Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Halloween está sobre nosotros y puede esperar ver una gran cantidad de ghoulies, fantasmas y travesuras espeluznantes a lo largo del día. Pero no olvidemos al más aterrador de los habitantes de las habitaciones oscuras, el espantoso friki. A menudo salen de sus espeluznantes moradas en esta época del año, gimiendo y aullando, principalmente por el uso excesivo de JJ Abrams de los efectos de destello de lente en las franquicias de Star Trek / Star Wars.

También iluminan Internet con sus excelentes ejemplos de calabazas talladas con tecnología. Y hemos seleccionado una excelente colección de sus productos para que pueda estar de humor para un truco o trato.

Mujer Maravilla

La nueva película de Wonder Woman tomó la taquilla por asalto e incluso logró una impresionante puntuación del 92 por ciento en Rotten Tomatoes. Estamos igualmente impresionados con el retrato de Pumpkin Geek de Gal Gadot en el papel principal.

Khal Drogo de Juego de tronos

Khal Drogo es un señor de la guerra amenazante de los Dothraki, un guerrero feroz con una melena magnífica. Los ojos penetrantes de este legendario guerrero miran desde la cáscara de esta linterna de Halloween.

Rocket y Groot (Guardianes de la Galaxia)

"¡Soy Groot!"

Rocket está demasiado ocupado para escuchar el grito de su compañero Guardián de la Galaxia y, de todos modos, a menudo se siente frustrado por él. Nos encantan estas pequeñas criaturas y la atención de Alex Wers al detalle al capturar cada pequeña parte de sus personajes.

Mensaje de calabaza subliminal

¿Qué lista de calabazas increíblemente geek estaría completa sin una que incluye el logotipo de Pocket-lint? Ciertamente no pudimos resistirnos a este.

Tetris

Tetris clásico de juegos reinventado en el costado de una calabaza. Este debe haber tomado un buen tiempo para hacer y una mano muy firme de hecho, al igual que el juego en sí.

Gengar (Pokmon)

La locura de Pokémon no ha terminado. Pokémon pudo haber tenido su nacimiento en 1996, pero el amor por los personajes y el mundo que crearon los juegos ha crecido y crecido. Gengar es una de las especies de fantasmas / veneno del universo Pokémon y un favorito de los fanáticos. Por lo general, lo vemos con pelaje púrpura, pero tenemos que admitir que también se ve increíble tallado en una calabaza.

Calabaza de cdigo QR

Los códigos QR pueden ser la pesadilla del mundo del marketing, pero sin duda hay que admirar el intrincado trabajo que implica crear uno en una calabaza. Sin embargo, no sabemos si este escaneará tan fácilmente como una impresión en blanco y negro.

Un descarado chappy

Esta belleza es una de las varias calabazas intrincadamente talladas por Villafane Studios . Algunos trabajos brillantemente detallados están disponibles para su visualización en la galería de la compañía y recomendamos revisarlos.

La ballena fallida

Si alguna vez has visto a Fail Whale, entonces sabes el dolor y la miseria de que Twitter esté caído. Esta es una famosa imagen de Internet de una ballena beluga blanca transportada por una bandada de pájaros y se ve comúnmente cuando Twitter está sobrecargado o caído por cualquier motivo.

Logotipo de Juego de Tronos

Game of Thrones está demostrando ser bastante popular en nuestra lista de calabazas friki, y es fácil ver por qué. Los fanáticos de la serie tienen cierto talento para crear maravillosas obras de arte. Aquí podemos ver el logo de la serie de televisión recreado con un esplendor maravilloso.

Invasores espaciales

Otra leyenda de los juegos clásicos, Space Invaders fue uno de los primeros videojuegos en llegar al mercado y llevar los juegos a la corriente principal. Estos pequeños alienígenas molestos necesitaban ser tratados rápidamente para ganar el juego. Estamos tristes de que esta calabaza probablemente no tenga el tema musical clásico para acompañarla.

