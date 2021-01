34 inventos locos, no creerás lo que estás a punto de ver

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Algunos inventos son mejores que otros, luego hay algunos que nunca deberían haber visto la luz del día. Bueno, tal vez deberían hacerlo, aunque solo sea para hacernos reír.

Desde bikinis solares hasta un lápiz óptico desgastado, estos están aquí para sorprender. Los diseñadores de todo el mundo han creado dispositivos que sorprenden. Algunos pueden ser útiles, pero en el mundo real, ¿se van a utilizar alguna vez? ¿En público? Esa decisión depende de usted, por lo que deberá ver qué hay ahí fuera. Algunos de ellos realmente no podemos imaginarnos en el mundo real fuera de estas imágenes.

Hemos recopilado los inventos más ridículos, locos, extraños y francamente extraños que se hayan hecho o concebido, como el Bikini Solar, que utiliza los rayos del sol para alimentar cualquier dispositivo conectado. Gracias a un conector USB se puede cargar un teléfono mientras se toma el sol. Además, ya sabes, parece que eres del futuro gracias al arduo trabajo del diseñador Andrew Schneider. No está mal por $ 200 entonces.

Si bien no puede poner sus manos en muchos de estos, no es que probablemente quiera, todavía hay algunos disponibles para comprar. Entonces, si desea tratar esto como su lista de compras un poco fuera de la pared, hágalo.

Hazme un masaje

El fliz

Stylus de nariz

Sandalias detectoras de metales

Doryu 2-16 Camera

Palo interno para selfies

Jeans vibrantes

If you cannot get enough of notifications and love the feeling of your pocket vibrating every time your phone gets an alert, then good news! These jeans and jean shorts are designed to vibrate when your phone does, for leg based thrills.

Rotador de cono de helado

Horquillas para mejorar el sabor

Jeans de belleza y el teclado Geek

Pao Fit

Trapeador

MyFreeble

Alimentador de Aves para Tabla de Cortar

Trituradora de hmster

Granada snica

Cortina de ducha para mascotas

Horquilla de dedo

Difusor de aroma de telfono inteligente

The Scentee Smartphone Aroma Diffuser uses an app to diffuse a scent into the room around you. Perfect for setting the mood or just dealing with any nasty smells that have cropped up in the house.

ventilador de iPhone

Getting a bit hot and bothered in the summer months? How about a fan that's capable of plugging into your Apple iPhone. This gadget is tiny and a little bit crazy, after all, how are you going to hold and browse your device? Unless you use it upside down.

Una estacin de trabajo extraa

Back in the 70s designers were coming up with weird and wonderful seating arrangements for workers. This included insane things like this figure-hugging chair, built-in typewriter and even some earphones with extendable aerials. A vision of tech luxury for the time, but certainly a contender for our list.

Taza del sostenedor del telfono

Can't take your eyes off your small screen? Then this gadget probably looks appealing. It's a cup with a built-in smartphone holder. All you have to do is fill the cup with your favourite beverage, slip your smartphone into the straw holder and get to browsing and drinking

Berenjena

AirSticks

These gadgets are an unnecessary invention by Matt Benedetto. If you're always losing your Apple Airpods while also being a fiend for oriental food then the Airsticks might be the perfect solution for you.

"The perfect accessory for your Apple AirPods. Enjoy your favourite sushi on the go and never leave your chopsticks behind."

Tampones conectados

If a product isn't connected to your phone and measuring every aspect of your life, is it actually any good? These tampons send essential flow data to your phone so you're always in the know.

Un paraguas inteligente

This is a smart umbrella that lets you know when it's raining. Sounds utterly pointless, doesn't it? Well, maybe not as it does other things too - like notifying you if you've accidentally wandered off without it. This umbrella also has the ability to share data with other smart umbrellas for cloud sourcing data to ensure it's accurate.

El ciclomero

El Cyclomer estaba destinado a ser la primera bicicleta anfibia del mundo. Esta cosa extraña y maravillosa tenía ruedas huecas que se doblaban como flotadores y estaba destinado a poder atravesar tierra y agua con facilidad. Sin embargo, cuando se lanzó en París, Francia, en 1932, tuvo menos éxito ya que los flotadores no pudieron conseguir tracción en ninguna de las superficies y, por lo tanto, nunca tuvieron éxito.

Ropa interior con filtro de flatulencias

Estos son calzoncillos para aquellos que sufren de una desconcertante cantidad de triunfos. La empresa hace el mejor trabajo al describirlos:

"Las galardonadas prendas de filtrado de flatulencias de Shreddies ofrecen máxima comodidad, estilo clásico y filtración de flatulencias. Ya sea que sufra de flatulencia excesiva o simplemente desee la garantía de un viento libre de olores, Shreddies es la solución perfecta para usted".

Entonces, sí, si está preocupado por el gas que sale de usted, entonces esto puede parecer una buena idea. Cambiar su dieta podría ser otra.

Medias peludas

Si eres una mujer que está harta de que la miren con los ojos durante los meses de verano, entonces este producto podría ser la solución que estabas buscando. Medias peludas diseñadas para eclipsar a los espectadores lujuriosos. Una mirada bastante tupida.

Bolsas para sndwich cubiertas de moho

Si eres realmente bueno haciendo sándwiches y tus colegas siguen robando tu almuerzo del refrigerador del trabajo, entonces esto podría parecer un buen invento. Una bolsa de sándwich que parece estar cubierta de moho y se ha dejado podrida. Sencillo pero eficaz. Aunque una inspección de cerca delata el juego cuando ve lechuga fresca y jamón adentro.

Bozales Quack para perros

Si su perro es un poco travieso y necesita verse un poco más lindo, entonces los japoneses lo tienen cubierto. Este invento es un bozal de perro que hace que tu perro parezca un pato, porque ¿por qué no?

Motos mono rueda

Las motocicletas monorrueda se ven ridículas y parecen increíblemente peligrosas, poco prácticas y una tontería en la que involucrarse. Sin embargo, cuando aparecieron por primera vez en la década de 1860, se pensó que podrían convertirse en una verdadera forma de transporte. Afortunadamente, eso nunca sucedió, pero la gente todavía intenta montarlos por diversión.

Hay problemas obvios con ellos, incluida la estabilidad, la capacidad de carga limitada y quizás lo más divertido, el riesgo de "gerbilización". Este último problema es un problema que ocurre si el usuario frena demasiado fuerte y la fuerza anula la fuerza de gravedad habitual, lo que hace que un conductor vuele alrededor del volante como un jerbo en su volante.

Gafas Hamblin para lectores perezosos

En la década de 1930 en Inglaterra, estas gafas aparecieron ofreciendo al lector perezoso la oportunidad de acostarse en la cama, pero aún así poder leer libros. Lógica esencialmente similar a los periscopios con espejos que redirigen la visión. Claramente no entendieron y probablemente no eran muy cómodos o prácticos.

Blsamo labial de tocino

¿Tienes los labios secos y agrietados? ¿También te encanta el sabor del tocino y desearías poder oler y saborear el tocino durante todo el día? Entonces, oh chico, tenemos el producto para ti. Sí, bálsamo labial con sabor a tocino. ¿La combinación perfecta de cosas?

Escrito por Luke Edwards y Adrian Willings.