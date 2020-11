Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - El mundo de la impresión 3D está bien y verdaderamente aquí con impresoras en los hogares, tiendas en línea e incluso supermercados que ofrecen servicios de impresión 3D. El resultado es todo tipo de extraños y maravillosos objetos impresos en 3D.

En casa, la gente puede descargar o diseñar archivos e imprimir objetos en plástico. Esto puede ser útil para reemplazos baratos y fáciles de partes de la casa, juguetes rápidos e incluso muebles.

Luego están las impresoras 3D de metal y los modelos orgánicos. Estos son generalmente utilizados por empresas o universidades y han creado cosas como armas e incluso órganos humanos. Las impresoras de alimentos también están aquí, lo que permite imprimir dulces y comidas adecuadas.

La impresión 3D está ayudando a que los productos aparezcan en el mercado más rápido, ya que se pueden lograr prototipos más baratos y fáciles. Los coches se han impreso en 3D, así como las casas básicas. Si bien aún se encuentran en las primeras etapas de desarrollo, es posible que el futuro de la producción a gran escala se imprima en 3D.

Hemos reunido una amplia gama de productos impresos en 3D aquí ahora mismo.

Tope de puerta Hodor

Los fanáticos de Game of Thrones se reirán en silencio o derramarán una sola lágrima triste por este. Un tope de puerta impreso en 3D diseñado para mostrar la palabra Hodor.

El barco impreso en 3D ms grande del mundo

En octubre de 2019, la Universidad de Maine logró establecer no uno, ni dos, sino tres récords mundiales Guinness por usar la impresora 3D de polímeros más grande del mundo para imprimir el barco más grande jamás impreso .

El barco impreso en 3D de 25 pies y 5,000 libras conocido como 3Dirigo podría no ser la impresión en 3D más emocionante o interesante de nuestra lista, pero ciertamente es una hazaña impresionante. Más aún cuando ves el timelapse de cómo se elabora.

El prototipo de impresora en sí también es algo especial. Una máquina bestial que es capaz de imprimir objetos enormes de hasta 100 pies de largo por 22 pies de ancho y 10 pies de alto. Se dice que la impresora se utilizará para la creación rápida de prototipos de aplicaciones civiles, de defensa e infraestructura.

Un poco de ayuda para una bola de pelo

La Instagrammer Kittenxlady publicó esta imagen en 2017 que muestra a su gatito favorito balanceando unas ruedas impresas en 3D personalizadas bastante impresionantes. La pequeña configuración perfecta para ayudar a la pequeña bola de pelo a moverse a pesar de los problemas de salud.

Un yeso que te ayuda a sanar

Los usos médicos de la impresión 3D bien podrían ser nuestro uso favorito de esta tecnología. En 2014, el diseñador Deniz Karasahin creó este brillante concepto de un nuevo yeso para miembros rotos que no solo se ve increíble sino que también ayuda al proceso de curación. El yeso impreso en 3D incluía un sistema de ultrasonido pulsado de baja intensidad que fue diseñado para ayudar a que los huesos dañados se curaran más rápido, hasta un 38 por ciento más rápido de hecho.

Un violn elctrico impreso en 3D

Con un comienzo humilde en 2013, el 3Dvarius pronto se mudó a Kickstarter con la promesa de un violín impreso en 3D de aspecto impresionante que fue diseñado para crear una simbiosis entre él y el músico. Un mecanizado preciso, un diseño innovador y una atención al detalle hicieron que el 3Dvarius pasara de ser un concepto a un instrumento musical en pleno funcionamiento que realmente se destaca entre la multitud.

Portalpices Darth Vader

Si bien muchas de las impresiones 3D de esta lista pueden ser útiles, prácticas o útiles de una forma u otra, algunas son simplemente increíbles. Esta pequeña versión impresa en 3D de Darth Vader es un ejemplo fantástico. El señor supremo oscuro se ha convertido en un humilde portalápices, doblando la rodilla ante su dueño.

