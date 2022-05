Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Tras meses de filtraciones y rumores, el DJI Mini 3 Pro ya está aquí, y parece que la espera ha merecido la pena.

La serie DJI Mini ha estado tradicionalmente llena de ofertas de nivel básico, pero no estamos seguros de si esto es por elección, o simplemente un efecto secundario de diseñar a un límite de peso de 250g.

Con el Mini 3 Pro, sin embargo, las cosas son muy diferentes. DJI se las ha arreglado para incluir la evitación de obstáculos tridireccional y una serie de nuevas funciones sin aumentar el peso.

El nuevo dron puede volar durante 34 minutos seguidos con su batería incluida, y DJI venderá una batería extendida que permitirá realizar vuelos épicos de 47 minutos de duración.

Utiliza el sistema de transmisión O3, que proporciona una visión en directo de 1080p a distancias de hasta 12 km.

La Mini 3 Pro cuenta con un sensor CMOS de 1/1,3 pulgadas más grande, capaz de capturar imágenes fijas de 48 MP y vídeo a 4K/60 fps.

La cámara utiliza su ISO nativo dual para permitir el vídeo HDR hasta 30 fps, y los usuarios pueden elegir entre un perfil de color estándar y D-Cinelike para colorear en la postproducción.

También es el primer dron de DJI que cuenta con disparo vertical real, por lo que el módulo de la cámara puede girar 90 grados para obtener imágenes y vídeos en formato vertical sin pérdida de calidad.

Los nuevos sensores para evitar obstáculos desbloquean una gran variedad de modos autónomos como ActiveTrack 4.0, QuickShot adicional, HyperLapse y MasterShots.

DJI también ha presentado un nuevo controlador, el DJI RC, que parece una versión reducida del caro DJI RC Pro.

El DJI RC tiene una pantalla táctil integrada de 5,5 pulgadas y ejecuta la aplicación DJI Fly de forma nativa, eliminando la necesidad de un smartphone durante el vuelo.

El DJI Mini 3 Pro se puede reservar a partir de hoy y se enviará a partir del 17 de mayo. Por desgracia, los precios son elevados.

Hay varias configuraciones para elegir:

DJI Mini 3 Pro (sin mando a distancia) se vende a partir de 739 euros e incluye el DJI Mini 3 Pro, y excluye cualquier mando a distancia para aquellos que ya tengan un modelo compatible para controlar el dron.

DJI Mini 3 Pro se vende desde 829 euros e incluye el controlador DJI RC-N1.

DJI Mini 3 Pro (DJI RC) se vende desde 999 euros e incluye el mando DJI RC.

Inusualmente, no hay un combo Fly More para este dron, sino que los accesorios Fly More se venden como un kit separado por 189 euros.

Escrito por Luke Baker.