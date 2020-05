Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Tile es mejor conocido por sus rastreadores Bluetooth . Puede conectarse a Tile y usarlo para realizar un seguimiento de sus posesiones; el ejemplo clásico son sus llaves, por ejemplo.

Pero Tile está pasando mucho más a medida que la compañía busca expandir su oferta, lo que facilita el seguimiento de sus posesiones o la búsqueda de artículos que extravía.

Así es como funciona Find with Tile y todo lo que necesita saber.

Tile es una compañía que ofrece rastreadores que se conectan a través de Bluetooth Low Energy (Bluetooth LE o BLE), lo que le permite al propietario usar una aplicación de teléfono inteligente para localizar esos rastreadores a pedido.

La compañía vende una variedad de rastreadores diferentes: Tile Pro, Tile Mate, Tile Slim (y varios modelos más antiguos), así como otros dispositivos compatibles con Bluetooth, como auriculares.

En el caso de los auriculares, no necesitará un rastreador de Tile separado para él, el sistema se ejecutará utilizando el hardware Bluetooth nativo del dispositivo, que se conoce como Find with Tile, siempre que esa tecnología sea compatible.

squirrel_widget_168258

Hay 26 millones de Tiles por ahí (según las cifras de 2019), con 6 millones de solicitudes de ubicación todos los días, y Tile informa que tiene más del 90 por ciento del mercado de rastreadores Bluetooth de EE. UU., Por lo que es un sistema bastante expansivo.

Como acabamos de mencionar anteriormente, Find with Tile expande el sistema Tile más allá de sus propios rastreadores. Permite que otros dispositivos Bluetooth se incluyan en el ecosistema de Tile, lo que significa que puede encontrar y ubicar esos dispositivos tal como lo haría con un rastreador de Tile.

Por ejemplo, hay soporte de Bose, lo que significa que puede registrar los auriculares SoundSport en la aplicación Tile y puede usar la aplicación para encontrar esos auriculares. La tecnología inalámbrica Sennheiser Momentum también ofrece la tecnología. No hay nada que agregar al hardware, todo está basado en software y utiliza el chip y la batería Bluetooth existentes de los auriculares.

El sistema Find with Tile está diseñado para enlazar muchas más cosas, lo que significa que puede realizar un seguimiento de una amplia gama de elementos diferentes, con más de 20 asociaciones ya anunciadas.

El objetivo de Tile es vincular todos sus dispositivos para que pueda localizar fácilmente algo que pierde en su casa, dejarlo en el gimnasio, en un autobús o en cualquier otro lugar.

El sistema de ubicación de mosaico utiliza ese BLE para conectarse a dispositivos; todo lo que necesita es Bluetooth y algo de duración de la batería. Cuando un dispositivo está dentro del alcance, simplemente puede abrir la aplicación en su teléfono, tocar el mosaico y encontrarlo; el mosaico reproduce una melodía para que pueda encontrarlo.

Si está fuera del alcance, puede ver la última ubicación registrada (que se toma de la ubicación de su teléfono en ese momento), por lo que puede volver sobre sus pasos para encontrar ese artículo perdido.

Pero también hay una comunidad mucho más grande aquí. Si ya no estás en esa área, puedes tocar el botón para notificarte cuando encuentres tu dispositivo y el resto de la comunidad de Tile entre en juego. Cuando otro usuario de Tile detecta su artículo perdido, la ubicación se le devuelve.

Todo es anónimo, por lo que no sabe quién detecta su artículo y no saben que lo han detectado, solo tendrá que pasar la ubicación a su aplicación para que pueda ir y encontrar sus pertenencias faltantes.

Al utilizar esta comunidad más amplia, Tile tiene una gran ventaja: si vives en cualquier tipo de área urbana o suburbana, es probable que haya miles de usuarios de Tile a tu alrededor, por lo que localizar cosas que podrías perder se vuelve más fácil. A medida que la comunidad crezca a través de más asociaciones, la densidad de la comunidad Tile aumentará, lo que aumentará nuevamente la probabilidad de que se encuentre su artículo perdido.

El sistema también funciona en reversa: puede usar cualquier mosaico para encontrar su teléfono presionando dos veces el botón.

squirrel_widget_168266

Hay dos lados en esta pregunta. En primer lugar, Tile puede ejecutarse en forma de software cuando sabe qué hardware de Bluetooth hay en un dispositivo. Volviendo a los auriculares Bose SoundSport, por ejemplo, era una solución de software añadida cuando los auriculares ya estaban a la venta.

