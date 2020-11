Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Estos son los mejores gadgets y juegos de los últimos 12 meses, seleccionados por la industria y el público en los EE Pocket-lint Awards y presentados durante nuestro evento virtual (que puede ver arriba).

De los cientos de productos que Pocket-lint revisó este año, los 18 ganadores finales son los mejores de los mejores en sus categorías. Los jueces también han elegido su producto favorito del año.

Entonces, ya sea que esté buscando un consejo sobre un teléfono inteligente para comprar o la computadora portátil número uno para obtener, esta es la lista definitiva y definitiva de los mejores productos lanzados en 2020.

Y, lo que es más, también te hemos hecho más fácil conseguir a cualquiera de los ganadores o finalistas altamente recomendados en nuestra propia tienda en Amazon.co.uk .

Esta cámara de fotograma completo compacta y bien hecha no cuesta mucho más que el campeón de video Micro Four Thirds: la GH5. Y es más barato que su hermano de fotograma completo a mayor escala: el Lumix S1. Por lo tanto, se mire como se mire, el Lumix S5 ofrece una excelente relación calidad-precio para los creadores de videos.

squirrel_widget_349477

Muy recomendable: Sony ZV-1

Con sus capacidades de procesamiento avanzadas, enfoque automático rápido y seguimiento en tiempo real, el ZV-1 realmente es una gran opción para los vloggers.

En conjunto, este EV premium tiene un gran potencial para sacudir el dominio de Tesla en el espacio de EV premium. El aspecto llamativo, un súper sistema de infoentretenimiento de Google y una velocidad máxima y un rango de batería decentes hacen que el Polestar 2 sea difícil de superar.

Muy recomendable: Honda e

No hay nada más en las carreteras con la personalidad del Honda e. Es un soplo de aire fresco en el mercado de los coches eléctricos.

Garmin ofrece grandes funciones que incluyen música, pagos y mapas, todo sin dejar de ofrecer una gran duración de batería y un rico seguimiento de deportes para ayudar a que el 945 sea uno de sus mejores relojes deportivos hasta ahora.

squirrel_widget_160764

Muy recomendable: Garmin Fenix 6 Pro Solar

Este reloj inteligente para exteriores que funciona con energía solar agrega recarga de batería adicional al Fenix 6 Pro normal, para crear un reloj extraordinario.

El iPhone 12 Pro hace todo lo posible para garantizar esa etiqueta Pro. La pantalla es impresionante, la capacidad de la cámara es profesional y, cuando obtienes una conexión 5G, las velocidades de descarga son súper rápidas.

squirrel_widget_3490155

Muy recomendable: Samsung Galaxy S20 FE

Libre de trucos, el Samsung Galaxy S20 FE parece tener todas las notas correctas.

¿Cómo superas uno de los mejores juegos de todos los tiempos? Haciéndolo más grande, más malo y más enfocado. The Last of Us Part 2 es inquietante a veces, pero eso le da más impacto a su historia y tema. Esta es una experiencia para adultos de principio a fin, y un buen ejemplo del juego como arte. Los propietarios de consolas PlayStation tienen mucha suerte.

squirrel_widget_166762

Muy recomendable: Animal Crossing: New Horizons

New Horizons toma una fórmula ya muy querida y agrega más campanas y silbidos que una convención de bailarines de Morris. La artesanía, la terraformación y la jugabilidad tranquila y suave lo convierten en uno de los aspectos más destacados de la consola.

Mejor que nunca, gracias a un diseño brillante, especificaciones modernas y un panel de 300Hz realmente elegante, esta computadora portátil logra sus elevados objetivos de juego.

squirrel_widget_3491563

Muy recomendable: Razer Blade 15 Advanced

Con la versión 4K de su computadora portátil de 15.6 pulgadas, Razer dice que no es solo para jugadores. Esta también es una plataforma ideal para creadores que quieren mucha potencia sobre la marcha.

Una consola revolucionaria y aún fuerte: ganando esta categoría por tercer año consecutivo. No se desvanece frente a PlayStation o Xbox, Nintendo sigue su propio camino. Y para muchos, redefine los juegos en movimiento, no solo en casa, gracias a los mejores títulos propios.

squirrel_widget_140007

Muy recomendable: Oculus Quest 2

El casco de realidad virtual inalámbrico sin ataduras de segunda generación de Oculus no solo es más asequible que el original, tiene un montón de características mejoradas que lo convierten en una superestrella de la realidad virtual.

