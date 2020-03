Los grandes éxitos de Apple: el mejor equipo de Apple

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Al igual que su banda favorita, su firma de tecnología favorita probablemente ha tenido muchos éxitos y fallas. Pero a diferencia de muchas bandas, Apple ha tenido más que su parte justa de éxitos absolutos.

Apple puede equivocarse de vez en cuando, pero cuando lo hace bien tiene un efecto increíble: mientras que algunas empresas sueñan con cambiar el mundo una sola vez, Apple ha transformado la tecnología una y otra vez.

Ven con nosotros mientras descubrimos los rellenos de piso de Apple, los golpes absolutos que nos hacen agitar los brazos en el aire como si simplemente no nos importara.

La Mac fue un triunfo. Fue la primera computadora de mercado masivo con una interfaz gráfica de usuario y un mouse, y fue diseñada específicamente para ser utilizada por personas normales. Como Steve Jobs le dijo al personal de Apple en 1984, fue "increíblemente genial". Apple había intentado hacer una computadora gráfica antes con la Lisa, pero costó más que un automóvil; el Macintosh era mejor y mucho más barato también. Pero Apple no iba a correr ningún riesgo, e invirtió enormes sumas de dinero en la publicidad del lanzamiento de la Mac. Quizás recuerdes su famoso video Superbowl "1984", dirigido por Blade Runner y el director de Alien Ridley Scott.

Esta es la computadora que salvó a Apple, que estaba en crisis en la década de 1990. El extraordinario iMac de Steve Jobs y Jonathan Ive no parecía nada en la Tierra. Las PC eran blandas, cajas de color beige. Los iMacs eran hilarantemente brillantes y parecían dulces gigantes. Las PC tenían disquetes. Los iMacs no lo hicieron, causando el tipo de comentario negativo al que se acostumbraría en las próximas décadas, ya que rápidamente abandonó las tecnologías que creía que estaban a punto de desaparecer.

El iMac fue un éxito monstruoso, aunque con el tiempo se volvió un poco menos divertido: aparte de ser una computadora todo en uno, los iMacs de hoy en día tienen muy poco en común visualmente con sus homónimos de color caramelo. Pero es completamente posible que si no fuera por la diversión de los iMacs, incluso hoy en día no habría una Apple.

“Sin conexión inalámbrica. Menos espacio que un nómada. Cojo." La cita despectiva de Rob Malda sobre el reproductor de MP3 de Apple ha pasado a la historia junto con la negativa de Decca a The Beatles porque "la música de guitarra está en camino". Pero tenía un punto: en el papel, el iPod era menos capaz que otros reproductores de MP3 en el mercado, y al principio, ni siquiera funcionaba con Windows. Lo que hizo que el iPod fuera especial fue la forma en que funcionaba, la forma en que se sentía y la forma en que se integraba con iTunes para que la compra de música fuera fácil. El iPod cambió a Apple en un nivel fundamental: la compañía llamada Apple Computer pronto descubriría que las computadoras constituirían solo una pequeña parte de su negocio.

¿Alguien dijo iTunes? iTunes comenzó como una aplicación de administración de música y una manera fácil de extraer música del CD para ponerla en su iPod, algo por lo que las compañías discográficas estaban furiosas en ese momento. Pero en 2003, en el apogeo de la piratería de música en línea, iTunes obtuvo iTunes Music Store para descargar música de manera fácil y económica. Las compras estaban protegidas contra copias para mantener contentas a las compañías discográficas y Apple vendía montones de descargas. En los días previos a la transmisión, era una de las pocas ofertas de música legales que la gente realmente estaba dispuesta a pagar, y allanaría el camino para la venta de aplicaciones en un futuro no muy lejano. Simplemente no mencione las primeras versiones de la aplicación de Windows ...

Los primeros iBooks tomaron los dulces diseños del iMac para producir lo que creemos que son las computadoras portátiles más divertidas jamás diseñadas. A medida que los iBooks se volvieron más elegantes y menos extravagantes, los iBooks también lo hicieron: los diseños funky de la cubierta del iBook G3 fueron reemplazados por las líneas frías y limpias de los modelos "Snow" después de solo dos años. Nos entristeció verlos desaparecer, aunque entendemos el cambio: en 2001, las señales de diseño del iMac e iBooks ya habían sido tan imitadas que se habían convertido en clichés del diseño. Y los modelos Snow eran mejores: más pequeños, más sobrios y mucho más duraderos.

Antes del PowerBook G4, los usuarios de computadoras portátiles tenían una opción. Podrías tener bien. Podrías tener portátil. Pero no podrías tener ambas. Las buenas computadoras portátiles te dislocarían el hombro; los portátiles apenas podrían contar hasta diez. Eso cambió con el G4, su procesador de 867MHz casi tan capaz como el chip de 1GHz en la computadora de escritorio Power Mac. Esta era una computadora adecuada que resultó ser pequeña.

El G4 fue la última generación del PowerBook, sucedido por el MacBook Pro con tecnología Intel, pero aunque el MacBook Pro era diferente en su interior, mantuvo el exterior en gran medida igual. Todavía puede ver ecos del G4 en los MacBooks y MacBook Pros de hoy.

