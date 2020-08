33 tecnologías obsoletas que desconcertarán a las generaciones modernas

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Los avances en la tecnología vienen a pasos agigantados, lo que significa que no pasa mucho tiempo antes de que los nuevos dispositivos se vuelvan obsoletos poco después de llegar a su mercado objetivo. Varias tecnologías modernas, como los teléfonos móviles y las computadoras, ofrecen la capacidad de hacer muchas de las mismas cosas de las que eran capaces estos dispositivos más antiguos, pero en formas más pequeñas y portátiles.

Es por eso que estamos dando un paseo nostálgico por el carril de la memoria, mirando algunos de los dispositivos más grandes, mejores y más memorables del siglo pasado que han sido obsoletos, pasados de moda o simplemente forzados a ser irrelevantes por tecnologías mejores y modernas.

Es posible que recuerde muchos de estos, pero hay muchas generaciones más jóvenes que no lo hacen.

Cabinas telefnicas pblicas

La cabina telefónica icónica; esencialmente un monumento a la historia del teléfono y ahora solo una atracción turística o un lugar para protegerse del frío.

La cabina de teléfono público se ha vuelto obsoleta por el auge del teléfono móvil. Rara vez será necesario un teléfono que funcione con monedas cuando tenga uno en el bolsillo.

Telfonos rotativos y lneas fijas almbricas

Otra tecnología que se acerca a la obsolescencia tras ser reemplazada por una computadora que llevamos en el bolsillo. El teléfono con cable se remonta a 1844 y ha experimentado muchas iteraciones a lo largo de los años que han pasado.

Una de esas variaciones fue el teléfono de marcación rotatoria que presentaba una marcación dispuesta en un diseño circular, de modo que el usuario tenía que apagar el dial para cada dígito del número de teléfono al que intentaba llamar.

Excepto quizás como novedad, los teléfonos de disco son cosa del pasado. Los teléfonos fijos por cable siguen de cerca, ya que los teléfonos inteligentes modernos son fáciles de adquirir, mucho más personales y asequibles.

Telfonos tontos

En un mundo de teléfonos inteligentes, estos teléfonos móviles anticuados básicamente no hacían más que llamar, enviar mensajes de texto y quizás, si tenía suerte, permitirle jugar un descarado juego de Snake.

Ahora están completamente anticuados y más o menos obsoletos. El precursor del móvil moderno, fue extremadamente útil en su tiempo y estuvo felizmente funcionando durante días sin cargo, algo que echamos mucho de menos.

Buscapersonas y buscapersonas

Los buscapersonas se diseñaron y construyeron originalmente en la década de 1950, pero realmente no se afianzaron en términos de popularidad hasta la década de 1980. Estos dispositivos de comunicación unidireccionales solían ser utilizados por los servicios de emergencia, los médicos y el personal de seguridad que necesitaban estar disponibles en todo momento, incluso cuando estaban lejos de un teléfono fijo.

El auge de los teléfonos inteligentes a principios de la década de 2000 vio la disminución en el uso de buscapersonas y buscapersonas, pero debido a la durabilidad, la resistencia y la mejor cobertura, continuaron viéndose en uso durante varios años más y, por ejemplo, Canadá seguía pagando tanto como $ 18,5 millones por su servicio de buscapersonas en 2013.

Asistente personal digital (PDA)

El antepasado del teléfono móvil moderno, el asistente digital personal ofrecía acceso limitado a muchas de las capacidades modernas que esperábamos, incluido el acceso a Internet, el procesamiento de textos, la funcionalidad de pantalla táctil y más. Rápidamente se volvieron obsoletos cuando los teléfonos inteligentes comenzaron a ganar popularidad, pero antes de ese momento eran los favoritos de los empresarios de todo el mundo.

Disco lser

LaserDisc fue uno de esos formatos de tecnología de nicho que fue principalmente popular entre los videófilos y los entusiastas del cine. Aunque fue el primer formato de almacenamiento de video óptico, disponible desde 1978, LaserDisc no logró ganar popularidad debido al costo de los reproductores.

LaserDisc ofrecía video de mayor calidad que VHS y Betamax y la tecnología detrás de él fue la base para discos compactos, DVD y Blu-ray en años posteriores. A pesar de que nunca se generalizó, no fue hasta 2001 que se lanzaron los últimos títulos de video en este formato y se vendieron un total de 16.8 millones de reproductores LaserDisc en todo el mundo.