Pero Tile también ha trabajado en la creación de asociaciones para integrar la funcionalidad de Tile con los proveedores de hardware Bluetooth. Esas compañías incluyen:

Qualcomm

Dialog Semiconductor

Laboratorios de silicio

Ciprés

Toshiba

Semiconductor nórdico

Estas empresas se encuentran entre los mayores proveedores de Bluetooth en el mercado y esto significa que si una empresa está fabricando un nuevo dispositivo, por ejemplo, un rastreador de actividad física, pueden optar por tener la ubicación de Tile como una característica de sus auriculares, ya que es compatible de forma nativa con Bluetooth hardware. Nordic Semiconductor, por ejemplo, es utilizado por Garmin y Polar, por lo que podría ofrecer Find with Tile en dispositivos futuros.

Hay algunas grandes marcas que ya trabajan con Tile, que incluyen:

Bose

Cráneo de caramelo

Samsonite

Herschel

Lejos

KeySmart

Xfinity

Monstruo

Nómada

Impulsado

Algunos productos de esas marcas incluirán la función Buscar con mosaico, lo que facilitará la ubicación de esos artículos en el hogar o cuando esté fuera de casa.

Sin embargo, la ubicación de sus dispositivos no se detiene con su teléfono. Tile también tiene asociaciones con Google y Amazon, lo que significa que puede usar Google Assistant o Alexa para encontrar dispositivos también, lo que significa que puede usar su voz. También puedes usar los atajos de Siri .

Tile también admitirá Assistant Connect, que es la característica de Google que permite la interacción sin usar la nube de Google. En este caso, podrá ubicar un mosaico usando su Google Home o Nest Hub y no se necesita información a través de la nube; puede ser punto a punto dentro de su hogar.

Usando Amazon Alexa, por ejemplo, debe habilitar la habilidad Tile, iniciar sesión en su cuenta para vincularlos, luego simplemente puede decir "Alexa, pedirle a Tile que encuentre mis llaves", encontrará y sonará el dispositivo en su llaves.

También hay un juego en casa más grande con Tile. Comcast es a la vez un inversor y socio en Tile y sí, los decodificadores de Comcast también se pueden usar para la funcionalidad de Tile, buscando elementos perdidos de su televisor.

Para el Reino Unido, dado que Comcast compró Sky, es probable que la misma funcionalidad se expanda a los decodificadores de Sky en el futuro. Eso no solo podría ayudarlo a localizar algo que ha perdido en la casa, sino que también ayuda a expandir la red de Tile a través de ubicaciones domésticas para ampliar nuevamente la red de la comunidad de Tile.

La mayoría de las funciones de Tile están disponibles para usted sin pagar nada adicional; en primer lugar, está cubierto por el costo de comprar el dispositivo. Pero hay una oferta de suscripción con un nivel Premium, que desbloquea algunas características adicionales.

Por un costo anual de $ / £ 29.99 (o $ / £ 2.99 por mes) puede acceder a una variedad de otras funciones:

Uso ilimitado de dispositivos Tile con amigos de la familia.

Alerta inteligente para informarle si se va de casa sin algo que normalmente toma

Historial de ubicaciones de 30 días para que pueda ver dónde ha estado Tile

Reemplazo gratuito de la batería para el Tile Pro o Mate

Garantía de 3 años en sus azulejos

Atención al cliente premium

Apple anunció recientemente que fusionaría Find My Friends y Find My iPhone en una nueva aplicación Find My. Hay rumores de que Apple está interesada en lanzar una etiqueta propia , similar a Tile.

El servicio Find My de Apple actualmente usa servicios de ubicación en su iPhone, Watch y otros dispositivos para ayudarlo a localizarlos, algo que puede hacer a través de iCloud o en su iPhone o iPad.

Aunque Apple no ha hecho ningún anuncio sobre un rastreador, esto estaría completamente separado del sistema de Tile. Potencialmente, serviría perfectamente a los usuarios de Apple (como lo hace para el seguimiento de iPad o iPhone, por ejemplo), pero si alguna vez se extendería al hardware que no sea de Apple, simplemente no lo sabemos.

squirrel_widget_168274