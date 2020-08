44 artilugios de cocina geek que todo nerd necesita

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Ya sea que sea un genio en la cocina o un novato en la cocina, hay muchos artilugios y artilugios para ayudarlo a preparar un bocado maravilloso o hacer la vida más fácil en la cocina. Desde el almacenamiento de alimentos fresco y peculiar hasta útiles herramientas de preparación, hay algo para todos.

Si eres un poco nerd, un poco vago o simplemente quieres un poco de ayuda para que tu cocina se vea increíble, continúa desplazándote mientras buscamos lo mejor en delicias de cocina nerd que estamos seguros de que te encantarán.

Podra comerme un T-REX

Medir la pasta es un juego difícil. Demasiado y es probable que desperdicie algo, muy poco y pasará hambre. Este artilugio de cocina es perfecto, ya que te permite medir los tamaños adecuados para un hombre, una mujer o un niño y si tienes tanta hambre como un dinosaurio, esa también es una opción. A los fanáticos de los dinosaurios les encantará, al igual que a la familia.

Candado de helado de Ben & Jerry

squirrel_widget_178218

El helado de Ben & Jerrys es tan delicioso que al equipo de merchandising se le ocurrió la idea de crear este candado para los envases de helado de la empresa. Katie OBrien, del equipo de comercialización de Ben & Jerry, dijo que la idea en realidad surgió de uno de sus clientes, quien dijo que el helado debería venderse en recipientes de acero inoxidable con candados para evitar el robo de pudín.

Este dispositivo cuenta con un candado de combinación de tres dígitos, pero probablemente sea más un elemento de disuasión divertido que un dispositivo de seguridad real, ya que un ladrón decidido podría fácilmente abrir una tina de cartón si estuviera tan desesperado.

Enfriador rpido de bebidas

squirrel_widget_178222

Si alguna vez llegaste a casa del trabajo y descubres que, horror de shock, tus cervezas no estaban en el refrigerador, entonces tenemos buenas noticias. El enfriador de bebidas Rapid es un pequeño dispositivo de enfriamiento inteligente que es capaz de enfriar una lata de bebidas desde la temperatura ambiente a 6 ° C (42,8 ° F) o -2 ° C (28,4 ° F) en unos seis minutos. Todo lo que necesitas es hielo, tres pilas AA y un poco de paciencia. Este chico malo también es portátil, por lo que puedes llevarlo contigo a la barbacoa de tu vecino o al camping.

Bear Paws tirado de garras de trituradora de cerdo

squirrel_widget_178223

Si eres un amante de la carne, sin duda eres un fanático de la maravilla que es el cerdo desmenuzado. Sin embargo, preparar este plato es complicado e incómodo, pero no tiene por qué serlo. Este pequeño y simple artilugio no solo te hace sentir como un oso, sino que es el implemento perfecto para triturar carne sin toda la molestia, el alboroto y el desorden. Aprovecha tu Wolverine interior y deja que se rompa. Rugir es opcional.

Potenciador de aroma de cerveza

squirrel_widget_178304

Este dispositivo utiliza vibraciones ultrasónicas para rejuvenecer tu cerveza y revitalizar su cabeza para darte ese sabor recién vertido a lo largo de tu pinta hasta la última gota. Si te encanta la cabeza espumosa y el buen sabor, este potenciador de cerveza es la compra perfecta.

Tazas para hornear Zombie

Braaaaaaaaaaaaiiiiiiiins. Perfectas para una fiesta de Halloween espeluznante o simplemente para un regalo inusual, estas tazas para hornear zombies son una excelente manera de hornear pasteles con un toque. Las deliciosas entrañas te harán devorar cerebros zombis y vengarte de los no muertos. Sin duda, los cocineros inteligentes querrán incluir un centro pegajoso para algunas delicias realmente deliciosas.