Disco verstil digital (DVD)

El DVD fue la evolución del formato de video digital desarrollado por los gigantes tecnológicos Panasonic, Philips, Sony y Toshiba. Con una alta capacidad de almacenamiento, se convirtió en un medio para archivos de computadora, software y video de alta calidad. El DVD tenía muchos beneficios sobre los formatos de almacenamiento magnético anteriores, incluido un mayor espacio de almacenamiento, pero también una durabilidad que significaba que, en teoría, los discos podrían tener una vida útil de hasta 100 años.

Con velocidades de Internet más rápidas, tecnología de transmisión de video y otros formatos superiores como Blu-ray, incluso 4K Ultra HD Blu-ray, en el mercado, es probable que el DVD esté llegando al final de su vida útil. Mientras tanto, otros formatos de DVD, como el HD-DVD, rival de Blu-ray, capaz de 1080p, ni siquiera despegaron en primer lugar, al igual que el legendario LaserDisc.

Disquetes

Los disquetes eran un tipo de medio de almacenamiento de datos que apareció originalmente en la década de 1970. El primero fue el disquete de 8 pulgadas, capaz de almacenar solo 80 kilobytes de datos. A medida que los disquetes se hicieron más pequeños, su capacidad de almacenamiento creció y, a mediados de la década de 1980, el disquete de 3,5 pulgadas podía almacenar unos respetables 1,44 MB.

Desafortunadamente, los disquetes eran vulnerables a los imanes y al calor, y se corrompían fácilmente. En la década de 1990, el tamaño del software significaba que se requerían muchos discos para la mayoría de las aplicaciones (Adobe Photoshop requería más de una docena de discos para ejecutarse), por lo que los CD-ROM comenzaron a tomar el relevo. El disquete ahora solo permanece como un icono de guardado en la mayoría de las aplicaciones de software.

Mquinas de fax

La humilde máquina de fax era esencialmente una versión moderna del telegrama. Durante muchos años, permitió a personas y empresas transmitir documentos escaneados de un número de teléfono a otro. El destinatario tendría la alegría de una copia impresa del documento saliendo de su máquina. Todo esto se hizo mediante una transmisión de tonos de frecuencia de audio que se descifraron en el otro extremo.

Como muchas de las tecnologías de nuestra lista, las máquinas de fax se han vuelto obsoletas en gran medida por la invención del correo electrónico, Internet y los avances en las tecnologías informáticas.

Cinta de casete compacta

El hermano de audio de las cintas de casete VHS y Betamax era la cinta de casete compacta. Introducidos originalmente en 1968, los casetes compactos utilizaban la misma tecnología de cinta magnética para ofrecer audio asequible a las masas. Se utilizaron como cintas vírgenes en las que se podía grabar (mediante dictáfono o boombox, por ejemplo) o como casetes pregrabados de álbumes de música. Los casetes también podrían usarse para almacenar otros datos y, por lo tanto, se usaron como medio de almacenamiento para las primeras computadoras domésticas.

Las cintas de casete ganaron popularidad en los 80, pero en los 90 se vendieron más que los discos compactos que pronto se convirtieron en el formato estándar. No obstante, las cintas de cassette continuaron vendiéndose y no fue hasta 2001 que realmente comenzaron a morir, al menos en formatos pregrabados. Las cintas vírgenes todavía se vendían hasta 2012. En su apogeo, las cintas de casete se vendieron hasta 442 millones solo en Estados Unidos.

Tenemos recuerdos confusos de pelear contra reproductores de casetes para rescatar cintas masticadas y pasar horas volviéndolas a jugar con un lápiz.

Sistema de video para el hogar (VHS)

A finales de los 80, las cintas de casete VHS se convirtieron en el estándar popular para el vídeo doméstico. Ya sea que se usen para grabar videos familiares o se alquilan para la tienda de videos local para ver el último éxito de taquilla, estos pequeños carretes de cinta magnética envueltos en una carcasa de plástico trajeron alegría a todo el mundo. A menos que, por supuesto, alguien se haya olvidado de rebobinar la cinta que alquilaste o un hermano grabado sobre tu copia de Terminator 2.

El auge del DVD supuso la desaparición lenta pero constante del VHS y, en 2008, el DVD reemplazó al VHS como la tecnología de video favorita tanto para la grabación como para la distribución de películas.

Cintas digitales de Audi (DAT)

La cinta de audio digital fue una creación de Sony y ofrecía una capacidad de grabación digital pero con un estilo de diseño similar al de la cinta de cassette compacta en un formato más pequeño.