Los audífonos supraaurales inalámbricos WH-1000XM4 ANC le recuerdan una palabra: excelente. Con un conjunto de funciones mejoradas que hace que muchos rivales parezcan de la edad de piedra, estos audífonos brindan una excelente reproducción de audio incluso con la cancelación de ruido al máximo. Lo mejor realmente mejoró aún más en 2020.

squirrel_widget_328997

Muy recomendable: Philips Fidelio X3

Estos audífonos supraaurales con respaldo abierto representan un regreso triunfal para una marca de audio muy respetada.

Estamos increíblemente impresionados con la facilidad de configuración y la calidad del sonido que ofrecen los AirPods Pro. La cancelación activa de ruido marca una gran diferencia con el ruido ambiental, lo que hace que estos auriculares sean mucho más capaces que los originales.

squirrel_widget_168834

Muy recomendado: Beats Powerbeats

Para los últimos Powerbeats, Beats tomó un diseño y una fórmula de sonido que funciona bien y lo llevó a un par de auriculares de entrenamiento más asequibles.

Una actualización sensata a la serie ya estelar, la introducción de un puerto USB-C, un trackpad más grande y más potencia agregan puntos positivos a su impresionante hoja de puntuación. Ciertamente, esta es una computadora portátil con Windows elegante y sofisticada.

squirrel_widget_168114

Muy recomendado: Dell XPS 13

Mientras que otras computadoras portátiles tienden a optar por lo normal, la serie XPS siempre se ha esforzado por ir un paso por delante.

Este teléfono tiene más sentido en la línea de la serie Pixel 2020 de Google. Es más barato que el Pixel 5, tiene una pantalla más grande y la misma gran cámara, lo que lo convierte en una victoria en nuestros libros.

squirrel_widget_2709684

Muy recomendable: OnePlus Nord

Lo que OnePlus ha hecho de manera experta es crear un teléfono que no te deje suspirando por una alternativa más cara.

El timbre de la puerta insignia de Ring 2020 a batería tiene más funciones y se completa con Pre-roll para capturar eventos incluso antes de que sucedan. Se convertirá rápidamente en una parte confiable de su hogar inteligente que utiliza todos los días.

squirrel_widget_236292

Muy recomendable: Amazon Echo Show 8

A un precio significativamente más barato que el Echo Show más grande, el Show 8 tiene la mayoría de sus características atractivas y también es un paso significativo respecto al Echo Show 5.

Al reunir muchas de las mejores partes de la Serie 4 y la Serie 5, el SE es una entrada asequible a la experiencia de Apple Watch que se adaptará a la mayoría de los usuarios. Es el término medio perfecto para aquellos usuarios que no se preocupan por tener múltiples sensores de salud de alta gama y el gasto adicional que conlleva el modelo S6.

squirrel_widget_2670420

Muy recomendable: Samsung Galaxy Watch 3

El Galaxy Watch de segunda generación refina en lugar de reinventar el diseño del original, brindando un dispositivo portátil de muñeca con más funciones con una delicadeza adicional.

Sonos no solo ha seguido su oferta anterior de barra de sonido completa, sino que la ha mejorado de todas las formas posibles. Arc es una excelente barra de sonido Dolby Atmos y tiene todos los beneficios del sistema multisala de Sonos y más.

squirrel_widget_238693

Muy recomendable: Harman Kardon Citation MultiBeam 700

Este Harman Kardon podría ser la solución ideal para aquellos que desean una presencia de audio adecuada en el sonido de su televisor sin la gran presencia física que a menudo la acompaña.

Puede que sea pequeño, pero el Beosound A1 de segunda generación tiene un gran impacto en el departamento de sonido. Eso, más el control por voz y la impermeabilización de Alexa, hace que valga la pena cada centavo.

squirrel_widget_239630

Muy recomendable: Amazon Echo (3.a generación)

Es posible que haya sido reemplazado recientemente por un modelo más redondo, el 3rd Gen Echo sigue siendo un altavoz inteligente compacto y excelente que algunos incluso podrían preferir.

Ganador por segunda vez consecutiva, el sistema de Sky ha evolucionado constantemente para convertirse en el centro del entretenimiento doméstico, no solo de la televisión por satélite. Y, con una gran cantidad de contenido 4K Ultra HD en oferta, además de Netflix y DIsney +, realmente es el criterio de la televisión paga.