La primera casa impresa en 3D del mundo

En los nebulosos días de 2014, una empresa privada china conocida como WinSun creó la primera casa impresa en 3D . Se pusieron a trabajar cuatro grandes impresoras 3D para rociar hormigón capa por capa para construir las paredes.

Se decía que este método de impresión 3D era increíblemente barato y la falta de mano de obra implicada significaba que los costes podían mantenerse aún más bajos. En ese momento se sugirió que se podía imprimir una casa por menos de $ 5,000.

Un kayak de tamao completo

Este increíble kayak fue impreso en 3D desde una impresora doméstica sección por sección durante 42 días. Fue elaborado con cariño por Jim Smith, un ingeniero de 3D Systems, que hizo la artesanía con materiales por valor de unos 500 dólares. Esos materiales incluían plástico ABS, tornillos para metales, inserciones de latón y una buena dosis de masilla de silicona para mantener la canoa hermética. Se tardaron alrededor de 1.012 horas en imprimir, ¡ pero funciona!

Impresiones comestibles

En 2015, 3D Systems anunció el ChefJet Pro 3D. Un dispositivo de impresión 3D que podía imprimir dulces y golosinas en 3D. El resultado son algunas creaciones comestibles bastante impresionantes con sabores que van desde el chocolate hasta la vainilla, la menta, la manzana ácida, la cereza y la sandía.

Una cmara estenopeica impresa en 3D

Pinhole es una cámara que se puede imprimir en 3D y carga una película de 35 mm para las tomas. Este dispositivo nació originalmente en Kickstarter antes de convertirse en una realidad. Está diseñado para llevar la fotografía de la vieja escuela a la era moderna. El resultado final también es bastante bueno, ya que la cámara impresa en 3D es fuerte, robusta y duradera, mucho más que las cámaras digitales modernas que podrían romperse fácilmente si se caen.

Si te encanta esta idea, incluso puedes imprimir tu propia cámara siguiendo estas instrucciones .

Pizza impresa en 3D

Foodini es una impresora de alimentos 3D capaz de imprimir una pizza entera en una. Esta impresora, diseñada por Natural Machines , no solo produce pizzas, también puede administrar otros alimentos: hamburguesas, espaguetis y más. Por supuesto, un dispositivo como este es bastante de gama alta y en 2016 una de estas impresoras le costaría alrededor de $ 2,000. ¿Pero tal vez este tipo de cosas sea una muestra del futuro?

El Rapid Racer

El Rapid Racer se imprimió en 3D con 3600 capas y funciona con un taladro estándar de 18 V de Hawk University.

El grifo de abajo hacia arriba

Down Up Tap hace que beber de un grifo sea más fácil, si lo necesita. Este grifo impreso en 3D es esencialmente un dispensador de agua de doble boquilla para su fregadero que combina la funcionalidad estándar de un grifo normal con una fuente para beber. No es necesario que ensucies tus vasos, solo bebe y vete.

Primeras botas de ftbol impresas en 3D

En 2013, Nike mostró su nuevo diseño de botas de fútbol Vapor Laser Talon. Estas fueron las primeras botas de fútbol impresas en 3D que fueron diseñadas para ayudar a los atletas a rendir al máximo gracias a un diseño liviano y potentes agarres de tracción.

Porsche Cayman S

En 2013, Porsche lanzó un archivo imprimible en 3D gratuito para su Cayman S. Los fanáticos del fabricante de automóviles podían imprimir su propio vehículo e incluso colorearlo como quisieran. Seguro que no es tan genial como el real, pero también es considerablemente más barato y oficial.

La pistola del avin de papel

¿Buscas mejorar tu juego de aviones de papel? Entonces, este monstruo impreso en 3D puede ser el dispositivo que necesitas. La pistola de avión de papel A6 V10 impresa en 3D puede disparar aviones automáticamente y en grandes cantidades.