Pacman

Pacman y su archienemigo capturados en una sola calabaza. Nos encanta que el fantasma sea el que está siendo perseguido aquí, cuando nuestros recuerdos de Pacman involucraban principalmente huir de los espeluznantes tipos.

Estrella de la Muerte (Star Wars)

La Estrella de la Muerte, que aniquila el planeta, podría ser una opción obvia para tallar calabazas debido a su forma de luna, pero eso no para menospreciar los detalles que se han incluido en esta.

RSS Feed

Es posible que la humilde fuente RSS no reciba el mismo amor que solía tener, pero aún tenemos una sensación cálida y confusa cuando vemos este logotipo. El conocimiento es poder, después de todo. Sin embargo, la generación más joven podría confundir este con el símbolo de Wi-Fi.

Pixel Mario

Aquí está de nuevo, la leyenda que es Super Mario pero en su forma pixelada original. Este es un maravilloso homenaje a una fantástica leyenda del juego.

Un bocado de la manzana

Esta es probablemente la talla más simple de nuestra lista, pero sigue siendo una obra de arte maravillosamente geek de un fanático de Apple. Sin embargo, no estamos seguros de querer darle un gran mordisco a esta manzana.

R2-D2 (Guerra de las Galaxias)

Aunque no tiene patas aquí, esta calabaza es una imagen inconfundible de R2-D2, el pequeño pero adorable droide astromecánico de las películas de Star Wars. Sin embargo, dudamos que sea capaz de proyectar hologramas.

Retrato de Mario

Justo cuando pensabas que no podía haber otra talla de Mario, aparece este retrato de su rostro. Nos encanta el detalle de este e iluminado se ve aún mejor.

Anillo rojo de la muerte y una cara guia

Hay un poco de humor descarado en este. Una calabaza ha sido tallada con el infame anillo rojo de la muerte de XBOX 360, la otra con un emoji de cara de guiño. Por supuesto, dudamos que cualquiera que haya visto las luces de advertencia de verdad disfrute de ver esto, pero con suerte, el resto de nosotros podemos disfrutar del humor.

Controlador de Wii

Los fanáticos de Nintendo pueden disfrutar de este: una talla del famoso logotipo de Nintendo y una mano sosteniendo el controlador de la consola Wii.

Emperador Palpatine (Star Wars)

El Emperador de la franquicia Star Wars está pulcramente tallado, con su rostro desfigurado y marchito y todo en esta humilde calabaza. Solo esperamos que la calabaza no haya tenido el mismo destino que su semejanza.

Pirata Zombi LeChuck

Inspirado en el clásico de los juegos lanzado originalmente en 1997, este tallado de calabaza es una impresionante representación del pirata zombi LeChuck de The Curse of Monkey Island .

Darth Vader (Guerra de las Galaxias)

Quizás el villano más conocido de cualquier franquicia cinematográfica, Darth Vader es instantáneamente reconocible, incluso cuando está tallado en una calabaza. Nos encanta la simplicidad de este, ahora todo lo que necesita es una caja de resonancia de James Earl Jones para completarlo.

Yoda

El miedo a las calabazas es el camino hacia el lado oscuro. El miedo a las tallas lleva a la ira. La ira lleva al odio. El odio conduce al sufrimiento. Estos son los aprendizajes del maestro Jedi.

Transformadores

No es probable que se transformen en nada, pero no se puede negar que estas calabazas Autobot y Decepticon son bastante ordenadas.

Extraterrestre

Todos recordamos esa escena en Alien donde una pequeña criatura estalló fuera de la cavidad torácica. Hemos visto algunas calabazas de terror inteligentes antes, pero esta es algo especial.

Calabaza de Lego

Si no tienes las habilidades para tallar una calabaza o no quieres gastar dinero en algo que simplemente se va a pudrir de todos modos, ¿por qué no seguir este camino e invertir en un Lego naranja para construir algo que dure un poco más? .

