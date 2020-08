Los mejores gadgets de los 80 que definieron una década

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - En muchos sentidos, la década de 1980 parecía una época más sencilla. No había redes sociales; sin teléfonos inteligentes; de hecho, había pocos teléfonos móviles. No vivíamos nuestras vidas en línea y su jefe no podía comunicarse con usted a todas horas del día.

Sin embargo, eso no quiere decir que fuera una era analógica de lento progreso, ni mucho menos. Los gadgets, consolas de juegos, relojes y juguetes electrónicos de hace casi cuarenta años allanaron el camino para la tecnología avanzada que disfrutamos hoy.

Tenemos mucho que agradecer a esos ingenieros de los 80 y, para celebrar sus logros, hemos seleccionado los mejores gadgets de los 80 para que te sientas nostálgico.

Sistema de entretenimiento de Nintendo

Otra importación japonesa icónica de la década de 1980 fue el Nintendo Entertainment System, o NES.

Una versión remodelada de la Family Computer de la compañía, o Famicom, la NES de 8 bits se diseñó originalmente para ser una empresa conjunta entre Nintendo y Atari hasta que una disputa sobre la licencia significó que Nintendo decidió hacerlo solo. Ayudó a sacar a la industria del juego de la depresión de 1983 al ofrecer controladores más fáciles de usar, gráficos estandarizados y una variedad más amplia de géneros de juegos. Trajo juegos de arcade muy populares, incluido Donkey Kong, a los televisores domésticos.

Sony Walkman

Antes de que el iPod acabara con toda una industria, el Sony Walkman era el reproductor de casetes portátil original e imprescindible.

A diferencia de los reproductores de radio portátiles, el Walkman fabricado en Japón permitía a las personas elegir qué escuchar a través de auriculares portátiles y hacer listas de reproducción en cinta, junto con las frecuencias de radio FM y AM. Al igual que con Speak and Spell de Texas Instrument, el primer modelo llegó a las tiendas a fines de la década de 1970, pero saltó a la fama durante las dos décadas siguientes. Tan omnipresente se volvió que la palabra Walkman incluso entró en el diccionario de inglés en 1986. El modelo en la foto es el WM-F77.

Simn juego

Otro clásico de los 80 que todavía se vende hoy en día es el juego Simon. Nombrado en honor al juego Simon Says, la premisa del juguete es simple: los paneles de colores se iluminan y tienes que repetir el patrón y los tonos que crea.

Sin embargo, a pesar de este juego simple, fue una gran hazaña de ingeniería en el momento de su lanzamiento en 1978 y se convirtió en un ícono de la cultura pop durante la década de 1980.

Habla y deletrea

Una de las primeras PC portátiles y consolas de juegos del mundo, el Speak and Spell educativo de Texas Instruments se presentó durante los Consumer Electronic Shows de 1978.

Su pantalla visual fue una de las primeras de su tipo y utilizó cartuchos intercambiables para permitir que los niños jugaran diferentes juegos, con el objetivo de ayudar a mejorar su ortografía y vocabulario. Se convirtió en uno de los juguetes icónicos de la década de 1980 hasta que se lanzó su modelo final en 1992, y el uso del primer microcontrolador y sintetizador de voz de un solo chip allanó el camino para muchos de los dispositivos que usamos hoy.

Computadora de bolsillo afilada

La década de 1980 fue la década del microprocesador, liderada por Sharp y su gama de computadoras de bolsillo. Estos dispositivos se parecían a las calculadoras, pero funcionaban de manera similar a cómo usamos los teclados en las PC y portátiles de hoy en día.

Debajo de una pantalla LCD de matriz de puntos de 24 dígitos se encontraba un teclado completo estilo QWERTY que podía usar para programar el código BÁSICO. Se decía que la batería de la computadora duraba 200 horas e incluso venía con un conector que le permitía conectar una impresora o unidad de cinta.

Apple Macintosh 128K

Mucho antes de que Steve Jobs presentara el iPhone en el escenario de Cupertino en 2007, su compañía se especializó en computadoras personales. El primero de los cuales se conoció como Apple Macintosh. Más tarde fue rebautizado como Macintosh 128K para diferenciarlo de su sucesor, el Macintosh 512K.

Lanzado con gran fanfarria en 1984, el director de Alien, Ridley Scott, creó el anuncio ahora infame para la computadora, transmitido durante la Superbowl de ese año. El Macintosh 128K obtuvo su nombre por el hecho de que funcionaba con 128K de RAM. Tenía un monitor CRT de 9 pulgadas, una unidad de disquete de un solo lado y tenía un asa en la parte superior que significaba que se podía mover de un lugar a otro.

Espectro ZX

Los jugadores de PC de hoy en día le deben mucho al ZX Spectrum. Cuando el Entertainment System de Nintendo y el Master System de Sega ingresaron a los hogares, el Spectrum de 16KB (o 48KB) ofreció algo un poco diferente.