DAT era capaz de grabar con una calidad más alta que un CD y también contaba con la capacidad de numerar pistas y saltar directamente a ellas como un CD. Sin embargo, debido al costo de este formato, nunca tuvo éxito a nivel de consumidor, sino que se utilizó en varios mercados profesionales y como medio de almacenamiento de datos informáticos.

Con ventas mediocres de alrededor de 660.000 ventas desde 1987, Sony anunció que detendría la producción de máquinas DAT en 2005. El formato fue reemplazado esencialmente por unidades de disco duro y tarjetas de memoria, pero todavía se usa en algunas áreas.

Retroproyectores

Un clásico en el aula, el retroproyector era un sistema simple pero maravilloso para proyectar imágenes, texto y dibujos en una pantalla adecuada. Se utilizaron hojas transparentes de acetato en lugar de papel para permitir a los presentadores trasladar su presentación a la pantalla frente a la clase. Aunque es probable que todavía se utilicen en algunas aulas, es probable que estos proyectores hayan quedado obsoletos debido a la tecnología de proyección y las computadoras modernas.

Guas telefnicas

No es realmente una tecnología como tal, pero ciertamente algo obsoleto por los avances tecnológicos es la simple guía telefónica.

Estos gruesos directorios de papel incluían listados residenciales y comerciales de todos los números de teléfono que posiblemente pueda necesitar. Ahora que Internet ha quedado obsoleta, estas guías telefónicas son sin duda una reliquia de una época pasada. Sin embargo, de vez en cuando los vemos colgados en la puerta de nuestra casa.

Reproductores de DVD porttiles

Con el aumento del DVD y el costo cada vez menor de la tecnología que lo respalda, así como el tamaño cada vez menor de los procesadores y los avances en la tecnología de pantalla, no fue una sorpresa que los reproductores de DVD portátiles se abrieran camino en el mercado.

Sin embargo, el tamaño de los discos y la calidad de la duración de la batería significaron que los reproductores de DVD no lograron ganar una popularidad generalizada y, al principio, su costo fue prohibitivo. Ahora, con un fácil acceso a la transmisión de video a través de teléfonos móviles y tabletas, la necesidad de reproductores de DVD portátiles está casi completamente negada.

Dispositivos de dictado porttiles

Los dispositivos de dictado, a menudo denominados "dictáfonos" por el nombre de la empresa que se convirtió en sinónimo de ellos, venían en varios formatos y utilizaban varios medios de datos diferentes que incluían cintas de casete, mini y microcassettes. Estos dispositivos se utilizaron principalmente para grabar entrevistas, conversaciones y conferencias para tomar notas o escribir más tarde.

Cada uno se volvió obsoleto con el paso del tiempo y el medio de almacenamiento perdió popularidad. Los dispositivos de dictado digital todavía existen, pero incluso están al borde de la extinción, ya que la mayoría de los teléfonos móviles son capaces de ofrecer la misma funcionalidad sin la necesidad de otro dispositivo independiente.

Maquinas de escribir

La humilde máquina de escribir, la tonta precursora de la computadora moderna, fue en su día una maravilla de la tecnología. Un paso adelante del papel y la pluma, la máquina de escribir abrió un mundo de posibilidades para aquellos que buscan crear novelas, documentar la historia o escribir propaganda.

Los cimientos de la máquina de escribir se establecieron ya en 1575, pero rara vez se utiliza en un mundo moderno de computadoras, portátiles y tabletas.

Proyectores de diapositivas

Una forma de proyector apareció en la década de 1950 y se convirtió en una forma popular de entretenimiento en el hogar. Estos proyectores se utilizaron para realizar presentaciones de diapositivas de fotogramas individuales de imágenes, un fotograma a la vez. Generalmente, se usaban para mostrar instantáneas de vacaciones familiares u ocasiones especiales.

Los proyectores de diapositivas se volvieron irrelevantes cuando los proyectores de video se volvieron más asequibles y accesibles.

Reproductores de MiniDisc

Quizás uno de los formatos menos populares de almacenamiento digital basado en ópticas fue el MiniDisc. Con una alta capacidad de almacenamiento de hasta 1 GB, estos discos pueden almacenar hasta 45 horas de audio en un formato compacto. El MiniDisc apareció en un momento en que los CD todavía dominaban y, por lo tanto, luchaba por ganar popularidad en el mercado.

