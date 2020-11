Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Diciembre es un mes emocionante para muchos niños, no solo porque cae la Navidad y la posibilidad (muy, muy pequeña) de nieve, sino porque muchos obtienen un trozo de chocolate cada mañana durante 25 días seguidos. El chocolate puede estar un poco rancio y la pequeña pieza nunca satisface completamente, pero los calendarios de adviento siguen siendo una excusa fantástica para comer chocolate antes de las 9 a.m.

Llega a los 20 (quizás a los 30 para algunos) y, de repente, diciembre no es tan divertido. La única forma de obtener un calendario de adviento es si lo compra usted mismo, pero si lo compra para usted mismo, también puede darse el gusto de disfrutar de 25 días de algo más emocionante que el chocolate, ¿verdad? Cue, los calendarios de adviento para adultos.

Desde belleza o velas hasta ginebra o cerveza artesanal, estos son algunos de los mejores calendarios de adviento para adultos que te harán preguntarte por qué te conformaste con simplemente Dairy Milk.

Calendario de Adviento Happy Socks

squirrel_widget_3662314

¿Te apetece un nuevo par de increíbles calcetines para todos los días de diciembre antes de la víspera de Navidad? Entonces el Calendario de Adviento de Happy Socks es para ti.

Disponible en dos opciones de tamaño, 36-40 o 41-46, el calendario de adviento Happy Socks tiene 24 pares de calcetines diferentes, uno en cada cajón. Si amas un par de calcetines brillantes y vibrantes, ningún otro calendario de adviento superará a este.

Calendario de Adviento del Cofre de la Belleza con Bejeweled de Charlotte Tilbury

squirrel_widget_3662333

Uno que no implica comer ni beber, pero el Calendario de Adviento de Charlotte Tilbury Bejeweled Chest of Beauty Treasures ofrece 12 días de los productos de maquillaje más vendidos de la marca.

Las golosinas incluyen Charlottes Magic Cream, Rock N Kohl Eyeliner, Wonderglow Primer y un lápiz labial Pillow Talk Original Matte Revolution de tamaño completo. Dejaremos los otros ocho productos como una sorpresa para asegurarnos de que no te lo estropeamos.

Calendario de Adviento de Amazon Beauty

squirrel_widget_2747386

Este calendario no implica comer ni beber nada de sus cajones especiales, pero ofrece una combinación de 24 productos y muestras de reconocidas marcas de belleza como Elemis, This Works y Nip & Fab y Sleek.

Los productos abarcan el cuidado del cabello, el maquillaje, el cuidado de las uñas y el cuidado de la piel, y se dice que el contenido del calendario vale más de £ 215.

Calendario de Adviento de John Lewis Beauty

squirrel_widget_3662352

Amazon no es la única compañía que ofrece un calendario de adviento de belleza: John Lewis también tiene uno y se dice que vale más de £ 375.

Hay 25 productos de tamaño completo y de lujo de algunas marcas de belleza icónicas, como NARS, Charlotte Tilbury, Clarins y Bobbi Brown.

Beer Hawk Calendario de Adviento de Cerveza Artesanal "Beery Christmas"

squirrel_widget_3662371

El calendario de adviento de cerveza artesanal Beer Hawk "Beery Christmas" ofrece 24 latas de cerveza artesanal especialmente seleccionada, como habrás adivinado por su nombre.

Si eres un amante de la cerveza artesanal, ¿cómo puedes discutir con 24 días de cervezas diferentes para probar de 14 países diferentes y 28 cervecerías, incluidas cuatro cervezas colaborativas? Incluso puede encontrar un nuevo favorito a tiempo para Navidad.

Calendario de Adviento de That Boutiquey Gin Company

squirrel_widget_3662390

That Boutiquey Gin Company y Drinks by the Dram se han unido para crear un calendario de adviento, que como era de esperar ofrece 24 tragos diferentes de ginebra.

