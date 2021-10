La fuga de DJI Mavic 3 revela un diseño más robusto, cámaras duales

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Se espera que el próximo dron de consumo insignia de DJI, el Mavic 3, se lance en un futuro cercano, y ahora vemos más de cerca cómo se verá el producto final.

Las imágenes filtradas muestran un dron que parece bastante grande en comparación con los modelos anteriores , con líneas y contornos ligeramente más suaves, así como una pintura más oscura.

Algunos elementos del diseño parecen confirmar las especificaciones filtradas que aparecieron en línea hace un tiempo. Es decir, que el dron tendrá un sistema de doble cámara en la parte frontal.

Se espera que ese sistema de cámara dual cuente con una cámara con zoom de telefoto con un sensor de 12 megapíxeles y un sensor Micro Four-Thirds primario / ancho de 20 megapíxeles.

Se espera que otras especificaciones incluyan un tiempo de vuelo gigantesco de 46 minutos con una batería completa, además de un modelo avanzado de Cine que tiene un SSD interno y un cable de alta velocidad para transferir archivos de video de alta tasa de bits rápidamente.

La fuente original de estas fotos filtradas no está clara, pero DroneDJ y GizmoChina , entre otros, han informado de ellas. Entonces, si bien parecen legítimos, como siempre, tómelos con una pizca de sal.

Han pasado más de tres años desde que se anunció la línea Mavic 2 , por lo que es seguro decir que los modelos de consumo de primer nivel necesitan una actualización desde hace mucho tiempo.

Las mejores ofertas de Amazon US Prime Day 2021: ofertas seleccionadas aún en vivo Por Maggie Tillman · 23 Junio 2021 ¡Prime Day 2021 ya está en marcha!

Dado que ahora ha aparecido una fotografía del dispositivo real, no podemos imaginar que pasará mucho tiempo hasta que DJI presente oficialmente el Mavic 3, lo que significa que probablemente no tendremos que esperar mucho hasta que descubramos si este es el real. trato o no.