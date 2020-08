Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - El episodio 65 de Pocket-lint Podcast ya está disponible para transmitir y descargar.

Esta semana, Pocket-lint Mike Lowe está aquí para contarnos sobre el lanzamiento del Samsung Galaxy Unpacked Note 20. ¿Qué reveló Samsung, deberíamos emocionarnos y cuánto va a costar todo?

Stuart habla con el cofundador y CEO de What3Words, Chris Sheldrick, sobre el mapeo del mundo, y Max Freeman-Mills de Pocket-lint ha estado durmiendo en el trabajo, probando bien el Withing Sleep Analyzer para ser más preciso, se une a nosotros más tarde para contarnos nosotros si vale su dinero en efectivo.

Puede escuchar el último episodio a continuación, junto con las entregas anteriores, y también descubrir cómo suscribirse al Podcast Pocket-lint a través de Acast aquí .

También está disponible en Spotify , iTunes , Google y vía RSS .

El podcast semanal se activa todos los viernes por la mañana y le ofrece 30 minutos de las últimas noticias tecnológicas, una entrevista de la mejor industria y reseñas de diferentes dispositivos en las categorías más comentadas, todas con el conocimiento y la experiencia del equipo de Pocket-lint y , a veces, invitados especiales.

Hablaremos con fabricantes de teléfonos inteligentes y hogares inteligentes, y muchos otros magos tecnológicos en las próximas semanas y meses, así que asegúrese de recibir cada episodio automáticamente en el dispositivo que elija.

Echa un vistazo a las personas que hemos entrevistado en episodios anteriores del podcast Pocket-lint:

Stuart habla con el cofundador de la empresa de tecnología de voz AI Sonantic, Zeena Quershi, sobre la creación de una AI de voz que pueda llorar

Stuart habla con Daniel Mansson, el fundador de Flow, un tratamiento sin drogas para la depresión que consta de unos auriculares de estimulación cerebral y un programa de terapia de aplicaciones sobre cómo la nueva tecnología puede ayudar a las personas que sufren de depresión.

Stuart habla con Nick Holroyd, director técnico y diseñador jefe del equipo Ineos de la Copa América para revelar cómo están usando los datos para ayudar a llevar a casa una victoria en el evento deportivo internacional más antiguo del mundo.

Stuart habló con el fundador de la startup Exeger, quien explicó cómo su empresa puede imprimir células solares en dispositivos; de esa manera, pueden alimentarse con luz sin la necesidad de paneles solares más voluminosos.

Stuart habló con el jefe británico de Bolt cuando el Reino Unido entró en la fase de prueba de los eScooters en las calles del país.

Después de la noticia de que Bose se retiró del mercado de la realidad aumentada, fue apropiado que Stuart entrevistó a un miembro del panel de votación de los juegos BAFTA sobre el futuro de la realidad aumentada en general.

Entrevistamos al ex director de visualizaciones de Microsoft que detalló el futuro del trabajo remoto y la educación en un mundo posterior al coronavirus.

Rik entrevistó al vicepresidente de programación de Roku sobre el canal gratuito de Roku y cómo la transmisión se disparó durante el bloqueo.

El productor musical de renombre mundial y líder de la experiencia de sonido de Sonos habló con Rik sobre Sonos Arc, las complejidades de mezclar música en Dolby Atmos y cómo el mejor equipo de sonido debería pasar a segundo plano.

Hablamos con el gerente de productos de entretenimiento de Vicon sobre cómo el mundo de la captura de movimiento está cambiando la forma en que se crean las películas y los juegos.

Stuart habló con el productor musical, el remezclador y el cantante / compositor para descubrir algunos de los trucos tecnológicos disponibles para hacer que la música suene mejor.

Stuart habló con el inventor de una nueva lámpara de escritorio que puede ayudar a las personas disléxicas a leer normalmente por primera vez.

Stuart habló con el antropólogo, profesor distinguido de la Universidad Nacional de Australia y vicepresidente de Intel sobre cómo estamos cambiando la forma en que interactuamos con la tecnología. También explicó lo que significa salir del encierro y cómo podríamos usar el rastreo de contactos para hacerlo realidad.

Como parte del mes de la sostenibilidad de Pocket-lint, hablamos con Intel y Accenture sobre cómo están trabajando con la Fundación Ambiental de Sulubaaï para monitorear los arrecifes de coral utilizando IA.

Stuart se reunió con el director de sostenibilidad internacional de Dell para hablar sobre cómo la empresa aborda el respeto al medio ambiente con sus productos. También hablaron sobre los planes de Dell para el futuro y cómo ya está cambiando la forma en que la empresa construye y diseña sus computadoras.

Continuando con nuestro mes de la sostenibilidad, Stuart conversó con Resideo, el nuevo hogar para los productos para el hogar de Honeywell, sobre cómo la calefacción inteligente puede ahorrarle paquetes, al tiempo que ayuda al planeta al reducir su consumo de energía.