Las ventas de MiniDisc comenzaron a disminuir cuando los reproductores de MP3 comenzaron a ganar popularidad y finalmente se eliminaron como formato en 2011 cuando Sony (el principal fabricante) dejó de producir.

Mdems analgicos y de acceso telefnico

En los días previos a las redes modernas de banda ancha y 4G, en el nacimiento inicial de Internet, nos conectamos a la World Wide Web a través de módems analógicos y de acceso telefónico.

Estas maravillas de la tecnología requerían una línea telefónica abierta y mucha paciencia para comenzar a trabajar. Si alguien llama mientras está conectado a la red, inmediatamente perderá la conexión. Navegar por la web fue lento y doloroso, pero fue algo hermoso y mostró una promesa para el futuro en el que vivimos ahora.

Si lo que busca es un poco de nostalgia, escuche este clip grabado de cómo solía sonar .

Reproductores Walkman, Discman y MP3

Varios formatos de reproductores de música portátiles surgieron con el tiempo para adaptarse al medio musical preferido, estos incluían reproductores de casetes portátiles (más notablemente el "Walkman" de Sony), reproductores de CD portátiles (el también popular "Discman" de Sony), reproductores de minidisc y reproductores de MP3.

Cada uno de estos formatos de reproductor de música portátil finalmente cayó en obsolescencia a medida que aparecieron otros reproductores más avanzados tecnológicamente. Sin embargo, todos tenían sus beneficios. Tenemos recuerdos gratos y frustrantes de cada uno de estos reproductores, ya sea luchando contra Walkman para salvar una cinta mordida o tratando desesperadamente de meter un reproductor de CD portátil en el bolsillo de un abrigo.

Betamax

Betamax fue la primera versión del formato de cinta de video casete a nivel de consumidor, originalmente lanzado en 1975. Desarrollado por Sony, Betamax fue el estándar para la cinta de video magnética hasta que se volvió obsoleto cuando apareció y dominó el formato VHS en la década de 1980.

Sorprendentemente, las grabadoras Betamax continuaron su producción hasta 2002 y los casetes en sí todavía estuvieron disponibles hasta 2016.

Impresoras de matriz de puntos y rueda de margarita

Antes de los tiempos de las impresoras de inyección de tinta y láser, teníamos varias impresoras en blanco y negro diferentes que eran esencialmente un pequeño paso adelante de las máquinas de escribir. Estas impresoras eran lentas y engorrosas, pero cumplían su cometido, incluso si hacían mucho ruido al hacerlo .

Gameboy y Gamegear

En 1989, Nintendo lanzó otra consola de juegos que le ayudaría a dominar el mercado de los juegos. El Game Boy era un sistema de juegos portátil clásico, con una pantalla monocromática verde y negra y un diseño simple. Los grandes títulos de juegos como Tetris ayudaron a Game Boy a vender más de un millón de unidades solo en el primer año.

Poco tiempo después, Sega lanzó Game Gear, su competidor de color para Game Boy. Respaldado por un sólido catálogo de juegos de Sega Master System, Game Gear debería, en teoría, haber dominado el mercado, pero tuvo problemas para competir con Game Boy, principalmente gracias a la poca duración de la batería.

Ambos se han vuelto obsoletos desde hace mucho tiempo con la invención de dispositivos más nuevos, pero Nintendo aún lidera el mercado con sus diversos sistemas DS.

Nintendo N64

Hubo muchas otras consolas antes y después de la N64, pero ciertamente fue una gran máquina de juego y la última de las obstinadas consolas basadas en cartuchos que Nintendo lanzó. Lanzado en 1996, el N64 llegó al mercado compitiendo con el Sony Playstation original y el Sega Saturn. Dejando a un lado la fuerte competencia, Nintendo logró vender 32,93 millones de consolas N64 en todo el mundo.

El N64 es recordado con cariño por muchos, especialmente por sus grandes títulos de juegos que incluyen Super Mario 64, GoldenEye 007 y The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Cmaras de pelcula

La cámara de película tradicional ha sido básicamente expulsada desde hace mucho tiempo del mercado masivo por la era moderna de la cámara digital.

Ya no necesitamos depender de carretes de película o viajes a la tienda local para procesarlos. Las cámaras digitales, las tarjetas SD y los sistemas informáticos modernos significan que podemos tomar fotografías con alegría y ver los resultados de nuestras fotos al instante con menos molestias y gastos.

Los fotógrafos profesionales y los pargos retro todavía usan cámaras de película para ciertos fines artísticos. pero pocos otros.