Cylon (Battlestar Galactica)

Los Cylons son los guerreros cibernéticos en conflicto con los humanos en el Universo Battlestar Galactica. Nos encanta el detalle de esta talla, hasta los LED para representar la visera Cylon.

Depredador

"Eres un feo ..." La famosa frase de Arnie de la película Predator resume muy bien la horrible cara del Predator. No obstante, esta talla es algo muy especial: intrincada, detallada, fea. Lo amamos.

Spock

Es perfectamente lógico tener una talla de Spock en nuestra lista dos veces. Hay sabiduría en esos vulcanos.

Emoticon de cara de guio

No nos sorprendería ver más calabazas con estilo de emoticonos este año. Los emojis son extremadamente populares, pero no estamos seguros de que alguien pueda replicar los Animojis de Apple.

Jefe maestro (Halo)

Master Chief y la serie Halo tienen muchos fanáticos a los que les encantará este.

Ave de presa (Star Trek)

Los fanáticos de Star Trek podrían estar en armas por la última versión de los Klingons en la nueva serie de Netflix "Discovery", pero imaginamos que esta talla de Ave de presa los haría felices. Nos encanta el fondo estrellado de este que realmente lo hace destacar.

Minecraft

Uno de estos fue ciertamente más fácil de hacer que el otro, pero si eres un fanático de Minecraft, seguramente reconocerás estas tallas. Minecraft continúa creciendo en popularidad incluso con los gráficos pixelados básicos y demuestra que un juego no tiene que contar con tecnología de punta para hacerlo bien.

Spiderman ataca de nuevo

Otro hombre araña radiactivo adorna otra calabaza. Hay un poco más de detalle en este que incluso incluye el logo de la araña en su disfraz de superhéroe.

El comediante (El vigilante)

El comediante es un vigilante de The Watchman que muerde cigarros y empuña una pistola. Esta semejanza es impresionante ya que es precisa. ¡Película agrietada también!

Cazafantasmas

El logotipo clásico de los Cazafantasmas de las películas originales. Nos encanta este y esbozamos una pequeña sonrisa ante el uso inteligente de palillos de dientes para mantener los ojos y la boca en su lugar en el fantasma.

Pingino de Linux

Existe una gran posibilidad de que esta sea la calabaza más geek de nuestra lista. Una talla de un pingüino Linux seguramente le mostraría a la gente lo nerd que eres si tuvieras esto en tu ventana.

Windows 7

Si está buscando una calabaza más espeluznante, entonces el logotipo de Windows Vista podría haber sido una mejor opción. Quizás esta calabaza fue creada para celebrar las correcciones de errores y las mejoras que vinieron con el nuevo sistema operativo.

Wordpress

La gente es tan nerds. Sabemos que Wordpress es popular, pero nunca esperábamos ver el logo en una calabaza.

Enlace (Leyenda de Zelda)

A menudo confundido con Zelda, pero en realidad conocido como Link, este es el héroe principal de los juegos de Legend of Zelda. Link es un héroe eterno, con muchas encarnaciones, incluso esta en el lado de una calabaza.

Bill Gates

Apostamos que cuando Bill Gates era un hombre joven, nunca imaginó que algún día podría ser uno de los hombres más famosos y ricos del mundo. Imaginamos que tampoco pensó que alguien se tomaría el tiempo de tallar su imagen en una calabaza.

Los Tardis (Dr Who)

Se dice que el Tardis es más grande por dentro de lo que parece desde fuera. Imaginamos que esto es igualmente cierto con esta calabaza, pero no hay tantas cosas interesantes sucediendo dentro de esta como en la cabina de policía ambulante en tiempo real.

Cintas de casete

Puede que la generación más joven ni siquiera sepa qué es esta, pero nos llena de alegría nostálgica. Aunque nos alegra no necesitar un lápiz para rebobinar este.