Muy recomendable: Amazon Fire Stick 4K

El valor del dispositivo 4K de Amazon no se puede cuestionar en comparación con sus rivales, lo que lo convierte en un excelente punto de acceso a los servicios de transmisión más allá del portal Prime de Amazon.

El iPad Pro sigue siendo la plataforma perfecta para usar como un verdadero reemplazo de computadora portátil y tableta en movimiento. Realmente no tiene rival.

squirrel_widget_193468

Muy recomendable: iPad de Apple

Esta es la opción perfecta de iPad para muchos; todavía no existe una mejor tableta de nivel de entrada.

Philips ha actualizado su motor de imágenes con la magia de procesamiento de IA y los resultados son espectaculares. Esta televisión OLED 4K hace que todo luzca bien.

squirrel_widget_335558

Muy recomendable: LG OLED CX

El rendimiento de imagen sobresaliente, que, seamos sinceros, es lo más importante), hace que la última gama OLED de LG de nivel de entrada sea tan valiosa como las que la han precedido.

El Snapdragon 765 admite funciones de alta potencia, como captura 4K HDR y Qualcomm AI Engine de quinta generación, además de admitir funciones de juego avanzadas, pero todo para teléfonos que no arruinarán el banco. Eso es digno del premio EE superrápido 2020 en sí mismo.

Seamos realistas, ¿quién no ha usado Zoom en los últimos seis meses? Ha surgido casi de la nada para ser el rey de las videollamadas y conferencias. Al agregar constantemente nuevas funciones y ser tan amigable para el consumidor como esencial para las empresas, merece ser nuestro producto del año. De la forma en que van las cosas, es probable que también sea tan importante en 2021.

Los premios Pocket-lint Gadget Awards se celebraron por primera vez en 2005. Durante ese tiempo, hemos recompensado a los mejores dispositivos de la industria cada año siguiendo criterios similares a los de hoy.

A lo largo de los años, las categorías han cambiado y se han adaptado para reflejar la industria en ese momento, pero el objetivo principal siempre ha sido el mismo; para ayudar a mostrar los mejores gadgets del momento, los que tienen la capacidad de marcar una diferencia en nuestras vidas o que son muy divertidos de usar.

Entonces, aquí estaban los ganadores que se remontan a nuestros primeros premios en 2005 ...

Producto del año 2019: Nissan Leaf e +

Mejor cámara 2019: Fujifilm X-T3

Fujifilm X-T3 Mejor auto 2019: Nissan Leaf e +

Nissan Leaf e + Mejor rastreador de fitness 2019: Garmin Fenix 6 Pro

Garmin Fenix 6 Pro El mejor teléfono insignia de 2019: Apple iPhone 11 Pro

Apple iPhone 11 Pro Mejor juego 2019: Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 Mejor portátil para juegos 2019: Alienware m15 R2

Alienware m15 R2 < Mejor dispositivo de juegos / VR 2019: Nintendo Switch

Nintendo Switch Los mejores auriculares 2019: Bose Noise Cancelling Headphones 700

Bose Noise Cancelling Headphones 700 Los mejores auriculares internos de 2019: Sony WF-1000XM3

Sony WF-1000XM3 Mejor computadora portátil 2019: Microsoft Surface Laptop 2

Microsoft Surface Laptop 2 Mejor teléfono (menos de £ 500) 2019: Google Pixel 3a

Google Pixel 3a Mejor cámara de seguridad 2019: Ring Video Doorbell 2 <

Ring Video Doorbell 2 < Mejor dispositivo doméstico inteligente 2019: Amazon Echo Show 5