Como parte del mes de la sostenibilidad de Pocket-lint, hablamos con el cofundador de Forest Carbon sobre cómo todos podemos plantar muchos más árboles para compensar nuestras huellas de carbono y ayudar a salvar el planeta.

Stuart conversó con el cofundador de la tienda de chocolate en línea, Cocoarunners.com, sobre cómo el descubrimiento de nuevos productos en línea puede ser más fácil y mejor para los consumidores.

Nos reunimos con el director de automóviles conectados de Jaguar Land Rover en el CES a principios de este año para hablar sobre el nuevo Land Rover Defender por qué necesitará que su automóvil no tenga una, sino dos tarjetas SIM.

Stuart habló con el fundador y CEO Trustpilot sobre la importancia de las reseñas de los clientes en línea, cómo su empresa se asegura de que las reseñas sean reales y para obtener algunos consejos para detectar reseñas falsas en lugar de reales.

Rik conversó con una de las fuerzas impulsoras detrás de uno de nuestros juegos favoritos de todos los tiempos, LittleBigPlanet, sobre su último juego: Dreams. Reveló por qué es uno de los proyectos de PS4 más ambiciosos de todos los tiempos y por qué es genial para jóvenes y mayores.

Nos reunimos con el jefe de marketing de Lego en el Reino Unido e Irlanda, Marius Lang, para hablar sobre los sets de realidad aumentada Hidden Side de la compañía, el futuro de Lego y si habrá una Lego Movie 3.

Rik se puso en contacto con el director general de HTC Europa, Graham Wheeler, para hablar sobre la expansión de la gama de auriculares HTC Vive Cosmos, cómo la realidad virtual está creciendo en general y los planes futuros para la empresa en el centro de la misma.

Stuart conversó con el renombrado orquestador y compositor de películas y televisión, Jonathan Beard, quien ha trabajado en muchas series de primer nivel, como The Mandalorian, The Walking Dead y The Handmaids Tale. Tiene mucho que decir sobre cómo la tecnología ha cambiado el negocio de la música para el cine y la televisión.

Stuart se reunió con el dúo detrás de la empresa de datos y seguimiento de deportes en 3D en tiempo real y de alto rendimiento Sportable para discutir cómo la tecnología de la empresa ayuda a mejorar el rugby y otros deportes, tanto para jugadores, entrenadores como para fanáticos.

Durante el CES a principios de enero de 2020, nos reunimos con el jefe global de planificación de productos de Panasonic TV para hablar sobre los nuevos televisores de la compañía, la importancia del Modo Cineasta y si los servicios como Netflix realmente mantienen a la gente mirando la televisión.

A fines del año pasado, Stuart organizó un par de charlas junto a la chimenea con varios oradores invitados en Xerocon. Usó su pase de acceso al backstage para ponerse al día con el cofundador y director gerente de Xero, Gary Turner, quien explicó cómo la compañía está adoptando tecnología como la inteligencia artificial para facilitar la persecución de pagos atrasados.

Cuando visitó CES en Las Vegas en enero de 2020, Stuart se reunió con el fundador y director ejecutivo de GoPro, quien le explicó qué ha estado haciendo la compañía y qué nos tiene reservado a continuación.

Nos reunimos con el cofundador de LoveFilm para hablar sobre su último papel como CEO de Pharmacy2U y cómo las recetas en línea y la atención médica cambiarán en el futuro gracias a Internet y la inteligencia artificial.

Stuart se sentó con el director gerente de la reconocida marca de altavoces Linn, para hablar sobre todo lo relacionado con la música y cómo nuestros hábitos y gustos han cambiado a lo largo de los años de una experiencia musical analógica a una digital.

Hablamos con el director de tecnología de Vodafone en el Reino Unido sobre el continuo lanzamiento de 5G de la compañía y por qué esta generación de tecnología de red es diferente a la anterior.

Stuart se puso al día con el estudiante que no solo ganó la etapa británica del premio James Dyson, sino también el premio global general de £ 30,000. Ella habló sobre su invento ganador, un nuevo bioplástico hecho de desechos orgánicos de pescado, y lo que significaba para ella ganar el honor general.

Hablamos con el director de marketing de productos de Bowers & Wilkins sobre lo importante que es tener buenos altavoces y cómo la empresa desarrolló el sistema de sonido para el televisor OLED + 984 de Philips.

Stuart se reunió con el ciclista de montaña profesional Danny MacAskill, quien le explicó el trabajo y la tecnología necesarios para sus increíbles videos de YouTube, además de sus planes para el futuro.

Stuart se reunió con el vicepresidente de hogares inteligentes de Amazon para hablar sobre el futuro de Alexa y el trabajo que se está realizando entre bastidores para abordar las preocupaciones de privacidad.