Cada uno es de 30 ml e incluye Moon-shot Gin y el favorito de las fiestas Chocolate Orange Gin.

Calendario de Adviento de Molton Brown

squirrel_widget_3662391

El Calendario de Adviento de Molton Brown ofrece 24 días de golosinas de Molton Brown, desde Eau de Toilettes hasta adornos festivos.

Hay varios aromas de lociones, cremas, aceites, geles de ducha y lavados de manos para que llegues a la Nochebuena con un aroma maravilloso.

Calendario de Adviento de Fizz

squirrel_widget_3662428

Este calendario de adviento es para los amantes de las burbujas. Incluye dos champán Laurent Perrier de 200 ml para dar la bienvenida en Nochebuena, pero también incluye una selección de prosecco, cava y vinos espumosos para el período previo a Chrimbo.

Hay una botella de 200ml de Gancia Prosecco, dos botellas de 200ml Bottega Gold Processo y dos botellas de 200ml de Bottega Petalo Moscato incluidas en este calendario de adviento, entre otros.

Calendario de Adviento del Vino

squirrel_widget_3662447

El Calendario de Adviento del Vino se trata de asegurarse de que su diciembre no incluya vinos aburridos.

Ofrece 24 botellas de varios vinos, incluidos vino blanco, rosado, tinto y vino espumoso de marcas como JP Chenet, Brut Dargent y Calvet.

El calendario del caf

squirrel_widget_3662504

Si el vino, la ginebra o la cerveza no son lo tuyo por la mañana pero sí el café, estás de suerte. The Coffee and Tea Company ha creado un par de calendarios de café que comprenden 24 tipos únicos de café de todo el mundo.

El calendario viene en una variante descafeinada, una variante de espresso y una variante de café aromatizado.

El calendario de adviento del whisky

squirrel_widget_3662466

El calendario de adviento del whisky de Drinks by the Dram incluye 24 tragos diferentes de 30 ml de whisky de los mejores productores de todo el mundo.

Hay una gama de variedades de whisky, que incluyen whisky de malta único, excelente malta única de Speyside y whiskies raros con un valor de hasta £ 600 por botella. Esperemos que no te gusten demasiado los raros o tu billetera no te lo agradecerá, incluso si a tu paladar le gusta.

LEGO 75279 Calendario de Adviento de Star Wars 2020

squirrel_widget_3128381

Fanáticos de LEGO y Star Wars, este calendario de adviento podría hacer tu año. Tiene 24 obsequios temáticos de LEGO Star Wars diferentes detrás de sus puertas, incluidas seis minifiguras, 12 miniaturas y un código para el contenido del juego Star Wars: The Skywalker Saga.

Una vez que hayas recolectado todos los regalos, desdobla el tapete de juego y podrás pasar tu Navidad jugando con versiones en miniatura del Halcón Milenario, un Ala-A, un TIE Fighter, un Ala-X o el Anakins Podracer.

Calendario de Adviento de Joyas John Lewis

squirrel_widget_3662485

El Calendario de Adviento de John Lewis Jewellery tiene 22 piezas de joyería chapada en oro y plata que se pueden mezclar y combinar.

Hay siete piedras semipreciosas y colgantes dentro del calendario, que se pueden intercambiar entre los collares, pendientes y pulseras, y también hay una pinza para el pelo y dos bolsitas.

Calendario de Adviento 24 Gins of Christmas

squirrel_widget_3033069

El Calendario de Adviento de 24 Gins of Christmas tiene 24 ginebras (5 cl) con una variedad de marcas de ginebra queridas y de renombre que incluyen a Whitley Neill, JJ Whitley, Liverpool Organic, Aber Falls, City of London y Marylebone.

Este calendario de adviento también viene con un manual de cócteles, con instrucciones sobre cómo preparar al menos un cóctel para cada sabor de ginebra.

Escrito por Britta O'Boyle.