Amazon Echo Show 5 Mejor reloj inteligente 2019: Apple Watch Series 5

Apple Watch Series 5 Mejor barra de sonido 2019: Sennheiser Ambeo Soundbar

Sennheiser Ambeo Soundbar Mejor orador 2019: Ultimate Ears Wonderboom 2

Ultimate Ears Wonderboom 2 Mejor dispositivo de transmisión 2019: Sky Q

Sky Q Mejor tableta / 2 en 1 2019: Apple iPad Air

Apple iPad Air Mejor televisor 2019: Philips OLED + 984

Philips OLED + 984 Premio EE Superfast Tech Award 2019: módem Qualcomm X50 5G

Producto del año 2018: Huawei P20 Pro

Mejor juego 2018: God of War

God of War < Mejor cámara 2018: Sony A7R III

Sony A7R III Mejor barra de sonido 2018: Sonos Beam

Sonos Beam Mejor teléfono inteligente 2018: Huawei P20 Pro

Huawei P20 Pro Mejor teléfono de gama media 2018: Honor Play

Honor Play Mejor tableta / 2 en 1 2018: iPad de Apple

iPad de Apple Mejor computadora portátil 2018: Dell XPS 13

Dell XPS 13 Los mejores auriculares supraaurales 2018: Sony WH-1000XM3

supraaurales Sony WH-1000XM3 Los mejores auriculares internos 2018: Libratone Track +

Libratone Track + < Mejor televisor 2018: Philips OLED 803

Philips OLED 803 Mejor dispositivo de entretenimiento doméstico 2018: Sky Q

Sky Q Mejor servicio de streaming 2018: BBC iPlayer

BBC iPlayer Mejor dispositivo doméstico inteligente 2018: Google Home

Google Home Mejor orador 2018: Sonos One

Sonos One Mejor dispositivo para juegos / realidad virtual 2018: Sony PS4 Pro

Sony PS4 Pro Mejor dispositivo de fitness 2018: Fitbit Versa

Fitbit Versa Mejor reloj inteligente 2018: Apple Watch Series 4

Apple Watch Series 4 Mejor auto 2018: Jaguar i-Pace

Jaguar i-Pace EE Superfast Award 2018 (ganadores conjuntos): Apple A12 Bionic y Huawei Kirin 980

Producto del año 2017: Nintendo Switch

Mejor juego 2017: The Legend of Zelda: Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Breath of the Wild La mejor cámara de lentes intercambiables 2017: Panasonic Lumix GH5

Panasonic Lumix GH5 Mejor cámara compacta 2017: Sony Cyber-shot RX100 V

Sony Cyber-shot RX100 V Mejor teléfono inteligente 2017: Samsung Galaxy S8 / S8 +

Samsung Galaxy S8 / S8 + Mejor teléfono de gama media 2017: Honor 9

Honor 9 Mejor tableta / 2 en 1 2017: Apple iPad Pro 10.5

Apple iPad Pro 10.5 Mejor computadora portátil 2017: Microsoft Surface Laptop

Microsoft Surface Laptop Mejores auriculares 2017: Bowers & Wilkins PX

Bowers & Wilkins PX Los mejores auriculares internos de 2017: Sony WF-1000X

Sony WF-1000X Mejor televisor 2017: LG OLED B7

LG OLED B7 El mejor dispositivo de entretenimiento doméstico 2017: Amazon Fire TV Stick con Alexa Voice Remote

Amazon Fire TV Stick con Alexa Voice Remote Mejor servicio de streaming 2017: Netflix

Netflix Mejor dispositivo doméstico inteligente 2017: Amazon Echo

Amazon Echo Mejor altavoz inalámbrico 2017: Sonos Playbase

Sonos Playbase Mejor dispositivo de juegos / realidad virtual 2017: Nintendo Switch

Nintendo Switch Mejor dispositivo de fitness 2017: Garmin Fenix 5

Garmin Fenix 5 Mejor reloj inteligente 2017: Apple Watch Series 3

Apple Watch Series 3 Mejor auto 2017: Range Rover Velar

Range Rover Velar Premio EE superrápido 2017: chip Apple W1

Producto del año 2016: Amazon Echo

Mejor juego 2016: Uncharted 4: A Thiefs End

Uncharted 4: A Thiefs End Mejor cámara 2016: Canon EOS 5D Mark IV

Canon EOS 5D Mark IV Mejor dispositivo o servicio de entretenimiento doméstico 2016: Sky Q

Sky Q Mejor dispositivo doméstico inteligente 2016: Amazon Echo

Amazon Echo Mejor reloj inteligente 2016: Apple Watch Series 2

Apple Watch Series 2 Mejor altavoz inalámbrico 2016: BeoPlay A1 de B&O Play

BeoPlay A1 de B&O Play Los mejores auriculares de 2016: Sony MDR-1000X

Sony MDR-1000X Mejor tableta 2016: Apple iPad Pro 9.7

Apple iPad Pro 9.7 Mejor rastreador de fitness 2016: Fitbit Charge 2

Fitbit Charge 2 Mejor TV 2016: Sony ZD9

Sony ZD9 Mejor computadora portátil 2016: Apple MacBook (2016)