Puede que no sea mucho para mirar, pero una versión de esta pistola impresa en 3D, conocida como PFM-A5 V2, era capaz de contener hasta 200 hojas de papel A5 y disparar 120 aviones de papel por minuto.

Laptop modular impresa en 3D

El Pi-Top es una computadora portátil modular impresa en 3D que está diseñada para enseñar a los usuarios cómo imprimir circuitos, aprender a codificar y crear dispositivos increíbles para el futuro. Este dispositivo peculiar (y sorprendentemente barato) se creó para alentar a los usuarios a inventar nuevos dispositivos, artilugios y creaciones interesantes para el futuro.

Un caparazn de tortuga impreso en 3D

Saluda a Cleopatra, una tortuga con una prótesis impresa en 3D. Sufre de piramidales debido a una mala nutrición, lo que significa que su caparazón real tiene agujeros y partes rotas que podrían infectarse, pero Roger Henry, un estudiante de la Universidad Técnica de Colorado, le diseñó una nueva capa impresa en 3D hecha de plástico biodegradable a base de maíz. También está siendo alimentada adecuadamente por el cuartel general de rescate de reptiles de Canyon Critters en Colorado, y se espera que su nuevo caparazón impreso en 3D la proteja hasta que su caparazón real sane en unos pocos años.

3D en las rocas

Una agencia de publicidad japonesa llamada TBWA / Hakuhodo creó piezas de hielo llamadas "3D en las rocas" para publicitar el whisky Suntory, pero utilizó Autodesk 123D, diseños 3D y un enrutador CNC para tallar los diseños en un bloque de hielo. Todo el proceso es bastante similar a la impresión 3D. La imagen de arriba es solo uno de los muchos trozos de hielo que hizo la agencia.

Partes del cuerpo de repuesto para bioimpresin

La impresión 3D es un campo bastante interesante, no solo en la creación de nuevos dispositivos y artilugios, sino también en el campo de la medicina. Ha habido varios avances en el espacio de la bioimpresión en los últimos años. Estos han incluido investigación en impresión 3D para reparación y reconstrucción de tejidos, reemplazo de extremidades, trasplantes de riñón e incluso trasplante de corazón.

Organovo ha sido pionero en esta tecnología últimamente e incluso participó en la impresión 3D de tejido hepático y renal que podría usarse para tratar órganos humanos defectuosos. Una increíble tecnología que salva vidas y que estamos ansiosos por ver desarrollos futuros.

Un pico de tucn reconstruido

La impresión 3D ciertamente tiene muchos usos potenciales asombrosos. Esta brillante instantánea muestra cuánta diferencia puede hacer esta tecnología de impresión, no solo para las vidas humanas, sino también para los animales que habitan en nuestro mundo. Aquí, se ha reconstruido el pico de un tucán con el poder de una impresora 3D.

Obras de arte impresas en 3D para ciegos

Los objetos impresos en 3D están cambiando vidas en todo el mundo de formas maravillosamente diferentes.

Este uso brillante hace que las pinturas y obras de arte clásicas se transformen en esculturas impresas en 3D. De esta forma, se espera que las personas con discapacidad visual tengan la oportunidad de experimentar y apreciar el arte de formas nuevas e increíbles como antes no podían.

Movilidad para un cachorro

Esta foto es una prueba de Reddit de que las prótesis impresas en 3D y las ayudas para la movilidad no son solo para humanos. Este pobre perrito desafortunadamente ha perdido el uso de sus piernas, pero ahora tiene algunas ruedas impresas en 3D para ayudarlo a recorrer el lugar.

Google Droid

Cuando el hermano de un Redditor atado a la rueda debía comenzar un trabajo en Google, recurrieron a la impresora 3D para convertirlos en algo increíble para actuar como un compañero de escritorio. También se pensó mucho en esta pequeña impresión. La cabeza del Droid no solo se mueve (y se desprende), sino que también tiene imanes integrados en su parte posterior para mantenerlo en la silla de ruedas.