Bot de panqueques

El Pancakebot es posiblemente el colmo de la cocina friki. Esta máquina de panqueques es esencialmente una impresora 3D para alimentos. Puede personalizar sus propios diseños de panqueques con el software incluido o descargar diseños de otros usuarios en la web, importarlos a la impresora a través de la tarjeta SD y luego imprimir su delicioso desayuno.

Tabla de cortar grados de queso

squirrel_widget_178305

Si uno de sus invitados alguna vez ha querido solo una rebanada de queso o si alguna vez ha tenido discusiones sobre cómo cortar el Camembert para un derrame perfecto, esta tabla de cortar grados de queso podría ser el complemento perfecto para su cocina. Hay guías para rodajas, astillas y cubos, ideales para queso y piña en barra, pero nos encanta la opción de una "losa" de queso.

Plancha para gofres con teclado de productos poco comunes

squirrel_widget_178225

"Disfrute de un desayuno que es Control-Alt-Delicious con esta plancha para gofres geek-chic de Chris Dimino ". Si te encantan los waffles, pero siempre los has sentido un poco aburridos, esta podría ser la respuesta, después de todo, ¿qué es más delicioso que un teclado? Si puede evitar pensar en cuántos gérmenes hay en su teclado promedio (haciéndolos más sucios que un inodoro) , entonces este podría ser un delicioso desayuno. Si nada más, es ciertamente geek.

Cuenco de pi

Para el entusiasta de las matemáticas o el nerd de los números, el Pi Bowl es el complemento perfecto para la cocina. Es un frutero que se rompe, pero no estamos seguros de poder resistir la tentación de llenarlo con tartas reales. El diseño de acero inoxidable cuenta con una espiral de números pi cortados con láser recortados en el costado, es tan magnífico como nerd.

El robot cascanueces

squirrel_widget_178299

Todos saludan a los señores de los robots. Este robot de cuerda de aspecto antiguo está diseñado para una tarea sencilla: ayudarte a romper esos molestos frutos secos. Este robot presenta un trabajo de pintura retro y un diseño simple que nos encanta.

Vasos de cerveza HTML

Para su codificador favorito, estos vasos de cerveza inspirados en HTML seguramente darán en el clavo. No estamos seguros de cómo nos sentimos con una cabeza tan grande, pero ciertamente son gafas divertidas si eres un poco nerd. A los geeks también les encanta la cerveza.

Apilador de botellas achispado

squirrel_widget_178302

El apilador de botellas Tipsy es un diseño sin duda inspirado en El mago de Oz. El producto viene en dos partes que funcionan de manera similar a los sujetalibros y dan la impresión de una bruja aplastada por su alcohol. Ella mantendrá el alcohol bajo control o al menos evitará que ruede en tu refrigerador de todos modos.

Pistola abridor de vino con motor WineOvation

squirrel_widget_178308

Si desea asustar a los invitados a la cena hasta la muerte, entonces esta pistola abridor de vino con motor WineOvation es probablemente el complemento perfecto para su cocina. Estas pistolas inalámbricas son capaces de abrir una botella de vino en segundos y tienen suficiente carga para abrir 30 botellas de vino antes de que necesiten recargarse en su base. Estas armas seguramente comenzarán la fiesta con una explosión.

Monstruo de espagueti

squirrel_widget_178301

Dicen que la presentación lo es todo y si invitas gente a cenar, ¿qué mejor manera de servir espaguetis que en un tazón que parece la cabeza cortada de un extraterrestre? Este diseño peculiar es ciertamente nerd.

Set de matraces de mixologa

squirrel_widget_178306

Para el nerd que amaba jugar con juegos de química cuando era niño y ahora ama un buen cóctel, llega el juego de matraces Mixology. El conjunto perfecto de herramientas para experimentar con la mezcla de bebidas no hace que los frascos se mezclen con los frascos de laboratorio reales.

Triturador de espacio

squirrel_widget_178303

Establezca grandes expectativas para un montón de puré que está fuera de este mundo con este triturador de papas estilo cohete. Nos encanta este diseño simple con una nueva versión de un implemento de cocina aburrido.