Apple MacBook (2016) Mejor dispositivo VR 2016: Sony PlayStation VR

Sony PlayStation VR Mejor teléfono 2016: Samsung Galaxy S7 Edge

Samsung Galaxy S7 Edge Mejor auto 2016: Tesla Model S

Producto del año 2015: Samsung Galaxy S6 edge

Mejor tableta / 2 en 1 2015: Apple iPad mini 4

Apple iPad mini 4 Mejor computadora portátil 2015: Dell XPS 13

Dell XPS 13 Mejor teléfono 2015: Samsung Galaxy S6 edge

Samsung Galaxy S6 edge Mejor cámara 2015: Leica Q

Leica Q Mejor juego 2015: The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher 3: Wild Hunt Mejor dispositivo de entretenimiento doméstico 2015: Amazon Fire TV con 4K Ultra HD

Amazon Fire TV con 4K Ultra HD Mejor wearable 2015: Apple Watch

Apple Watch Mejor orador 2015: Naim mu-so

Naim mu-so Los mejores auriculares de 2015: Bang & Olufsen BeoPlay H8

Bang & Olufsen BeoPlay H8 Mejor televisor 2015: LG 65EF950V 4K OLED

LG 65EF950V 4K OLED Mejor dispositivo smarthome 2015: Philips Hue con Siri

Philips Hue con Siri Mejor juguete conectado 2015: Sphero BB-8

Producto del año 2014: iPhone 6

Mejor juego 2014: Alien: Isolation

Alien: Isolation Mejor cámara de sistema 2014: Panasonic Lumix GH4

Panasonic Lumix GH4 Mejor teléfono 2014: Apple iPhone 6

Apple iPhone 6 Mejor tableta 2014: Apple iPad Air 2

Apple iPad Air 2 Mejor phablet 2014: Samsung Galaxy Note 4

Samsung Galaxy Note 4 Mejor computadora portátil / 2 en 1 2014: Apple MacBook Air 2014

Apple MacBook Air 2014 Mejor dispositivo de entretenimiento doméstico 2014: Sony PlayStation 4

Sony PlayStation 4 Mejores auriculares 2014: Sony MDR-1A

Sony MDR-1A Mejor TV 2014: Sony KD-65X9005B 4K TV

Sony KD-65X9005B 4K TV Mejor dispositivo smarthome 2014: Philips Hue

Philips Hue Mejor orador 2014: Cambridge Audio Go V2

Cambridge Audio Go V2 Mejor cámara compacta 2014: Sony Cyber-shot RX100 III

Sony Cyber-shot RX100 III Mejor wearable 2014: LG G Watch R

LG G Watch R Producto del año 2014: iPhone 6

Producto del año 2013: Apple iPad Air

Mejor cámara digital compacta 2013: Sony Cyber-shot RX100 II

Sony Cyber-shot RX100 II Mejor cámara de sistema digital 2013: Sony Alpha A7

Sony Alpha A7 Mejor juego 2013: Grand Theft Auto V

Grand Theft Auto V Mejor dispositivo de entretenimiento doméstico 2013: Now TV

Now TV Mejor tecnología wearable 2013: Pebble

Pebble Los mejores auriculares 2013: Sennheiser Momentum On-Ear

Sennheiser Momentum On-Ear Mejores altavoces portátiles 2013: Cambridge Audio Minx Go

Cambridge Audio Minx Go Mejor televisor 2013: Sony KD-65X9005A TV 4K de 65 pulgadas

Sony KD-65X9005A TV 4K de 65 pulgadas Mejor tableta 2013: Apple iPad Air

Apple iPad Air Mejor teléfono móvil 2013: HTC One

HTC One Mejores phablets 2013: Samsung Galaxy Note 3

Samsung Galaxy Note 3 Mejor computadora portátil 2013: MacBook Air de 13 pulgadas

Producto del año 2012: Windows 8

Mejor cámara digital 2012: Nikon D800

Nikon D800 Mejor computadora portátil de 2012: Apple MacBook Air de 13 pulgadas

Apple MacBook Air de 13 pulgadas Mejor aplicación 2012: Google Chrome

Google Chrome Mejor juego 2012: Journey

Journey Mejor dispositivo de entretenimiento doméstico 2012: Sky TV

Sky TV Mejor audio portátil de 2012: iPod Touch de quinta generación

iPod Touch de quinta generación Mejor televisor de 2012: Panasonic Viera TX-P50VT50B y Sony Bravia KDL-46HX853