Lmpara de dragn

La última serie de Game of Thrones bien podría haber tenido a los fanáticos de la serie divididos sobre si fue buena o no, pero no se puede negar que los dragones eran increíbles. Aprovechando al máximo el amor por las criaturas míticas aladas, un vendedor de Etsy se ha dedicado a crear impresionantes lámparas de dragón impresas en 3D, con el fuego del infierno ardiente.

Traje de Iron Man impreso en 3D de tamao completo

Un cosplayer llamado Jayluvll realmente se toma en serio su afición. Empleando una buena dosis de paciencia, más de seis meses de esfuerzo y una multitud de piezas impresas en 3D, lograron crear este impresionante traje de Iron Man de tamaño completo. ¡Impresionante!

Un cerebro preciso

No es un cerebro real ni un reemplazo de un cerebro humano que se ha impreso en 3D (aunque eso sería bastante impresionante), sino que es una impresión precisa de un cerebro creado a partir de una resonancia magnética. El usuario de Reddit ST314 lo creó después de que su hijo pasara por el escáner. Ellos explicaron cómo sucedió:

"Extraje los datos de su resonancia magnética usando un guión escrito por el usuario miykael en github, preparé la forma en Blender, dividiendo el cerebro en el plano horizontal para que hubiera dos superficies planas estables, y luego lo ejecuté a través del software Qidi para crear un archivo gcode del stl. La impresora es una Qidi X-pro. Usé filamento 3D Solutech PLA (porque tenían un material decente del color del cerebro iZombie). El tiempo total de impresión fue de aproximadamente 20 horas para ambos hemisferios. La preparación de datos de los polígonos fue aproximadamente la misma cantidad de tiempo ".

Otra casa y planos de espacio.

Desde que se produjo la primera casa impresa en 3D, otras empresas han estado trabajando en la creación de nuevas construcciones utilizando técnicas similares. Esta casa , construida por Apis Cor , se construyó en menos de 24 horas y su impresión costó poco más de $ 10,000. Curiosamente, se predice que el domicilio de 400 pies cuadrados será lo suficientemente resistente como para durar hasta 175 años. Otros esfuerzos de la compañía incluyen la investigación sobre las posibilidades de usar la tecnología de impresión 3D para construir hábitats en otros planetas .

Hucha

La impresión 3D sigue siendo una empresa bastante cara, por lo que quizás este diseño sea esencial para cualquiera que desee participar. Una alcancía impresa en 3D para almacenar su cambio de repuesto para su próximo proyecto de impresión.

Un cinturn estampado

Si siempre tiene problemas con la caída de sus pantalones o simplemente le resulta imposible encontrar un cinturón que realmente le quede bien, entonces tal vez la impresión en 3D del suyo propio sea la solución. Imagina las posibilidades de establecer tu propia tendencia de moda con ropa impresa en 3D que seguramente es única.

Un pequeo Tokoyo

iJet llevó a Kickstarter en 2016 con este brillante proyecto que vio a Tokio siendo recreado en pequeños mapas tridimensionales impresos en 3D. Un proyecto impresionante, muy detallado y minucioso con resultados fantásticos. La enorme ciudad ciertamente se ve bastante especial en este formato diminuto.

Piezas de cohetes impresas en 3D

Incluso la NASA lo ha hecho. En 2013, la organización espacial experimentó con técnicas de impresión 3D para crear nuevas piezas para sus cohetes espaciales. Obviamente, estas son algunas piezas de equipo de alta resistencia, ya que necesitaban poder soportar temperaturas de hasta 6,000 grados Fahrenheit. Sin embargo, va a mostrar los posibles usos futuros de esta tecnología.