Abrebotellas T-Rex

squirrel_widget_178310

El T-Rex bien podría haber tenido brazos cortos, pero eso no significaba que fuera inútil. Este artilugio de cocina astuto también tiene usos brillantes. La boca de este T-Rex es perfecta para abrir botellas de cualquier forma y tamaño, solo tenga cuidado de no ser mordisqueado en el proceso. El abridor de botellas T-Rex no solo es útil, sino que parece un gran adorno cuando no está en uso.

Astro encargado de frutas y verduras

squirrel_widget_178224

¿Con qué frecuencia ha descubierto que solo quería usar media cebolla o medio limón, pero no tenía una forma adecuada de almacenarlo que no lo llevara a secarse y ser inútil? La respuesta a sus problemas viene en forma de Astro, el recipiente de almacenamiento de frutas y verduras similar a un extraterrestre que se verá perfectamente en su hogar en su refrigerador como lo haría en una nave espacial.

Grifo de caf con control remoto

Los productos inteligentes son extremadamente populares en este momento y para el súper nerd y el amante del café, este grifo de café con control remoto podría ser un sueño hecho realidad. Capaz de preparar un café filtrado en 15 segundos o un expreso en 25 segundos, es una maravilla de la tecnología moderna para su cocina. No solo es lo suficientemente inteligente como para calentar y espumar la leche a la temperatura correcta a pedido, sino que también es compatible con una variedad de dispositivos Android y Apple, lo que significa que incluso puede preparar una taza nueva desde su reloj inteligente.

Tour De Pizza

squirrel_widget_178300

Si está atrapado en ideas sobre qué comprarle a un entusiasta del ciclismo para Navidad, entonces este cortador de pizza podría ser la solución perfecta. Ciertamente, es menos extraño que comprarles más ropa de licra de todos modos. Con una rueda de corte de acero inoxidable y un soporte de exhibición, seguramente ocupará un lugar de honor en la encimera. Tendrán que salir a dar un paseo para quemar las calorías una vez que lo hayan usado.

Infusor de t Nessie

squirrel_widget_178309

Los británicos nos tomamos el té muy en serio y todo el mundo ama a Nessie the Lochness Monster. Así que es genial ver chocar las pasiones escocesa y británica en forma de un colador / infusor de té. Este lindo infusor de té te ayudará a lograr la infusión perfecta con una adición digna de Instagram a tu taza. Apto para lavavajillas y disponible en una variedad de colores, esta pequeña cafetera de té es una compra brillante.

Bola de hielo de la Estrella de la Muerte

squirrel_widget_178311

No tenemos ninguna duda de que si la Estrella de la Muerte se hubiera hecho de hielo, habría sido mucho más fácil de destruir. Con suerte, sus bebidas no lo destruirán tan rápido. Este brillante molde para cubitos de hielo es un gran regalo tanto para los fanáticos de Star Wars como para los geeks.

Ablandador de carne Thor Mjolnir

Ejerza el poder todopoderoso del dios nórdico Thor en tu cocina con este ablandador de carne con el estilo del famoso martillo. Si puedes levantarlo, puedes comer algo de carne tierna.

Cortador de bocadillos Bites & Pieces

squirrel_widget_178312

Nuestros padres siempre nos dijeron que no jugáramos con nuestra comida, pero este cortador de sándwiches convierte tus trozos de pan en piezas de un rompecabezas que recuerdan a un juego popular lanzado originalmente en la década de 1980. Si sus hijos odian las cortezas, este artilugio de cocina nerd también le ayudará a hacer su vida más fácil. ¿Quién va a conseguir la puntuación más alta con sus sándwiches?

Tabla de cortar con escudo del Capitn Amrica de Marvel Avengers

Las películas de Marvels Avengers son increíblemente populares en este momento y cualquier fan de The Cap seguramente amará esta tabla de cortar increíblemente patriótica. Simplemente no intente usarlo para protegerse de algo peligroso.