Panasonic Viera TX-P50VT50B y Sony Bravia KDL-46HX853 Mejor tableta de 2012: Nexus 7

Nexus 7 Mejor teléfono móvil 2012: Samsung Galaxy S III

Samsung Galaxy S III Innovación del año 2012: Nike + Fuelband

Producto del año 2011: Apple iPad 2

Mejor cámara digital 2011: Sony NEX-5N

Sony NEX-5N Mejor computadora portátil 2011: Apple MacBook Air de 13 pulgadas

Apple MacBook Air de 13 pulgadas Mejor aplicación 2011: Sky Go

Sky Go Mejor juego 2011: Batman: Arkham City

Batman: Arkham City Mejor dispositivo de entretenimiento doméstico 2011: Sonos Play: 3

Sonos Play: 3 Mejor TV 2011: Samsung UE55D8000

Samsung UE55D8000 Mejor tableta 2011: Apple iPad 2

Apple iPad 2 Mejor teléfono 2011: Samsung Galaxy S II

Samsung Galaxy S II Innovación del año 2011: OnLive

Producto del año 2010: Kindle Wi-Fi

Mejor audio 2010: Apple iPod touch 4G

Apple iPod touch 4G Mejor aplicación 2010: aplicación Amazon Kindle

aplicación Amazon Kindle Mejor juego 2010: Angry Birds

Angry Birds Mejor TV 2010: Philips 21: 9 Cinema 3D

Philips 21: 9 Cinema 3D Mejor kit de cine en casa 2010: Xbox 360 S

Xbox 360 S Mejor teléfono 2010: HTC Desire HD

HTC Desire HD Mejor cámara 2010: Canon EOS 550D

Canon EOS 550D Mejor computadora 2010: iPad de Apple

iPad de Apple Innovación del año 2010: Microsoft Kinect

Producto del año 2009: Spotify

Mejor dispositivo de música 2009: Apple iPod touch (3.a generación)

Apple iPod touch (3.a generación) Mejor dispositivo para automóvil de 2009: TomTom XL Live

TomTom XL Live Mejor cámara digital 2009: Panasonic Lumix DMC-GF1

Panasonic Lumix DMC-GF1 Mejor computadora portátil 2009: Apple MacBook Pro de 13 pulgadas

Apple MacBook Pro de 13 pulgadas Mejor software 2009: Spotify

Spotify Mejor juego 2009: Call of Duty: Modern Warfare 2

Call of Duty: Modern Warfare 2 Mejor dispositivo de cine en casa de 2009: PS3 Slim

PS3 Slim Mejor teléfono móvil 2009: HTC Hero

HTC Hero Mejor gadget 2009: Eye-Fi

Producto del año 2008: MSI Wind

Mejor dispositivo de música 2008: altavoces para iPod Bowers y Wilkins Zeppelin

altavoces para iPod Bowers y Wilkins Zeppelin Mejor dispositivo para automóvil 2008: TomTom One

TomTom One Mejor cámara digital 2008: Fujifilm F60fd

Fujifilm F60fd Mejor computadora portátil 2008: MSI Wind

MSI Wind Mejor software / servicio 2008: Firefox 3

Firefox 3 Mejor juego 2008: LittleBigPlanet

LittleBigPlanet Mejor dispositivo de cine en casa 2008: televisor Pioneer KURO PDP-LX5090

televisor Pioneer KURO PDP-LX5090 Mejor teléfono móvil 2008: BlackBerry Storm

BlackBerry Storm Mejor dispositivo de correo electrónico 2008: Nokia E71

Nokia E71 Mejor dispositivo ecológico 2008: Pure Evoke Flow

Pure Evoke Flow Innovación del año 2008: Asus, para el Eee PC

Producto del año 2007: Nintendo Wii

Mejor reproductor multimedia portátil / MP3 2007: Archos 605 Wi-Fi

Archos 605 Wi-Fi Mejores auriculares 2007: Sennheiser PXC450

Sennheiser PXC450 Mejor radio DAB 2007: Pure Evoke-1S

Pure Evoke-1S Mejor sistema de altavoces para iPod 2007: altavoces Logic3 i-Station Traveler