Cmaras instantneas Polaroid

Las cámaras Polaroid llegaron originalmente al mercado a mediados de la década de 1960 y en ese momento presentaban una maravilla de tecnología que permitía a las personas ver las fotos que estaban tomando segundos después de haberlas tomado sin tener que esperar a que alguien más las revelara. Durante años, las cámaras instantáneas Polaroid fueron una maravilla de conveniencia fotográfica maravillosamente cara.

En los últimos años, el auge de la fotografía de cámaras digitales y teléfonos inteligentes ha significado que la tecnología de Polaroid se convirtió esencialmente en una sutileza innecesaria y la disminución de las ventas obligó a la empresa a declararse en quiebra dos veces.

Todavía puede encontrar cámaras y películas Polaroid a la venta, pero es un nicho en el mejor de los casos.

Sistemas de navegacin GPS

Muchos fabricantes de automóviles todavía optan por instalarlos en vehículos nuevos, pero como unidad independiente, la tecnología de navegación GPS está llegando al final de su vida útil.

Los teléfonos inteligentes actuales son más que capaces de llevar al ser humano moderno del punto A al punto B con el uso de aplicaciones de navegación como Google, Bing y Apple Maps. Una vez más, los avances en la tecnología móvil han obligado a otras tecnologías más antiguas a la obsolescencia.

Discos de vinilo

Los discos de vinilo son probablemente uno de los formatos más antiguos y duraderos para almacenar grabaciones de audio. Disponible en diversos formatos desde finales del siglo XIX, el disco de vinilo todavía está en producción y es otro formato que tanto los audiófilos como los entusiastas del sonido han jurado ser el mejor. El formato incluso ha tenido un resurgimiento de ventas últimamente.

El vinilo llega a nuestra lista, no porque sea obsoleto, sino porque se niega a morir.

Calculadoras

Aunque sin duda todavía se usa en algunas escuelas y oficinas, la humilde calculadora es una tecnología simple que seguramente está llegando al final de su vida útil.

Con aplicaciones de calculadora disponibles en teléfonos inteligentes y tabletas, así como calculadoras de fácil acceso en computadoras y laptops, apenas quedan necesidades para estos dispositivos independientes.

Sistema de entretenimiento de Nintendo (NES)

Casi una década después de que la Atari 2600 llegara a los hogares de las personas, Nintendo lanzó la primera de sus exitosas consolas de juegos al mercado mundial. Respaldada por una serie de títulos de juegos que incluían nombres que se convertirían en parte de la historia de los juegos, NES se convirtió rápidamente en la consola de juegos más vendida de su tiempo.

Con Duck Hunt, Super Mario Bros y más lanzados por primera vez en este sistema, NES llevó a Nintendo a la vanguardia de la industria del juego y los convirtió en un nombre familiar. La producción terminó en 1995, pero Nintendo llenó al mundo de alegría nostálgica en 2016 cuando anunció el lanzamiento de NES Classic Mini, la pequeña versión reinventada de la consola con 30 juegos preinstalados y la capacidad de funcionar en televisores HD modernos.

Atari 2600

Uno de los antepasados de la consola de juegos moderna, el Atari 2600 se lanzó originalmente en 1977 y era un sistema de videojuegos doméstico basado en cartuchos amado y recordado con nostalgia por muchos. Atari también es conocido por la creación de juegos como Pong, Missile Command y Asteroids, verdaderos clásicos que se podían jugar en la consola.

Aunque la Atari 2600 no fue la primera consola de juegos basada en cartuchos (fue la segunda, la primera fue Magnavox Odyssey), es quizás la más conocida y memorable gracias a la alineación de juegos y la historia detrás de ella. Y los paneles de teca falsa en el frente, por supuesto.

Esta tecnología temprana se volvió rápidamente obsoleta a medida que la tecnología de las consolas de juegos avanzaba rápidamente.

Televisores de tubo de rayos catdicos

La tecnología científica detrás de los televisores de tubo de rayos catódicos se remonta a 1869, pero no fue hasta mediados de la década de 1920 que la tecnología se introdujo por primera vez en un televisor real. Estos televisores gruesos se convirtieron en el pilar de los televisores durante décadas hasta que los avances tecnológicos y el lanzamiento de los televisores de pantalla plana LCD y de plasma hicieron que los televisores CRT quedaran obsoletos alrededor de 2007.

Atrás quedaron los días de desmagnetización, golpear el lateral de un televisor para que funcione correctamente o tener que levantarse para cambiar de canal.

Escrito por Adrian Willings.