Apple no inventó la tableta: Microsoft estaba tratando de hacer que la gente se interesara en su Tablet PC casi una década antes. Lo que Apple hizo con el iPad fue perfecto. En lugar de tratar de meter una PC completa en una tableta, que era el enfoque de Microsoft, Apple se quedó con el mismo sistema operativo móvil que el iPhone. Mientras algunos se burlaban, ¿cómo podría alguien hacer algo sensato en un teléfono inteligente glorificado? - la mayoría de nosotros vimos el iPad por lo que era: una computadora portátil extraordinariamente útil que es ideal para todo, desde Netflix hasta el cálculo de números. Los iPad Pro de hoy superan a muchos portátiles y ejecutan aplicaciones de escritorio.

El MacBook Air fue el primer portátil pequeño de Apple desde el PowerBook G4 de 12 pulgadas, y fue un triunfo de la ingeniería. En retrospectiva, el MacBook Air era quizás demasiado portátil: a pesar de su increíble delgadez, que Steve Jobs demostró hilarantemente al sacarlo de un sobre y obtener una computadora portátil tan delgada que implicaba compromisos. Los modelos que no son SSD eran lentos, la batería no era reemplazable por el usuario, herejía en ese momento, no había muchos puertos y el precio era alto. Sin embargo, fue un gran éxito y Apple tomaría decisiones igualmente controvertidas a medida que redujera el resto de su gama de computadoras portátiles.

Tendemos a centrarnos en los productos de hardware de Apple a expensas de su software, pero Mac OS X (como se llamaba entonces; hoy es macOS X) fue revolucionario. Fue una desviación completa de los sistemas operativos Mac anteriores cuando se lanzó en 2001, no solo en términos de cómo se veía sino en términos de cómo se hizo. Mac OS X se creó sobre el sistema operativo Unix y, a diferencia de Windows, no trató de ofrecer todas las funciones imaginables para cada hardware concebible. Esa simplicidad y la sólida seguridad de UNIX significaron que Mac OS X era más estable y más seguro que Windows: como Windows sufría una avalancha constante de software malicioso y vulnerabilidades de seguridad, Mac OS X simplemente funcionó.

La primera computadora Apple producida en serie fue lanzada cuatro años antes que la PC IBM y fue un gran éxito: fue una de las primeras computadoras con pantalla a color y posiblemente la primera computadora personal realmente fácil de usar. se realizó en varias versiones desde 1977 hasta 1993, todas ellas siguiendo el edicto del creador Steve Wozniak de que las computadoras personales deben ser "pequeñas, confiables, cómodas de usar y de bajo costo". Según los estándares de la época, el Apple II era todo eso, y gracias a Steve Jobs también era bastante atractivo. Al principio se vendió a aficionados y jugadores de juegos, pero pronto se abrió camino en las empresas, ayudado por la primera aplicación de hoja de cálculo, VisiCalc (1979).

Hemos tenido hardware. Hemos tenido software. Hemos tenido servicios. Pero los mayores éxitos de Apple también incluyen sus tiendas, a las que se dirigió con la misma diligencia que aplica a sus otros productos. Apple cortó sus vínculos con los minoristas tradicionales de “caja grande” y se fue por su cuenta, creando una experiencia minorista muy diferente de las compras de tecnología tradicionales. Los críticos se burlaron, pero los compradores acudieron en masa a las tiendas: en solo tres años, las Apple Stores en los EE. UU. Obtuvieron más de mil millones de dólares en ventas, el minorista más rápido en la historia en lograr ese número. Las Apple Stores evitan las ventas de alta presión que asolaron la industria electrónica y se han convertido en centros sociales, así como en lugares para comprar cosas.

Nunca se suponía que el iPhone tuviera aplicaciones: se esperaba que simplemente marcaras las aplicaciones web. Pero Apple cambió rápidamente de opinión cuando se dio cuenta del potencial no solo de vender aplicaciones, sino de ofrecer un lugar seguro para comprarlas. Las imitaciones de los rivales tardarían muchos años en ponerse al día, y mientras tanto, la tienda de aplicaciones iOS de Apple vendió miles de millones de aplicaciones y enriqueció muchísimo a muchos desarrolladores. Es divertido mirar hacia atrás ahora que podemos obtener Photoshop y juegos en 3D en forma de aplicación: en aquel entonces estábamos muy entusiasmados con las aplicaciones de nivel de burbuja y la cerveza falsa.

Este no es solo el mayor éxito de Apple. Es el producto de consumo más exitoso de todos los tiempos, y se vendieron tantas unidades, mil millones para fines de 2017 y mucho más desde entonces, que toda la alta gerencia de Apple ahora vive en casas de oro macizo con mayordomos robóticos hechos de diamantes. Al menos, eso es lo que hemos escuchado. El iPhone no fue el primer teléfono inteligente, pero fue el primero sorprendente, en gran parte debido a su excelente pantalla táctil y sistema operativo optimizado para el tacto. Rivales como BlackBerry no podían creer que realmente funcionara, y resulta que tenían razón en parte: cuando Steve Jobs lanzó el iPhone en 2007, tenía varios iPhones para ocultar el hecho de que seguían fallando.