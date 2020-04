17 usos terribles de la tecnología que te harán estremecer

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

La tecnología puede hacer cosas asombrosas, pero también puede hacer cosas realmente estúpidas: para cada iPhone o reloj inteligente hay una alarma de caca de bebé o algo inesperado para su área de equipaje.

En algunos casos, ni siquiera es la tecnología lo que es malo, sino el marketing: los productos que tienen mucho sentido para las personas con problemas de movilidad se renombran como accesorios de cámara para el tipo de personas que no deberían estar cerca de las cámaras.

Las siguientes piezas de tecnología nos hacen estremecer, y lamentamos mucho el número 17.

Tenemos una relación de amor y odio con los palitos autofotos, ya que nos encanta odiar a las personas que los usan. Si bien podemos ver el beneficio en algunas circunstancias muy específicas, como cuando desea obtener una foto grupal en vacaciones sin que un extraño se escape con su teléfono inteligente, una vez que supera un cierto tamaño, comenzamos a juzgarlo con dureza.

Pero con dureza ni siquiera comienza a describir cómo nos sentimos acerca de esta monstruosidad moderna, el MacBook Selfie Stick . Hace exactamente lo que crees que hace: permite a las personas agitar computadoras portátiles ridículamente caras con cámaras de basura en el aire como enormes letreros de neón que dicen "¡Soy rico y un gran objetivo para atracos!" La buena noticia: en este momento solo existe como un proyecto de arte satírico.

Pensamos que eran unos tontos de abril, especialmente por el nombre: i.Con. ¡Pero no! Los condones británicos aparentemente tomarán casi sesenta de sus libras británicas por lo que llama un condón inteligente. Es un anillo equipado con sensor que se desliza sobre la base de su condón para que pueda, y no podemos creer que estemos escribiendo esto, registrar el número y la frecuencia de sus empujes y la duración y frecuencia de sus sesiones. "¿Alguna vez te has preguntado cuántas calorías estás quemando durante el coito?" Pregunta, a lo que nuestra respuesta es un "no" firme seguido de "¿qué demonios te pasa?"

¿No sería genial si la tecnología pudiera ayudarlo a comer menos? Tal vez podría tener un altavoz inteligente que reproduce los gritos de los condenados a todo volumen cada vez que abre la puerta del refrigerador, o un pequeño hombre robot que lo golpea en la cara si va por una porción adicional de pizza. O podría dejar sesenta dólares en una horquilla electrónica para que no pueda permitirse comer nada esta semana. Ese puede ser el pensamiento detrás del Hapi Fork , que controla qué tan rápido está comiendo y lo apuñala en los ojos si va demasiado rápido. Hicimos el apuñalamiento.

Este es un gran ejemplo de algo que es potencialmente útil para las personas con problemas sensoriales, pero que se comercializa para todos los padres como un dispositivo brillante que cambia la vida. Hay muchas encarnaciones de esta en particular, pero todas funcionan de la misma manera: la "tecnología" puede detectar orina o heces, activando la alarma al reproducir un sonido y parpadear un LED. Sabemos que es una broma fácil reimprimir una descripción publicitaria mal traducida , pero eso es lo que nos gusta: es fácil. "Son los artículos de alarma para hacer pipí o caca para bebés o personas mayores que tienen inconvenientes corporales. Puede informar al tutor la situación del bebé cuando hace caca y hace pipí con un sensor fabricado en Alemania".

Dispensar la cantidad correcta de sal es fácil si, como tu corresponsal, eres escocés: si aún puedes ver tu comida, no le has puesto suficiente sal. Pero aunque apreciamos que a otras personas no les guste su comida tan salada, no estamos convencidos de que los saleros inteligentes sean el mejor uso de los recursos limitados de nuestro planeta. Colóquenos cínicos, entonces, sobre SMALT: es "más que una pieza central y más que un dispensador de sal inteligente". Aparentemente, " SMALT es un iniciador de conversación y una excelente manera de entretener a los invitados". ¡Espere hasta que vea sus caras cuando dispense sal agitando su teléfono inteligente o, mejor aún, "simplemente girando el dial manualmente"! ¡Qué alegría es vivir en esos tiempos!

El Kérastase Hair Coach ya no parece estar disponible, a pesar de su brillantez obvia: es un cepillo para el cabello que usa Bluetooth para comunicarse con una aplicación porque la vida es corta y esa es una forma brillante de usar su tiempo limitado en la Tierra. Sin embargo, la revista Allure no lo vio así: era "un dispositivo que cambia el juego", un "momento de caída de micrófono" para la industria de la belleza que ofrece "un tipo completamente diferente de interrupción tecnológica". ¡Tiene un micrófono para escuchar tu cabello! ¡Tiene sensores para saber si tu cabello está mojado! ¡El mango tiene "herramientas elegantes" y vibra! ¡No funciona muy bien en el cabello rizado o áspero!

Tal vez viste a Thom Yorke mal insertado que azotaba camisetas de Radiohead con fotos de trolls en ellas, o una sudadera con la frase inmortal "Nunca subestimes a una madre que escucha a Iron Maiden y nació en agosto". Los anuncios de Facebook y las tiendas en línea están llenos de estos elementos extraños, diseños de camisetas y sudaderas con capucha generados por robots que logran ser extrañamente fascinantes de una manera "si me compras uno de estos como regalo, nunca volveré a hablarte" .

