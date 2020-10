Coravin Pivot es un dispositivo de $ 99 que te ayuda a mantener fresca una botella de vino durante semanas

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Coravin es un nombre que quizás no hayas escuchado antes, pero es una empresa que debería interesarte si bebes vino: su Wine Preservation System es una gama de conservantes de vino que han utilizado previamente un sistema de aguja para que puedas extraer una copa. de vino de la botella sin tirar del corcho.

Sin embargo, eso también significaba complejidad y los sistemas Coravin anteriores eran costosos, lo que significa que los dispositivos se encontraban con mayor frecuencia en restaurantes de alta gama.

Sin embargo, ahora Coravin tiene una forma nueva y más barata de conservar una botella de vino durante unas semanas. Todavía usa un pequeño cilindro de gas argón como su brethen más caro, pero el Coravin Pivot es un vertedor más sencillo, pero que mantiene intacta la integridad de la botella.

Esencialmente, tira del corcho y lo reemplaza con uno de los tapones hechos a medida de Coravin. Luego, en cualquier momento, simplemente puede conectar el dispositivo Coravin Pivot de $ 99 / £ 99 y vaciar: el gas inerte mantiene la presión dentro de la botella para que no haya reacción del vino con el aire. Puede verter 20 vasos con una cápsula antes de tener que cambiarla.

Además, mientras que los productos Coravin anteriores tenían una velocidad de vertido más lenta, la de Pivot es igual a la de verter directamente de la botella. Debido a que puede comprar tapones adicionales (se incluyen dos), es ideal para aquellos que quieren beber un vaso o dos de botellas diferentes pero que, comprensiblemente, quieren desperdiciar el resto de la botella.

El Pivot es compatible con todas las botellas y tipos de vino, a diferencia del sistema principal de Coravin, que aún no ha podido hacer frente a las burbujas. Viene con dos tapones y un bidón de gas para empezar.

Se une a la gama existente de Coravin: el Model Three, el Model Five y el Model Six presentados a principios de 2020. Luego también está el Model Eleven completamente automático.

Escrito por Dan Grabham.