Molde de huevo duro calavera

Egg-A-Matic toma un huevo cocido ordinario y lo convierte en una pequeña calavera con yema de huevo. Si siempre has pensado que los huevos eran un poco aburridos, entonces este molde de huevo es una compra brillante. Seguro que a los niños les encantará, mete uno en su lonchera para reír o combínalo con las tazas para hornear zombis para una magnífica fiesta de Halloween.

Pinchadores de ollas

squirrel_widget_178313

Estos Pot Pinchers son garras de langosta diseñadas para reemplazar sus guantes de cocina aburridos y monótonos. Hechos de silicona resistente al calor, son de color rojo brillante y difíciles de perder. Estas garras ayudarán a proteger sus dedos, pero no intente usarlas para luchar contra los depredadores o como reemplazo de las tijeras.

Tostadora de cabeza Vader

squirrel_widget_178314

Convierte tu tostada en el lado oscuro con la ayuda de esta tostadora con forma de Darth Vader. Darth Vader no solo tuesta pan, waffles, muffins y más, sino que también expulsa tus bocadillos tostados con el logo de Star Wars estampado en ellos. Otros modelos incluyen Death Star y Storm Troopers.

Rodillo de placa de circuito impreso

Estos rodillos de amasar estampan patrones de microchip y placa de circuito en sus productos horneados, lo que le ayuda a crear magníficas delicias texturizadas desde la comodidad de su hogar. Si eso es demasiado geek o si conoces a una dama loca de los gatos que lo apreciará, entonces el rodillo "Meow Cats" es otra opción. Sí, graba gatos en tu masa.

Sandwichera de desayuno

squirrel_widget_178317

No sabemos ustedes, pero tenemos hambre con solo mirar esta imagen. La sandwichera de desayuno es capaz de crear una variedad de bocadillos de desayuno diferentes según su gusto: huevos, queso, carne, magdalenas, las posibilidades son deliciosamente infinitas. La mejor parte es que la limpieza es fácil porque todas las partes extraíbles son aptas para lavavajillas.

Taza de Game Over

squirrel_widget_178315

Si eres un ávido jugador y tienes garras permanentes por agarrar controladores, entonces esta taza de Game Over podría ser la respuesta a tus problemas. Alimente su adicción a la cafeína con una taza que seguramente le ayudará a obtener una puntuación alta, por lo menos.

Molinillos de sal y pimienta Star Wars Lightsaber

squirrel_widget_178316

Abraza al Jedi que llevas dentro con estos molinillos de sal y pimienta estilo sable de luz. Fabricados con acero inoxidable de alta calidad y alimentados por baterías AA, estos molinillos son una gran adición a una cocina geek, pero no intentes usarlos como arma.

Pelador de destornillador snico

squirrel_widget_178319

El extraordinario destornillador sónico de Time Lord puede hacer casi cualquier cosa, resulta que también es un gran dispositivo para tener en la cocina, ya que también puede usar la herramienta universal de Doctor Who para pelar frutas y verduras. Empuña los cajones de tu cocina con el pelador más geek.

Coctelera de chispas de unicornio

squirrel_widget_178318

Agregue un poco de magia de unicornio a su horneado con esta coctelera. Tus cupcakes nunca han sido tan mágicos. Por supuesto, si no eres goloso, también puedes usar el unicornio como salero.

Creador de arte 3D Latte

squirrel_widget_178320

Si disfruta de su café con un toque de arte o tiene la necesidad de mostrar sus habilidades de barista, entonces esta herramienta de arte Latte es el utensilio perfecto para usted. Úselo para crear criaturas de espuma simples a partir de su leche y luego agregue un poco de color con un toque de almíbar. Tu café nunca ha sido tan lindo y nerd.