Vortex Keep

¿Alguna vez te has imaginado tu propio castillo, con un foso presagioso y un acantilado insuperable? Ahora puedes, al menos en forma diminuta, gracias a este modelo imprimible en 3D de Jukka Seppänen . Este modelo también está increíblemente diseñado para sostener una pequeña vela en el medio para agregarle un ambiente brillante por la noche.

Gatos de Cheshire

Las impresoras 3D son tan versátiles. Se pueden utilizar para imprimir de todo, desde miembros de repuesto hasta pequeños modelos sencillos para mostrar su amor por los cuentos de hadas. Estas instrucciones de Steve Solomon le permiten imprimir su propio gato de Cheshire sonriente. Estos felinos ya no están confinados al País de las Maravillas.

Godzilla

Esta brillante visión de Godzilla fue creada por Mark Rhodes inspirándose en el modelo original de ChaosCoreTech y agregando una dosis fría de agua furiosa debajo de sus pies y un sistema brillante que usaba tecnología de vapeo para expulsar el humo de su boca.

Serie animada Batman

Apostamos a que un Bruce Wayne moderno tendría algunas impresoras 3D en su casa. Probablemente también aprobaría que su imagen animada se recreara de esta forma. Fotis Mint, aficionado a la impresión 3D, ha creado este fantástico modelo del caballero oscuro para que la gente lo imprima.

Lmpara de hongo

Una de las cosas que amamos de la impresión 3D es la forma en que no solo se puede usar para crear cosas hermosas, sino también cosas útiles. Aquí Joe Prints ha elaborado un hongo realmente colorido que también funciona como una pequeña lámpara ingeniosa .

Juez Dredd

Este es un modelo impreso en 3D increíblemente detallado del juez Dredd, completo con su icónico ceño fruncido y enormes hombreras. Este modelo fue elaborado por grafitomi según las instrucciones de impresión de David Östman . Creemos que es fantástico e incluso puedes verlo en todo su esplendor en forma de video en Instagram .

Guybrush Threepwood

Del clásico Monkey Island, llega nuestro personaje pirata favorito Guybrush Threepwood. Brillantemente recreado aquí por Fotis Mint . Si esto hace flotar su bote, le alegrará saberlo, también tiene las especificaciones para el escorbuto seadog, Capitán LeChuck .

Casco de Stormtrooper

Este busto de un casco Stormtrooper parece ser el modelo perfecto para los geeks en todas partes. Imaginamos que si tienes una impresora 3D, probablemente seas fanático de Star Wars. La mayoría de la gente lo está de todos modos, ¿no? Incluso si no lo está, aún puede apreciar el nivel de detalle y la presencia de este. Otra creación clásica de David Östman , sin duda es popular.

Mscara annima

Ya sea que esta máscara te recuerde a Guy Fawkes, la película de 2005 V de Vendetta o el grupo de hackers Anonymous, es ciertamente sorprendente. Si siempre has pensado que era genial, como nosotros, te alegrará saber que ahora puedes imprimir el tuyo gracias a Fabio Bautista.

Arma de portal

Basado en los asombrosos juegos de rompecabezas de ciencia ficción de Valve, esta impresión 3D presenta una pistola de portal de aspecto impresionante. Por desgracia, en realidad no podrá destruir portales de teletransportación para que usted viaje, pero podrá impresionar a sus amigos, usarlo para cosplay o simplemente mostrar su estilo geek con él en un estante de su hogar. La creación de Kirby Downey también incluye una carcasa de cavidad para luces LED para que pueda hacer que brille.

Escudo del Capitn Amrica

Para todos los fanáticos de MCU , este seguramente complacerá a la multitud. Las instrucciones originales son para una versión pequeña del escudo, con una escala de alrededor de 10 pulgadas. Pero debido a que está impreso en 3D, también puede ampliarlo y esta imagen muestra a un usuario que hizo precisamente eso e hizo un escudo de tamaño real. Vea un video del original aquí para tener una idea de lo increíble que es.

