120 mm

agujero liso de 120 mm Peso: 68,7 toneladas

68,7 toneladas Velocidad máxima: 42 mph

El Leopard 2 es el tanque de batalla principal del ejército alemán y lo ha sido desde finales de la década de 1970. Ha visto varias mejoras y mejoras a lo largo de los años, incluida la adición de armadura deflectora en forma de flecha, sistemas digitales de control de incendios, telémetros láser, visores nocturnos avanzados y más.

Se cree que el Leopard 2 es uno de los tanques más precisos y eficientes del mundo. Ha superado al estadounidense Abrams, el British Challenger 2 y otros tanques en varias pruebas y es capaz de disparar con precisión y a largas distancias gracias a su diseño de torreta y sistemas de control avanzados.

Ejército de servicio: Estados Unidos

Estados Unidos Años de servicio: 1980-presente

1980-presente Miembros de la tripulación: 3

3 Tamaño del arma principal: 105 mm estriados

105 mm estriados Peso: 24,75 toneladas

24,75 toneladas Velocidad máxima: 45 mph

El sistema de armadura blindada M8 era un tanque ligero diseñado para ser utilizado por American Airborne. Un tanque de combate ligero que podría dejarse caer desde un avión en una función de despliegue rápido. El diseño de la armadura solo ofrece protección contra las armas ligeras antitanque, pero ofrece una potencia de fuego decente en apoyo de las tropas, incluido un cañón riflado de 105 mm y ametralladoras. El M8 también es ingenioso y puede alcanzar hasta 45 mph en la carretera.

Ejército de servicio: Suecia

Suecia Años de servicio: 2011-presente

2011-presente Miembros de la tripulación: 4

4 Tamaño del arma principal: agujero liso de 120 mm

agujero liso de 120 mm Peso: 75.0 toneladas

75.0 toneladas Velocidad máxima: 43 mph

El T Ghost sueco es un tanque camuflado que utiliza el camuflaje ADAPTIV de BAE para hacerlo invisible para los sistemas de imágenes térmicas enemigas. El tanque Ghost también utiliza un cañón principal compacto de 120 mm de alto calibre con nueva tecnología diseñada para reducir el retroceso y reducir el peso total del vehículo.

El resultado es un tanque de combate medio ágil y poderoso. La tecnología de vanguardia en este tanque, en teoría, permite a los usuarios atacar primero antes de que las fuerzas enemigas se den cuenta de que están allí.

Ejército de servicio: EE . UU.

EE UU. Años de servicio: 2007-presente

2007-presente Miembros de la tripulación: no tripulados

no tripulados Tamaño del arma principal: 30 mm

30 mm Peso: 12 toneladas

12 toneladas Velocidad máxima: 48 mph

El vehículo de combate no tripulado Black Knight es un prototipo de vehículo de combate no tripulado con la apariencia de un tanque pequeño y la potencia de fuego para igualar. Un cañón de 30 mm y una ametralladora coaxial de 7,62 mm, combinada con la capacidad de desplegarse desde un avión de transporte militar hacen de este un vehículo de combate a tener en cuenta.

El vehículo de combate no tripulado Black Knight está diseñado para ser enviado a situaciones de alto riesgo para evitar peligros innecesarios para las tropas humanas. La tecnología actual no está exenta de limitaciones y problemas con el GPS, la comunicación inalámbrica y los sensores aún deben resolverse, pero aparentemente, es un vehículo de combate que promete mucho.

Ejército de servicio: Polonia

Polonia Años de servicio: 2013-presente

2013-presente Miembros de la tripulación: 3

3 Tamaño del arma principal: 120 mm

120 mm Peso: 35 toneladas

35 toneladas Velocidad máxima: 43 mph

PL-01 es un tanque ligero polaco con una carcasa modular de cerámica y aramida y placas blindadas adicionales capaces de proporcionar una gama completa de protección contra una variedad de proyectiles, dispositivos explosivos improvisados y minas terrestres.

Equipado con un motor de 940 hp, es capaz de alcanzar una velocidad máxima de menos de 45 mph con un alcance de 310 millas. Sin embargo, lo más destacado de este tanque es la tecnología sigilosa. Como tanque sigiloso de quinta generación, es el primer vehículo blindado del mundo que es prácticamente invisible tanto para los sistemas de detección por infrarrojos como por radar. Las diversas tecnologías aquí hacen de este el tanque de sigilo más avanzado del mundo, lo cual es sorprendente teniendo en cuenta que ha salido de Polonia y no de Rusia o Estados Unidos.

Ejército de servicio: Corea del Sur

Corea del Sur Años de servicio: 2013-presente

2013-presente Miembros de la tripulación: 3

3 Tamaño del arma principal: 120 mm

120 mm Peso: 35 toneladas

35 toneladas Velocidad máxima: 55 mph

El K2 Black Panther es el principal tanque de batalla de Corea del Sur. Cuenta con un potente arma principal con carga automática que es capaz de disparar hasta 10 disparos por minuto. También utiliza municiones coreanas de ataque superior inteligentes. Este es un proyectil antitanque de ataque superior y disparar y olvidar que puede alcanzar objetivos a hasta cinco millas de distancia. Una vez disparada, esta munición desplegará un paracaídas cuando alcance el objetivo y use varios sensores de radar, radiómetro e infrarrojos para disparar hacia abajo en el punto más débil de un vehículo enemigo.

La Pantera Negra K2 también tiene una armadura compuesta clasificada con sistemas de defensa antimisiles tanto de matanza suave como de matanza dura. Los receptores de advertencia de radar, los sistemas de advertencia de aproximación de misiles y un sistema de granada de humo de detección visual e infrarroja mantienen el tanque a salvo del ataque enemigo. Haciendo que sea una máquina de combate moderna.

Ejército de servicio: EE . UU.

EE UU. Años de servicio: cancelados en 2002

cancelados en 2002 Miembros de la tripulación: 3

3 Tamaño del arma principal: 155 mm

155 mm Peso: 43 toneladas

43 toneladas Velocidad máxima: 30 mph

El XM2001 Crusader era un monstruo absoluto. La aparente "próxima generación" de obuses autopropulsados. Fue construido para ofrecer apoyo móvil y letal de artillería en el campo de batalla. Este era un sistema de artillería automatizado capaz de disparar hasta 12 disparos por minuto a través de su gran cañón de 155 mm.

Sin embargo, este vehículo nunca despegó realmente, ya que el proyecto de $ 11 mil millones fue desechado en 2002 por temor a que el obús autopropulsado fuera demasiado inexacto y no lo suficientemente móvil.

Si bien la mayoría de los tanques en esta lista podrían usarse para la batalla y el combate en tiempos de guerra, algunos tienen otros usos. Este monstruo es conocido como Big Wind. Un tanque ruso T-34 que se ha convertido en una máquina de extinción de incendios. El arma principal ha sido retirada y reemplazada por dos motores a reacción MiG-21. Luego se alimenta agua a través de los motores y se rocía a alta velocidad sobre incendios peligrosos.

Puede parecer extraño y maravilloso, pero es fantástico para apagar incendios peligrosos en pozos petroleros y demás. Brillante ver que algo mortal se convierte para salvar vidas en lugar de tomarlas.