Si alguna vez has pensado, "¿no sería genial si todos en la oficina se parecieran a ese tipo aterrador de Bane de las películas de Batman?", ¿Tenemos el producto para ti: "la primera máscara de voz del mundo para teléfonos inteligentes" , que está diseñado para mantener el mundo exterior fuera de tu conversación mientras te hace ver como un cruce entre un Star Wars Stormtrooper y Hannibal Lecter. Para su crédito, los desarrolladores son muy conscientes de cómo se ve, citando el comentario de Einstein de que "para una idea que primero no parece una locura, no hay esperanza".

Era solo cuestión de tiempo: después de que los inodoros multifunción japoneses obtuvieran la funcionalidad Bluetooth (que se abusó rápidamente , con consecuencias hilarantes para todos menos para los ocupantes), era inevitable que los inodoros se convirtieran en parte del movimiento inteligente del hogar. El Numi de Kohler tiene "un control remoto intuitivo con pantalla táctil", transmisión Bluetooth para música y podcasts e iluminación de color ambiental. La suya por solo $ 8,000.

La tecnología de la salud ha hecho durante mucho tiempo promesas que no puede cumplir, y estamos en la era dorada de las promesas elevadas en este momento: un rápido vistazo a su minorista en línea favorito le traerá un sinfín de productos que prometen todo tipo de maravillas. Uno de nuestros favoritos actuales es el Modius , una banda para la cabeza de £ 369 que "facilita la pérdida de peso al reducir los antojos, disminuir el apetito y hacerte sentir más lleno y más rápido". Es realmente simple: cuando tienes hambre, lo masticas.

¡No! ¡Bromeamos! Estimula el cerebro con vibraciones o algo así. O simplemente podría comer mejor y hacer más ejercicio y gastar £ 369 en ropa nueva cuando baje algunas libras.

Inkhunter le permite probar cualquier tatuaje en tiempo real para ver cómo se vería en su brazo, o en cualquier otro lugar donde pueda (a) tatuarse y (b) obtener una inyección de teléfono inteligente sin tener una hernia. "¡Comparte tu diseño de droga con tus amigos!" insta, y "¡piense antes de tinta!"

Esto sería bastante bueno en un salón de tatuajes, pero no podemos evitar pensar que es más probable que lo usen personas que hablarán sin cesar sobre la entintado sin llegar a hacerlo.

¿Alguna vez has disfrutado el sonido sordo del bajo en un concierto o club y pensaste "hombre, desearía poder experimentar algo no remotamente así en una pequeña parte de mi brazo"? ¿No? Nosotros tampoco. Pero el Basslet atrajo seiscientos mil euros en fondos de Kickstarter al prometer usar un "fenómeno psicoacústico" para engañar a su cerebro para que sienta el bajo que en realidad no existe.

Ahora, la psicoacústica es algo real y el Basslet es una tecnología inteligente, pero tiene una falla fundamental: es un reloj. Eso significa que el efecto, incluso en su forma más potente, es solo en una parte relativamente pequeña de su brazo, no a través de todo su cuerpo como un bajo real. Wired describió la experiencia como "no del todo agradable".

Somos escritores, así que, por supuesto, nos encantan las viejas máquinas de escribir: danos un buen teclado pegajoso e instantáneamente pensamos que somos Hemingway. Sin embargo, si bien apreciamos el atractivo estético de los teclados retro iPad como el QWERKYWRITER, si te sientas a nuestro lado en una cafetería y comienzas a buscar uno, te rastrearemos en la Tienda Kindle y te dejaremos comentarios mordaces. .

Lo hemos intentado, realmente lo hemos hecho, pero no podemos tomar en serio a ningún adulto cuando van en algo que parece la mitad del auto de Barbie . No podemos ser las únicas personas que han visto a alguien disparar lentamente en un carro de carga con transmisión de Bluetooth y un color ofensivo y demasiado iluminado, y esperamos que se convierta rápidamente en uno de los super-explosivos del Shenzhen Dangerous Toy And Lawnmower Company.

Suena como un cantante de ópera o algún tipo de mago de escenario, pero la realidad es mucho menos emocionante y un poco más molesta. Sospendo es un dispositivo manos libres para teléfonos inteligentes y tabletas hecho de un tubo ajustable que puede usar para obtener la tableta de esa manera. No es tanto el producto como el marketing: si bien tiene aplicaciones obvias para las personas con problemas de accesibilidad y para los lugares de trabajo, por razones desconocidas, los artilugios de marketing lo han convertido en el video como el producto perfecto para los hipsters somnolientos y los orinadores descuidados.

“Hola, Mark Zuckerberg aquí. Puede recordarme de innumerables invasiones de privacidad y todos esos escándalos de datos de usuario. ¡Me gustaría poner cámaras alrededor de tu casa! Estamos tratando de imaginar lanzamientos de productos que serían menos atractivos: un servicio de cuidado de niños con personal compuesto por pitbulls enloquecidos, tal vez, o un supergrupo con Ed Sheeran, Coldplay y Crazy Frog haciendo las canciones de Nickelback.

Hay problemas de privacidad con cualquier dispositivo doméstico inteligente, por supuesto, pero a diferencia de Facebook, los jefes de Apple, Google y Amazon probablemente no estén revisando sus contenedores mientras leen esto.

Mira, lo sentimos. Realmente lo somos Este dispositivo no nos hace avergonzarnos porque es una ayuda sexual: no somos prudentes y hemos estado escribiendo sobre tecnología grosera desde los días embriagadores de escribir 58008 al revés en calculadoras, sino porque no podemos evitar imaginarnos reacción del fallecido Steve Jobs si hubiera visto lo que algunas personas estaban haciendo con los iPads. "¡Auge!" en efecto.