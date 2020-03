Mejores fanáticos 2020: manténgase fresco mientras sube el calor

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Cuando llegan los meses de verano, todos comenzamos a preguntarnos por qué nunca instalamos aire acondicionado mientras pasamos las noches incómodas.

Durante las olas de calor, los ventiladores tienden a agotarse en las tiendas, pero ¿por qué molestarse en salir de la casa o la oficina cuando puede elegir una de esta excelente selección de ventiladores? Aquí hay algo para cada presupuesto y uso, ya sea que solo desee algo para mantenerse tranquilo en su escritorio o si necesita un motor de aire más pesado para su sofocante sala de estar.

Así que enciende a uno de nuestros fanáticos elegidos y salvate de la ola de calor.

squirrel_widget_161112

Este ventilador de escritorio de 12 pulgadas de tamaño estándar es el ventilador más "estándar" que puede obtener, aunque con la bienvenida adición de tres velocidades. Naturalmente, puede oscilar o no dependiendo de lo que elija. También hay un cable de alimentación largo de 1,8 m, por lo que no debería necesitar un cable de extensión para la mayoría de las circunstancias. Con todo, es una opción de gran valor y también se puede pedir con la entrega de Amazon Prime.

squirrel_widget_161076

Este ventilador sin aspas de 12 pulgadas obviamente no es barato, pero utiliza la conocida tecnología Air Multiplier de Dyson para pasar el aire por la habitación; aunque es principalmente un ventilador de escritorio, no necesitará tenerlo a su lado como con cualquier otro opciones: puede hacer un trabajo decente para enfriar una habitación pequeña, aunque obviamente no es tan efectivo como un ventilador de torre más grande. Oscila como cabría esperar y puede inclinarse. También usa menos energía que los ventiladores Dyson anteriores y también es significativamente más silencioso.

squirrel_widget_161053

Si buscas un ventilador bastante básico que no sea demasiado ruidoso para tu escritorio, entonces Honeywell podría tener la respuesta. Hay pocas características interesantes para este ventilador, pero se puede montar en la pared si desea colocarlo en la pared de su jardín o lo que sea para ahorrar espacio alrededor de su escritorio. Este tiene solo unos 30 cm de diámetro, pero viene completamente ensamblado, por lo que está listo para funcionar.

squirrel_widget_161041

Esta es realmente la crème de la crème de los fanáticos. Es caro, claro, pero hay una razón para eso. En primer lugar, el diseño lo convierte en una adición atractiva y fácil de limpiar a su hogar, a diferencia de un ventilador de paletas. En segundo lugar, también contiene un filtro HEPA, por lo que para las personas con fiebre del heno o alérgicas, no circula el aire que hará que le piquen los ojos o le corra la nariz. Finalmente, su funcionamiento es silencioso y fácil de limpiar. También hay una versión que agrega calor, pero lo que realmente necesitamos es enfriamiento.

squirrel_widget_161064

La elegancia simple de un ventilador se ve reforzada por el Swan Retro, que viene en varios colores diferentes: negro, azul, rojo o crema, para que puedas adaptarlo a tu decoración y sea menos molesto. Viene con tres configuraciones de velocidad y también oscila.

squirrel_widget_161065

Una de las cosas atractivas de este ventilador de torre Honeywell es que viene con un control remoto, lo que significa que no tiene que levantarse de la cama para encenderlo, apagarlo o apagarlo cuando se despierta congelado a las 5am. Tiene un panel LED en la parte superior y ofrece tres modos diferentes. La ventaja de tener una torre sobre un ventilador de escritorio es que generalmente es más silencioso y ocupa mucho menos espacio en el piso.