Logic3 i-Station Traveler Mejor teléfono móvil 2007: Nokia N95 8GB

Nokia N95 8GB Mejor teléfono inteligente 2007: iPhone de Apple

iPhone de Apple Mejor accesorio para teléfono móvil 2007: auricular Bluetooth Jawbone

auricular Bluetooth Jawbone Mejor GPS 2007: Navman S90i

Navman S90i Mejor dispositivo de coche 2007: Griffin itrip auto

Griffin itrip auto Mejor cámara digital compacta 2007: cámara digital Fuji FinePix Z5fd

Fuji FinePix Z5fd Mejor cámara digital DLSR 2007: cámara digital Canon EOS 40D DSLR

Canon EOS 40D DSLR Mejor impresora 2007: impresora multifunción Kodak EasyShare 5300

Kodak EasyShare 5300 Mejor computadora portátil 2007: Sony VAIO VGN-TZ11XN

Sony VAIO VGN-TZ11XN Mejor periférico de PC 2007: Sandisk USB SD Card

Sandisk USB SD Card Mejor accesorio VoIP 2007: Philips VOIP841

Philips VOIP841 Mejor software 2007: iLife 08

iLife 08 Mejor sitio web 2007: Facebook

Facebook Mejor TV 2007: Pioneer Kuro

Pioneer Kuro Mejor accesorio de cine en casa 2007: Apple TV

Apple TV Mejor juego de consola 2007: Gears of War

Gears of War Mejor juego de PC 2007: Bioshock

Bioshock Mejor consola de juegos 2007: Nintendo Wii

Nintendo Wii Mejor gadget deportivo y de fitness 2007: Timex iControl

Timex iControl Mejor dispositivo ecológico 2007: USBcell

Producto del año 2006: BlackBerry Pearl

Mejor reproductor multimedia portátil / MP3 2006: Creative Zen Vision: M

Creative Zen Vision: M Mejor teléfono móvil 2006: Sony Ericsson k800i

Sony Ericsson k800i Mejor teléfono móvil o accesorio MP3 2006: auriculares con cancelación de ruido Bose QuietComfort 3

auriculares con cancelación de ruido Bose QuietComfort 3 Mejor unidad GPS 2006: TomTom One

TomTom One Mejor cámara digital compacta 2006: Fujifim Finepix F30

Fujifim Finepix F30 Mejor cámara digital prosumidora 2006: Nikon D80

Nikon D80 El mejor accesorio de imagen 2006: impresora HP Photosmart A618

impresora HP Photosmart A618 Mejor computadora portátil 2006: Apple MacBook Pro

Apple MacBook Pro Mejor periférico de PC 2006: ratón Logitech MX Revolution

ratón Logitech MX Revolution Mejor dispositivo de entretenimiento doméstico 2006: Sky HD

Sky HD Mejor juego para PC o consola 2006: New Super Mario Brothers (Nintendo DS)

New Super Mario Brothers (Nintendo DS) Mejor software 2006: Apple iLife 06

Apple iLife 06 Mejor sitio web 2006: YouTube

YouTube Mejor gadget 2006: Nintendo DS Lite

Mejor reproductor MP3 2005: Apple iPod nano

Apple iPod nano Mejor reproductor multimedia portátil 2005: consola Sony PSP

consola Sony PSP Mejor teléfono móvil 2005: Samsung SGH-D600

Samsung SGH-D600 Mejor cámara digital para consumidores de 2005: Nikon D50

Nikon D50 Mejor cámara digital compacta 2005: Pentax Optio 50

Pentax Optio 50 Mejor juego para PC o consola 2005: Lumines (PSP)

Lumines (PSP) Mejor computadora portátil 2005: Apple PowerBook de 15 pulgadas

Apple PowerBook de 15 pulgadas Mejor dispositivo de entretenimiento doméstico 2005: Sonos Digital Music System

Sonos Digital Music System Mejor PDA / teléfono inteligente 2005: Palm Treo 650

Palm Treo 650 Mejor unidad GPS 2005: TomTom Go 700

TomTom Go 700 Mejor dispositivo de estilo de vida 2005: consola Sony PSP

consola Sony PSP Innovación del año 2005: Dyson Ball

Escrito por Rik Henderson.