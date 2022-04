Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Snap, la empresa propietaria de Snapchat, se considera desde hace tiempo una empresa de "cámaras" en primer lugar. Después de todo, cuando abres Snapchat, la primera pantalla que ves es la cámara. Y sus gafas inteligentes, las Spectacles, están pensadas para ayudar a los usuarios a crear y compartir snaps (o vídeos) de forma más fluida. Ahora, Snap está llevando su experiencia en cámaras al siguiente nivel: Está presentando una cámara voladora.

En pocas palabras: Pixy es el primer dron de Snap. Es un pequeño vehículo aéreo no tripulado de color amarillo que puede descansar en la palma de la mano. De hecho, despega y aterriza en tu mano. Puede seguirte y capturar vídeos que se envían a Snapchat. Es lo suficientemente pequeño y ligero como para caber en tu bolsillo y utiliza seis patrones de vuelo preprogramados que puedes configurar a través de un dial en la parte superior del dispositivo.

En la actualidad, la mayoría de los drones son aparatos grandes, pesados y ruidosos, destinados a los profesionales y a los primeros usuarios. Algunos incluso requieren un permiso de uso. Pero Pixy es diferente por lo portátil que es y porque tiene hélices más silenciosas. Sólo pesa 101 gramos y tiene una batería intercambiable que, con una carga completa, te permitirá realizar entre cinco y ocho vuelos que pueden oscilar entre 10 y 20 segundos.

Nota: Dado que el aparato es tan ligero, probablemente no deberías utilizarlo en condiciones de viento.

El sensor de 12 megapíxeles del Pixy permite grabar hasta 100 vídeos o 1.000 fotos. El material se almacena localmente en una unidad de 16 GB. Los primeros comentarios sugieren que la calidad del vídeo no es muy buena, pero sí lo suficiente para verlo en un teléfono.

Puedes comprar baterías adicionales para la Pixy que cuestan 20 dólares cada una. Snap también vende un cargador portátil de doble batería por 50 dólares y un parachoques y una correa de transporte.

Como ya hemos dicho, Pixy despega y aterriza en la palma de la mano, pero utiliza patrones de vuelo que se configuran con un dial en la parte superior del dispositivo. Puede ofrecerte hasta ocho vuelos de 20 segundos de duración, en la gama alta. Puede seguirte y capturar imágenes que se sincronizan de forma inalámbrica con la sección de recuerdos de Snapchat. No captura audio, pero Snap te permite añadir canciones con licencia de sellos musicales. A continuación, puedes compartir tus vídeos directamente en la aplicación o en otro lugar. Snap también dispone de efectos AR específicos de Pixy. Una función de recorte automático también te permite convertir rápidamente las secuencias horizontales en la orientación vertical tradicional de Snap.

Las especificaciones técnicas de Pixy se enumeran a continuación:

Especificaciones técnicas Tamaño y peso Peso: 101g incluyendo la batería

Dimensiones: 131.7mm x 106mm x 17.6mm Tiempo de vuelo 5-8 vuelos, dependiendo del modo de vuelo Vídeo Por defecto: 2.7k

Velocidad de fotogramas: Hasta 30 FPS Imágenes Estándar: 4000 x 3000 (12MP) Batería Batería recargable de iones de litio reemplazable

Carga rápida del 80% en unos 20 minutos

Se recarga completamente en unos 40 minutos Almacenamiento Almacena hasta 100 vídeos o 1000 fotos

16 GB de almacenamiento flash Conectividad BLE

5GHz 802.11 B, G, N, AC

No. No haga volar el Pixy sobre el agua. Pixy y sus accesorios no son resistentes al agua. Según Snap, no deben exponerse a "la lluvia, la nieve o sumergirse en el agua".

No.

Snap Pixy funciona con los siguientes dispositivos móviles:

iPhone 7 o posterior con iOS 14 o superior

Determinados teléfonos Android con 8.0 o superior. (Consulta la guía de compatibilidad aquí).

Fecha de lanzamiento de Snap Pixy: 28 de abril de 2022

Pixy ya está disponible para comprar en línea directamente de Snap en los Estados Unidos y Francia.

Pixy cuesta 230 dólares en Estados Unidos.