Charlamos con la banda emergente Bamily sobre el uso de la tecnología en la música y por qué no importa en qué calidad digital escuches, siempre y cuando estés escuchando.

La ex estrella de rugby de England and Wasps habló con Stuart sobre la tecnología deportiva y cómo se puede utilizar mejor para el entrenamiento. Él tampoco se contuvo.

Recibimos una idea de los efectos especiales de Hollywood y los actores digitales del ganador del Oscar Franklin en una gran entrevista.

Dorogusker nos dio su opinión sobre tiendas como Amazon Go y si los clientes alguna vez se sentirán cómodos con los sistemas de "pago invisible".

El editor Chris habló con el ex francotirador de SBS y Royal Marine, ahora personalidad de la televisión y autor que reveló lo que piensa sobre los últimos relojes deportivos de Garmin y por qué sus amigos no lo invitan a jugar al paintball.

Hablamos con el cofundador de Zappar, Caspar Thykier, quien reveló cómo la realidad aumentada puede mejorar nuestras vidas en los próximos años.

Stuart se sentó con la estrella de Red Dwarf, Robert Llewellyn, quien es un amante confeso de los autos eléctricos, para conversar sobre las formas de ahorrar energía y reducir las facturas en nuestras casas inteligentes.

Hablamos con el jefe de pantalla visual de Samsung sobre el concepto de Wall TV de la compañía. Además, reveló por qué las pantallas están cambiando la forma en que compramos, los eventos deportivos y mucho más.

Recién llegado de Gamescom, Rik Henderson de Pocket-lint se reunió con Jordan Woodward, el diseñador principal de niveles de Rebellion, para hablar sobre el nuevo juego de la compañía, Zombie Army 4: Dead War, las suscripciones y las discusiones más amplias sobre las actualizaciones del juego.

Stuart entrevistó a Sir Bradley Wiggins, cinco veces medallista de oro olímpico en ciclismo. El ex ganador del Tour de Francia y muchas otras carreras habla sobre el ciclismo, el lanzamiento de su nueva gama de bicicletas para niños con Halfords y cómo usó la tecnología para entrenar.

Rik Henderson, el experto en juegos residente de Pocket-lint, voló a Los Ángeles para entrevistar a Anthony Nicholson, productor senior de Gearbox Software para hablar sobre el último juego de la compañía; Borderlands 3.

Stuart habló con el Dr. Alex Allan, el CTO y cofundador de la startup de inteligencia artificial Kortical sobre la inteligencia artificial y cómo tiene el potencial de cambiar fundamentalmente la forma en que trabajamos y jugamos durante la próxima década y más allá.

Stuart conversó con el CTO del hipódromo de Ascot, George Vaughan, sobre cómo el sitio está adoptando la tecnología para mantenerse relevante.

Stuart habló con Rhys Morgan, director de la Real Academia de Ingeniería, sobre cómo la Academia está trabajando para involucrar a más personas en el comercio.

Scott Harvey, editor de Global Dating Insights, nos habló sobre el estado de las citas en línea y cómo está cambiando los comportamientos románticos tradicionales.

Stuart conoció a Gareth Cousins, un mezclador de sonido de Hollywood que ha trabajado en innumerables películas y programas, incluidos Gravity, Our Planet de Netflix, Baby Driver y Batman Begins.

Swupnil Sahai explicó todo sobre su inteligente aplicación Apple Watch, Swing, que rastrea tus tiros de tenis en la cancha.

El colaborador de Pocket-lint, David Phelan, habló con el equipo detrás del nuevo rediseño de la cabina de Virgin Atlantic.

Lee Armstrong, director de tecnología de Plane Finder, un sitio web que rastrea miles de aviones todos los días mientras vuelan por nuestros cielos, habló sobre la WWDC y cómo rastrea aviones en todo el mundo.

Stuart entrevistó al CEO de Twitter y Square, Jack Dorsey, durante la London Tech Week para hablar sobre el futuro del efectivo.

Stuart habló con Jonathan Nicholson, subdirector de comunicaciones de la Autoridad de Aviación Civil para hablar sobre el futuro de los drones.

Rik Henderson entrevistó a Phil Tufnell sobre el cricket, la tecnología en el deporte y cómo los clubes regionales pequeños pueden ser sostenibles a través de la tecnología de energía solar.

Stuart se reunió con el presidente de Qualcomm, Cristiano Amon, en el evento de lanzamiento de EE 5G para hablar sobre por qué él y la compañía creen que 5G es tan importante.

David Phelan, colaborador de Pocket-lint, entrevistó a Julian Stanford, el responsable de Dolby Cinema en Europa

En nuestro primer episodio, el gerente de proyectos de Rolls-Royce, David Monks, habló con Stuart en la fábrica de la compañía en el Reino Unido en el campo de Sussex.

Escrito por Rik Henderson. Edición por Stuart Miles.