Big Daddy (Bioshock)

Los Big Daddies, también conocidos como Protectores, son personajes de los juegos de Bioshock. Estos tipos gigantes son en realidad humanos mejorados genéticamente con trajes de buceo injertados en sus cuerpos. Su propósito principal era escoltar a las Little Sisters por Rapture, pero el propósito de este es simplemente hacer que esta calabaza se vea increíble.

Pi

Pi es el símbolo utilizado para representar la relación entre la circunferencia de un círculo y su diámetro. Dudamos que una calabaza cuente como un círculo perfecto, pero ciertamente es un uso geek de una si alguna vez hemos visto una.

Logotipo de Apple y Steve Jobs

Este es el segundo logotipo de Apple tallado en una calabaza que aparece en nuestra lista, pero este es algo especial. Si miras con atención, notarás que en lugar del mordisco del costado de la manzana, hay una cabeza que se parece a Steve Jobs.

Tetris

Nos encanta esta talla de Tetris. Una leyenda de los juegos clásicos que cobró vida en toda su gloria.

Pacman, la Sra. Pacman y algunos amigos

Tenemos un cariño especial por Pacman, por eso se coló en esta lista dos veces. Nos encanta la colección de personajes de Pacman aquí. La Sra. Pacman y los fantasmas también hacen acto de presencia, al igual que la comida que Pacman come mientras camina. Brillante.

Engranajes de guerra

Tienes que admirar la atención al detalle con este. Debe haber sido un tallado cuidadoso para colocar el logo en el medio sin que la calabaza se rompa. El logotipo de Gears of War nunca se había visto tan bien.

Smbolos de PlayStation

Esta simple talla de juego es tan reconocible como cualquiera de las otras en esta lista. Los símbolos de juego de Sony PlayStation.

Pequeo gran planeta

Sackboy de Little Big Planet nunca se había visto tan genial. Nos encanta ese pequeño personaje de punto, por lo que es genial ver su cara descarada al costado de una calabaza en toda su gloria resplandeciente.

Logotipo de Xbox

Este simple logotipo de Xbox es probablemente el diseño de calabaza más fácil de nuestra lista, pero ciertamente muestra algo de amor por la marca de juegos de Microsoft.

Pjaros enojados

Puede que Angry Birds no sea tan popular como antes, pero aún amamos este conjunto de personajes de la franquicia de juegos. Aunque sentimos que es un poco engañoso pintar una calabaza en lugar de tallarla.

Cerdo de Angry Bird

Si te encanta Angry Birds pero quieres ver diseños de calabaza adecuados en lugar de pinturas, este podría ser para ti.

Borderlands Psycho

Esta talla de calabaza presenta al psicópata de la portada del juego Borderlands. Estos maníacos trastornados fueron un dolor de cabeza, pero son instantáneamente reconocibles como pertenecientes a la franquicia Borderlands.

hombre araa

Otra calabaza de Spiderman nos muestra que la leyenda de los lanzamientos de telarañas es muy popular. Esta sencilla talla funciona muy bien y también se ve muy bien iluminada.

Enfocar

La madre de Alex Barnard logró llevar a cabo posiblemente el mejor diseño de calabaza para 2020. La vista familiar de una teleconferencia de Zoom pero en forma de calabaza.

La rivalidad entre Android y Apple

La clásica rivalidad entre los fanáticos de Android y Apple dio como resultado esta imagen que rápidamente se abrió camino en Internet e incluso se puede ver en varios diseños de camisetas. Esta talla, aunque un poco vulgar, es al menos impresionante y ligeramente divertida.

Cthulu

Esta brillante y brillante representación de Cthulhu muestra la entidad cósmica creada por primera vez por HP Lovecraft. La impresionante atención al detalle aquí muestra una mano firme y mucha paciencia.