En desacuerdo con las palancas de mando y los botones de las máquinas recreativas y las consolas, cada tecla del teclado tenía múltiples funciones y se usaba para jugar, así como para presentar la programación a las masas. Incluso podría obtener software de arqueología en 1982. El éxito de la computadora le valió a su inventor Clive Sinclair el título de caballero.

Motorola MicroTAC

Una ruptura con los gruesos diseños de "ladrillos" que lo precedieron, el MicroTAC de Motorola fue el primer teléfono plegable analógico verdaderamente compacto. Lanzado en 1989 y con un precio de venta al por menor de $ 3,000, o alrededor de £ 1,750, TAC significa Cobertura de área total dada su dependencia de señales analógicas de gran alcance.

Encima del teclado de 12 botones había una pantalla de matriz de puntos de 8 caracteres. Había dos botones de volumen en el lateral y, junto con una boquilla y un timbre integrados, este diseño formaría la base de muchos de los teléfonos que siguieron.

Banco de datos de Casio

Es un testimonio de lo geniales e icónicos que se volvieron los relojes Casio Databank: todavía se venden en varios modelos y diseños en la actualidad.

Uno de los modelos originales de este reloj calculador, la versión dorada del DBC 610 (en la foto), fue lanzado por primera vez en 1985 y luego relanzado debido a la demanda popular. Los diseños de estas versiones modernas apenas se han desviado del original y aún cuentan con un teclado de membrana, con botones físicos Mode y Adjust en el lateral.

Epson ET-10

Computadoras de bolsillo. Consolas de juegos de bolsillo. La década de 1980 fue la década de la tecnología de bolsillo. La versión de Epson de esta tendencia fue la ET-10, o Epson Elf, el primer televisor del mundo con una pantalla a color de cristal líquido que podía llevar consigo.

Lanzada en agosto de 1984, la pantalla de 2 pulgadas del ET-10 fue realmente innovadora y se sentó junto a un altavoz. Toda la unidad parecía una radio portátil, con antena en la parte superior.

Polaroid Sun AF 660

Las cámaras Polaroid han experimentado un resurgimiento últimamente, gracias en parte al lanzamiento de un modelo digital de aspecto clásico llamado One Step Plus. Sin embargo, los diseños originales, como el Polaroid Autofocus Lightmixer 660 en la foto, todavía se pueden encontrar en sitios de subastas que se venden por sumas decentes.

Como parte de la serie Polaroid 600, el Autofocus 660 (también conocido como AF 660) tenía una lente de 116 mm y fue el primero en el rango en utilizar la tecnología patentada Sonar Autofocus de Polaroid. Este sistema usaba sensores para establecer qué tan lejos estaba un sujeto, usando pulsos de sonda, para lograr una toma de autoenfoque precisa.

Nintendo Game Boy

Recién salido del éxito de su Nintendo Entertainment System, el gigante japonés lanzó una versión portátil de su consola de 8 bits llamada Nintendo Game Boy en 1989. Utilizó efectivamente los mismos controles A y B y el pad D que se ven en la NES, colocados debajo una pantalla LCD verde de 4,7 cm x 4,3xm "sopa de guisantes". Usando cartuchos de ROM también similares en diseño a los usados en la NES, estos juegos podrían insertarse y quitarse en la parte posterior del dispositivo.

La Game Boy funcionaba con cuatro pilas AA y era una consola increíblemente robusta, lo que la convertía en una opción popular entre los niños. La Game Boy y su sucesora, la Game Boy Color, han vendido más de 118 millones de unidades y han generado varios modelos posteriores, a saber, Game Boy Lite y Game Boy Advance.

Reproductores de VHS

¿Qué lista de gadgets de los 80 estaría completa sin el humilde reproductor de VHS? Poder ver películas en casa, navegar y seleccionar de su Blockbuster local y disfrutarlas cómodamente.

Grabar programas y películas directamente de la televisión, qué maravilla. Luego, rompa las pestañas de la cinta para evitar que sus seres queridos borren sus grabaciones favoritas. Ah, qué época tan clásica.

Boombox

En la década de 1980, los reproductores de música eran más grandes, más atrevidos y mucho más directos. Estos gigantes que funcionan con baterías eran brillantes para entretener a las masas o molestar a Joe Public mientras caminabas y te disparaban uno desde el hombro.

Difícilmente conveniente, no terriblemente portátil, pero ciertamente un dispositivo majestuoso de la época.

El lapper

Es un dispositivo muy estadounidense, pero conocido en todo el mundo. El Clapper es un dispositivo simple que se conecta a un enchufe de pared y luego le permite encender y apagar dispositivos o luces con un simple aplauso.

El Clapper era, por supuesto, propenso a tener problemas y un ruido fuerte como el ladrido de un perro o los sonidos de la televisión podrían ser suficientes para activarlo. No es tan útil como los productos inteligentes actuales, pero ciertamente es un dispositivo ingenioso para la época.

Escrito por Victoria Woollaston. Edición por Adrian Willings.