Medusa

Parece bastante apropiado incluir a Medusa en esta lista, la mítica mujer con cabello de serpiente cuya mera mirada podría convertir a los hombres en piedra. Esta impresión 3D es una de las muchas de Scan The World. Scan The World es un ambicioso proyecto para escanear y recrear objetos de importancia cultural como este. Hacer que nuestro pasado sea más accesible para todos en todo el mundo, incluso para aquellos que no pueden viajar.

La puerta de brandeburgo

Puede que sea pequeño, pero también es un pedazo de historia impresionante que puedes tener en tus manos. Esta impresión 3D fue creada para celebrar el aniversario de la caída del Muro de Berlín, pero también es un brillante tributo a la historia.

Cabeza Moai en Isla de Pascua

Otra creación del proyecto Scan the World es una impresión 3D del Moai Head de Isla de Pascua. Esta es una recreación moderna de una de las misteriosas estatuas de la isla y una fantástica obra de arte.

Tractor OpenRC

Muchos de estos artículos impresos en 3D son increíbles tanto para mirar como para maravillarse, pero no necesariamente hacen nada más que complacer la vista. Sin embargo , este sí lo hace , con un poco de esfuerzo adicional , puede hacer un tractor que funcione y seguramente hará que sus ruedas giren.

SNES Mini Raspberry Pi

La SNES Mini es una consola clásica impresionante. Pero si eres un tipo de persona creativa, es posible que te guste construir el tuyo propio en lugar de comprar uno. Duke Doks creó esta guía para imprimir su propia carcasa SNES Mini para su Raspberry Pi para que parezca más auténtica.

Groot

El segundo personaje más lindo de Guardians of the Galaxy (nuestro favorito es Rocket) es ciertamente inconfundible. Si también amas a Groot, seguramente aprobarás esta impresión en 3D . Incluso puede imprimir Groot sentado, de pie y saludando. Hay mucho para elegir. Simplemente nos gusta que las líneas del proceso de impresión 3D ayuden a acentuar las arrugas de madera de la piel de Groot.

Wallace y gromit

¿El combo de hombre y perro animado más famoso? Sin duda, uno de los más entretenidos para adornar nuestros televisores. Wallace y Gromit nos han llenado de alegría a lo largo de los años. Nos encanta este modelo impreso en 3D de la pareja. Es divertido y también se parece mucho al original.

Joystick del simulador de vuelo

Después del lanzamiento de Microsoft Flight Simulator, la gente se volvió loca por los joysticks hasta el punto de que todos se agotaron o los precios subieron.

Para no desanimarse, Akaki Kuumeri diseñó su propio joystick impreso en 3D con componentes funcionales y conectividad USB. Una gran solución a un problema del primer mundo.

Guitarra Stratocaster

Una Stratocaster real le costaría una gran cantidad de dinero, pero ¿qué pasa con una que imprima usted mismo? Claro, no es lo mismo, pero es increíble a su manera.

Vale la pena señalar que, aunque puede imprimir esta guitarra usted mismo , es complicado que funcione correctamente.

Abridor de puerta anti-grmenes

En 2020, es mejor no acercarse a la gente, tocar cosas o salir en público, pero si es necesario, esta podría ser una buena solución.

Un abridor de puerta impreso en 3D que parece un plumero pero en realidad está diseñado para permitirle agarrar las manijas de las puertas y abrirlas sin tocar las manijas y así evitar los gérmenes.

Teclados mecnicos

Los teclados para juegos son geniales. Los elegantes teclados personalizados son incluso mejores, pero también son muy caros. ¿Qué tal uno impreso en 3D?

Esta es otra de esas impresiones en 3D que es complicada de realizar pero muy satisfactoria cuando está terminada.

Miniatura de Batman

Esta pequeña cosa ingeniosa es una réplica en miniatura impresa en 3D del casco de Batman vs Superman. Puede que no haya sido la mejor película de Batman, pero no se puede negar que este casco es fantástico.