Star Wars vs Star Trek

Para terminar la lista de las calabazas más geek de la lista, solo parece apropiado ser completamente geek con un choque de franquicias de ciencia ficción. Aquí vemos a la nave espacial Enterprise peleando con el Halcón Milenario. No estamos seguros de querer decir quién ganaría en una batalla así, te dejaremos decidir por ti mismo.

Trump de calabaza

Incluso si no está de acuerdo con el sentimiento, tiene que admirar este. Una calabaza dentro de una calabaza, tallada para parecerse a Donald Trump tras las rejas.

Una calabaza Spock que es totalmente lgica

El Pumpkin Geek , también conocido como Alex Wer, crea magníficas obras de arte en calabazas "falsas" que duran mucho más que una calabaza normal que se pudre con el tiempo.

Estas calabazas son una opción lógica si quieres algo que viva por mucho tiempo y prospere. Nos encanta este retrato de Spock, la atención al detalle es excelente.

U2

Es posible que la gente no haya apreciado el álbum gratuito de U2 en su cuenta de iTunes, pero no se puede negar que este retrato de Bono y compañía es impresionante.

Negan y su murcilago Lucille (The Walking Dead)

Negan podría ser una amenaza para el universo de Walking Dead, pero es mucho menos amenazante en una calabaza. Sin embargo, Lucille no es menos intimidante.

BB-8 (Guerra de las Galaxias)

Esperamos que esta calabaza no ruede tanto como el pequeño droide BB-8. Incluso sin los sonidos que lo acompañan, este droide tallado es bastante impresionante.

Elsa (congelada)

Los padres de todo el mundo probablemente estén hartos de ver su rostro y escuchar su voz, pero esta representación de Elsa de Frozen podría ser la mejor que hemos visto y tampoco es musical, lo cual es un alivio.

Frodo Baggins y Gollum (El seor de los anillos)

¡Mi precioso! Olvídate del anillo, esta calabaza es una cosa de poder y belleza. Sin embargo, ciertamente no nos gustaría verlo arrojado a los incendios de Mount Doom.

Groot de tamao completo (Guardianes de la Galaxia)

Aunque el mini Groot puede ser más lindo, todavía tenemos una debilidad por el Groot original de tamaño completo de la primera película de Guardianes de la Galaxia. Esta talla muestra cuán intrincados pueden ser los diseños.

Winifred Sanderson (Hocus Pocus)

Winifred "Winnie" Sanderson es la líder de las hermanas Sanderson en la película de 1993 Hocus Pocus, pero este tallado de calabaza no es mágico, es una habilidad maravillosa.

Escudo de armas de Hogwarts (Harry Potter)

Los diseños de Harry Potter son siempre los favoritos tanto para los disfraces de Halloween como para los tallados de calabaza. Aquí, The Pumpkin Geek ha recreado el escudo de armas del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. La escuela puede ser ficticia, pero esta talla es una verdadera obra de arte.

Super Mario

Super Mario tiene más de 30 años, pero nunca ha envejecido. Esta imagen del súper plomero se reconoce instantáneamente en todo el mundo y estamos seguros de que esta calabaza también será popular en los próximos años.

Pennywise el payaso bailarn (IT)

Pennywise llegó originalmente a la pantalla grande en 1986 y regresó nuevamente en 2017. Si le tienen miedo a los payasos, ya da miedo, pero esta talla de calabaza es particularmente espeluznante.

Smaug the Golden (El seor de los anillos)

El último gran dragón que existió en la Tierra Media, Smaug el Dorado es un monstruo increíble. Smaug también es un acaparador masivo. Es conocido por acumular oro y tesoros para él solo durante más de 200 años. Así que es muy probable que lo vea proyectado en esta luz dorada.

hombre araa

Spiderman, spiderman, hace todo lo que puede una araña. ¿Se puede tallar en una calabaza? Mira, sí que puede. Uh-oh, es un hombre araña.

Escrito por Rik Henderson y Adrian Willings.