Huevo 51

squirrel_widget_178322

La huevera Egg 51 le da una sensación extraterrestre a su desayuno al parecer un platillo volador. Solo esperamos que no veas ningún hombrecito verde salir de la yema. Las hueveras tradicionales pueden ser aburridas, pero esta es una verdadera galleta.

Fuente de servir Shark Attack Sushi

Si te encanta el sushi, entonces la fuente para servir Shark Attack Sushi es una compra brillante. Esta fuente no solo se ve genial, también es funcional. Las mandíbulas abiertas del tiburón son perfectas para contener un poco de salsa de soja y la cola del tiburón también actúa como lugar de descanso para los palillos. Así que pruebe un bocadillo de pescado fresco y cene con estilo con esta fuente increíblemente pintoresca que a cualquier depredador le encantaría.

Microondas Wayv Adventurer

Si eres del tipo que está al aire libre pero estás harto de bocadillos fríos, entonces hay buenas noticias en forma de microondas Wayv Adventurer. Este dispositivo compacto no es más grande que un termo, pero le permite llevar el aparato de cocina más conveniente en sus aventuras fuera de casa. Estos pequeños microondas tienen una carga de alrededor de 30 minutos y no es necesario enchufarlos para usarlos, por lo que puede cocinar en el microondas incluso cuando se encuentra en un campamento en la ladera de una montaña. Impresionante y conveniente también.

Moldeadora de rbano Ravanello

Los rábanos son un gusto completamente adquirido. Difícilmente son lo más emocionante para estallar en tu boca y tampoco son realmente geniales para mirar. Ahí es donde entra en juego el modelador de rábanos Ravanello. Esta ingeniosa herramienta de cocina convierte el humilde rábano en un hongo potenciador de Super Mario Bros. Extravagante y un poco más atractivo.

Mquina de hielo alcohlica Beyond Zero

El alcohol tiene un punto de congelación mucho más bajo que el agua, razón por la cual siempre te ha costado mucho hacer cubitos de hielo en el refrigerador de tu casa. También es la razón por la que puede almacenar una botella de vodka en el congelador durante semanas y permanecerá fría pero nunca se congelará. Este producto de Beyond Zero es la solución. Capaz de alcanzar temperaturas bajo cero tan bajas como -112 grados centígrados, este práctico dispositivo es la herramienta perfecta para elaborar cubitos de hielo con alcohol desde la comodidad de su hogar.

La máquina produce cubitos de hielo en cuestión de minutos y la mejor parte es que estas pepitas congeladas se pueden hacer con la misma bebida, por lo que no hay dilución como la que habría con los cubitos de hielo normales a base de agua. Sus bebidas se mantienen frescas durante más tiempo y los resultados son fantásticos.

Extiende ese esparcidor de mantequilla trmica

squirrel_widget_178321

El humilde cuchillo de mantequilla nunca se había visto tan elegante, pero hay mucho más en este cuchillo de lo que parece a primera vista. Este cuchillo, elaborado a partir de una aleación de cobre termoconductora, utiliza el calor de la mano para cortar la mantequilla, lo que hace que esparcir incluso la mantequilla fría sea un placer en lugar de una tarea. La excelente artesanía también le da al SpradTHAT! Cuchillo de lujo con un elegante brillo de piedra de jade y un acabado de espejo.

Bebida perfecta Pro

squirrel_widget_178324

Si siempre has sido demasiado generoso con tu bebida y nunca has podido preparar bien los cócteles, entonces este dispositivo podría ser lo que siempre has necesitado. Estas básculas inteligentes se combinan con una aplicación en su teléfono o tableta y lo guían hacia la bebida perfecta con las cantidades adecuadas. No más problemas con jarras medidoras y frustrantes fracasos de alcohol.

Nachosaurus

Si pensabas que los Nachos no eran lo suficientemente increíbles, llega el Nachosaurus, un juego de bocadillos y salsas hecho con una magnífica forma de dinosaurio. Seguro que puede estar diseñado para niños, pero eso no impide que queramos uno.

